Vị trí đắt giá của phân khu mở bán đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown

Trong “cơn sốt” mang tên Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown ở phía Đông Hà Nội những ngày qua, đích đến đang được giới đầu tư nhắm tới chính là Thời Đại – phân khu đầu tiên mở bán sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất trong lòng đại đô thị biển.

“Tâm điểm giao thoa” tạo ra giá trị vượt trội

Nằm ở “cửa ngõ” của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, phân khu Thời Đại có khả năng kết nối thuận tiện tới trung tâm Hà Nội nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện trong khu vực. Đó là các cây cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Đông Trù cùng hệ thống các tuyến đường huyết mạch ở Gia Lâm, Long Biên và Đông Anh… Nhờ đó, thời gian di chuyển tới Hồ Hoàn Kiếm chỉ còn 20 phút, 40 phút là tới sân bay quốc tế Nội Bài. Khoảng cách này sẽ càng được rút ngắn khi đường vành đai 3.5 hoàn thành trong tương lai nằm kế cận phân khu ở phía Đông Nam.

Cư dân phân khu Thời Đại cũng có nhiều lựa chọn khi muốn đi tới các tỉnh, thành phát triển năng động trong vùng thủ đô như Bắc Ninh, Hưng Yên hay tới các cực tăng trưởng Quảng Ninh, Hải Phòng thông qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Quốc lộ 5B, tỉnh lộ 385... Đây chính là động lực tạo bứt phá cho các hoạt động kinh tế, đồng thời đảm bảo tiềm năng tăng giá bền vững cho bất động sản của khu vực.

Thời Đại cũng sở hữu “tọa độ đắc địa” bậc nhất trong lòng đại đô thị khi tiếp giáp trực tiếp với Đại lộ Bốn Mùa rộng tới 51m có khả năng kết nối chặt chẽ với 7 phân khu còn lại. Đây là động lực thúc đẩy các hoạt động giao thương, buôn bán của phân khu khi 100% các căn thấp tầng tại đây đều được quy hoạch dành cho mục đích kinh doanh. Thêm vào đó là điều kiện thuận lợi được tạo ra bởi vị trí kế cận 10 tòa căn hộ, 2 tòa tháp văn phòng cùng việc sở hữu bãi xe hiện đại 2 tầng rộng gần 2,5 ha ngay tại công viên nội khu…

Phân khu còn sở hữu địa thế hiếm hoi quy tụ bộ ba giá trị “Tâm biển - Kề hồ - Kế sông” mang tới nguồn oxy trong lành, tinh khiết cho cuộc sống hàng ngày của cư dân, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt phong thủy. Cụ thể, Thời Đại nằm sát Vịnh biển 4 mùa với quy mô lên tới hơn 12 ha; kế cận hồ nước mặn Tropical Lagoon - Viên ngọc xanh khổng lồ quy mô lên tới 2,8ha đồng thời gần kề mạch chảy sông Bắc Hưng Hải – đại thủy nông lịch sử đã từng có quy mô lớn nhất miền Bắc.

Phong cách Đông Dương giúp cư dân tận hưởng chất sống tinh tế

Được xây dựng trên diện tích 16,5 ha, phân khu Thời Đại gồm 1.313 căn thấp tầng với đủ các loại hình sản phẩm mà thị trường đang “khát”. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là cách quy hoạch, thiết kế mang đậm phong cách Đông Dương, mang tới chất sống tinh tế, đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những phân khu còn lại. Đó là vẻ đẹp kiến trúc với sự pha trộn đường nét, sắc màu Tân Cổ Điển Pháp và chất liệu truyền thống, cụ thể là bộ mái dốc và chi tiết trang trí phỏng theo văn hóa Á Đông.

Cách bày trí không gian sống cũng tạo ra sự thân thuộc với việc tái hiện các cụm cảnh quan đặc trưng ở bộ ba công viên boutique nghệ thuật. Đáng chú ý là tại các địa điểm này, chủ đầu tư cũng bố trí hàng loạt các tiện ích đẳng cấp giúp cư dân có những phút giây thư giãn sảng khoái, vận động khỏe mạnh ngay ở nơi an cư. Cụ thể, Gallery Avenue cuốn hút với quảng trường nghệ thuật bên những hàng cọ, đài phun nước, sân chơi trẻ em chủ đề âm nhạc; Times Garden được ví như một tác phẩm nghệ thuật khi sở hữu quảng trường Thời đại, tháp Đồng hồ điểm nhấn cao 30m, thác nước trung tâm, sân chơi trẻ em chủ đề Viễn dương, vườn Yoga; trong khi đó Tropical Garden lại là điểm hẹn sôi động khi có sự hiện diện của hồ bơi phong cách resort nhiệt đới rộng tới 830m2, vườn suối sương mù, vườn gym, sân chơi trẻ em chủ đề Sóng xanh…

Cư dân tương lai của phân khu Thời Đại cũng có đặc quyền sử dụng tiện ích của cả đại đô thị để biến cuộc sống mỗi ngày thành một kỳ nghỉ dưỡng theo phong cách resort 5 sao. Trong đó, chỉ phải di chuyển chừng 150 m là cư dân đã tới Vịnh biển thiên đường quy mô lên tới hơn 12 ha.

Tại đây, cư dân vừa được tắm biển quanh năm vừa được ngắm hiệu ứng bầu trời sao lấp lánh lãng mạn tại hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons quy mô lên tới 2.000 m2. Cùng với đó là hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng tới 2,85 ha; bộ đôi hồ bơi phong cách Olympic dành cho những “kình ngư” không chuyên. Đặc biệt, trẻ nhỏ sẽ có những kỳ nghỉ đầy ắp kỷ niệm tại Vịnh trượt nước Aqua Bay hay sân chơi Aquarium do VinWonders thiết kế. Chưa kể, các “kỳ quan đô thị mới” tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire kế cận cũng đầy sức cuốn hút.

Cư dân Thời Đại cũng sẽ dần làm quen với cuộc sống tiện nghi, đủ đầy khi được phục vụ bởi các thương hiệu đẳng cấp của tập đoàn Vingroup. Đáng nói là khi cả 3 đại đô thị hoàn thành, hệ sinh thái các dịch vụ này sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với chất lượng ngang bằng với các thành phố hiện đại bậc nhất thế giới. Đẳng cấp sống vượt trội này, cùng với ưu thế của vị trí đắc địa được tin tưởng là sẽ làm nên hiện tượng Thời Đại ở phía Đông Hà Nội.