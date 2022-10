Vị thế đắc địa: Chìa khóa tạo nên sức nóng của shophouse The Diamond City trong mắt giới đầu tư

Nhiều ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, thị trường vùng ven trong 3 tháng cuối năm 2022 đang trên đà tăng trưởng tốt. Đặc biệt là các dự án có vị trí chiến lược mang đến không gian sống trong lành được dự báo sẽ không ngừng tăng, kéo theo xu hướng đầu tư dịch chuyển về vùng ven là tất yếu.

Thị trường BĐS vùng ven, đâu là yếu tố sáng giá?

Nhiều chuyên gia cho biết, phân khúc bất động sản vùng ven luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư và những khách hàng có nhu cầu thực. Nhất là trong bối cảnh quỹ đất nội đô như TP HCM ngày càng hạn chế, xu thế giãn dân ngày càng trở nên phổ biến cùng với các tuyến hạ tầng giao thông lớn được Chính phủ tập trung quy hoạch và đầu tư.

Một số dự báo khác cho biết, việc các doanh nghiệp BĐS tìm về vùng ven để phát triển dự án sẽ không có dấu hiệu “hạ nhiệt” trong tương lai, đặc biệt ở những thị trường có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…; kéo theo đó là các nhà đầu tư, khách hàng cũng đổ về đây để tìm kiếm nhà ở và cơ hội kinh doanh sinh lời “đắc lộc”.

"Các nhà đầu tư bắt đầu cẩn trọng hơn với đòn bẩy tài chính, bắt nguồn từ giai đoạn thị trường đi xuống khi đại dịch bùng nổ. Tuy nhiên, điều này lại là tín hiệu tốt giúp thanh lọc các nhà đầu cơ ngắn hạn khi thị trường BĐS vẫn đang diễn biến phức tạp, bổ sung thêm các nhà đầu tư trung và dài hạn. Lúc này, sự vào cuộc của các “ông lớn” cung ứng giỏ hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý sẽ kịp thời để thị trường trở về trạng thái ổn định và cân bằng, giới đầu tư cũng an tâm hơn khi xuống tiền. Hiểu được đòi hỏi của thị trường, chúng tôi giới thiệu shophouse The Diamond City trong giai đoạn này kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt và thuyết phục được các nhà đầu tư khó tính nhất”, đại diện đơn vị phát triển dự án - Thắng Lợi Land chia sẻ.

Lý giải thêm về sức hút của thị trường vùng ven, đơn vị này cũng cho biết, tiềm năng kết nối liên đô thị, các chính sách về quy hoạch hạ tầng của chính quyền địa phương cũng như sự tham gia của chủ đầu tư BĐS với các dự án lớn đã “làm nóng” các thị trường lân cận TP HCM thời gian gần đây, thúc đẩy tâm lý “xuống tiền” của các nhà đầu tư trở nên mạnh mẽ hơn.

The Diamond City – “viên kim cương” dành cho cư dân tinh hoa

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, với mật độ dân cư đông nhưng giá bán bất động sản tại trung tâm các thành phố lớn đã đạt ngưỡng “bão hòa” thì xu hướng ly tâm của đại đa số người dân sau đại dịch sẽ tiếp tục tăng, xuất phát từ mong muốn sở hữu bất động sản vùng ven để có không gian sống khoáng đạt và trong lành mà giá cả thì lại phù hợp với đại đa số người dân.

Đáp ứng tốt xu thế đó, dự án The Diamond City đã tạo được sức hút lớn đối với nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng, mua để kinh doanh hoặc người có nhu cầu ở thực. Trong tương lai, dự án được kỳ vọng không chỉ mang đến sức thanh khoản tốt mà còn cung ứng kênh đầu tư sinh lợi ổn định nhờ lợi thế vị trí ngay trên trục đường xuyên tâm đại lộ Vinh Quang và quảng trường Hà Lan rộng 34m, cùng với loại hình là nhà phố thương mại phù hợp khai thác nhiều mô hình kinh doanh - dịch vụ - giải trí tích hợp đa chức năng.

Nhờ vị thế đắc địa khi tọa lạc tại vị trí mặt tiền tuyến đường Vành Đai 4 - kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh của TP HCM: BRVT - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh và Long An, The Diamond City mang đến giá trị giao thương liên đô thị và kết nối sầm uất cho các chủ nhân tương lai. Dự án còn tạo cơ hội giãn dân ra khỏi khu vực nội đô khi được bao quanh bởi các khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp lớn tại Long An, gồm KCN Hữu Thạnh, KCN Thịnh Phát, KCN Tân Đức…, các chuyên gia, lao động sinh sống tại đây có thể di chuyển đến nơi làm việc chỉ mất vài phút.

Bên cạnh vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các nước lân cận sang Việt Nam và sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu phát triển các cơ sở hậu cần sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Với mức giá khoảng 4,8 tỉ đồng/căn, hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai của shophouse The Diamond City là rất hấp dẫn, dự báo tăng bình quân khoảng 10-20%/năm cùng với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đang được áp dụng.

Ngoài ra, The Diamond City còn được hưởng lợi rất lớn từ tiến trình đầu tư cải tạo diện mạo đô thị để đưa Đức Hòa lên thành phố, càng tiếp thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội và thị trường BĐS khu vực ven đô TP HCM nói chung tăng trưởng cả trong trung hạn và dài hạn nhanh, bền vững hơn, với những lực gia tốc mới hấp dẫn. Với vị thế chiến lược và sở hữu quỹ đất dồi dào, bên cạnh mức giá hợp lý và không gian sống chất lượng cùng nhiều cơ hội gia tăng giá trị nhanh chóng, The Diamond City sẽ tiếp tục thu hút giới đầu tư và người mua ở thực trong thời gian tới.