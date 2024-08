Vì sao F88 được GPTW vinh danh “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Châu Á” 2024?

Ngày 29/8, Great Place to Work® (GPTW) công bố xếp hạng F88 ở thứ hạng 27/70 doanh nghiệp “Best Workplaces in Asia 2024” (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu khu vực châu Á năm 2024), sau hai doanh nghiệp Việt khác là Techcombank và Highland Coffee.

Để được xếp hạng trong danh sách “Best Workplace in Asia 2024”, từ tháng 3/2024, F88 đã tham gia một chương trình khảo sát theo yêu cầu của GPTW và do chính nhân viên của công ty bình chọn. Kết quả, F88 nhận được 91% đánh giá tích cực, trở thành Great Place To Work (Nơi làm việc xuất sắc).

Tiếp đó, F88 tiếp tục có những chia sẻ chuyên sâu về những chiến lược, những việc đã làm được để tạo ra môi trường làm việc xuất sắc theo tiêu chí “Great workplace For All™” với GPTW và được vinh danh là “Best Workplaces in Vietnam 2024” (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam) vào tháng 5/2024, cùng với 24 doanh nghiệp khác.

Dựa trên kết quả và những chia sẻ chuyên sâu của F88, GPTW tiếp tục có những đánh giá, so sánh môi trường làm việc của F88 với các doanh nghiệp được vinh danh là “Best Workplaces” tại nhiều quốc gia Châu Á khác. Đến tháng 8, GPTW chính thức công bố F88 được xếp hạng 27/70 doanh nghiệp “Best Workplaces in Asia” (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á) – hạng mục Doanh nghiệp lớn.

Trong danh sách này, Việt Nam chỉ có 3 doanh nghiệp hiện diện là Techcombank (hạng 9/70) và Highland Coffee (hạng 16/70). Như vậy, đến nay, F88 là công ty cung cấp dịch vụ tài chính bình dân đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng danh giá này.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao một công ty “thường thường bậc trung” trong thị trường tài chính Việt Nam lại được một tổ chức quốc tế vinh danh 3 lần liên tiếp như vậy? GPTW đã nhìn thấy gì ở F88?

Từ tư duy hành động “vì con người”

Hiện tại, F88 có hơn 4,000 người tại 63 tỉnh thành và xây dựng một môi trường làm việc được GPTW đánh giá là “vì con người”, thể hiện qua việc mọi chiến lược, chính sách, hành động quản trị nhân sự đều xuất phát từ nhu cầu của CBNV. Theo ông Trần Hà Dũng, Giám đốc Khối phát triển con người, Công ty F88, thì doanh nghiệp xác định quan điểm “Nhân trị” – xây dựng một môi trường làm việc không có những KPI không tưởng, không xem việc phạt nhân viên là giải pháp thúc đẩy hiệu suất, không tạo ra khoảng cách giữa quản lý và nhân viên, để “anh em thấy vui, thấy gắn kết với nhau và truyền động lực cho nhau mỗi ngày làm việc”.

Cùng với đó là quan điểm “3 KHÔNG”: Không comple, cà vạt; Không gò bó thời gian; Không có sự phân biệt. Riêng với chính sách đãi ngộ, F88 không xem “tiền lương” là tất cả mà coi trọng nhiều giá trị phúc lợi khác như sức khỏe và tinh thần của cả CBNV lẫn người thân của họ. Theo khảo sát của GPTW, 94% CBNV của F88 khẳng định mình được quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ khi làm việc tại đây.

Tới môi trường làm việc “Vui đời tiến bộ”

Năm 2024, F88 thay đổi chiến lược về định vị giá trị nhân viên (EVP) mới là “Vui đời tiến bộ” (Excel with Joy). Theo ông Dũng, việc quan tâm đến cảm xúc nhân viên, tạo ra môi trường “3 Không” là chính là “Vui”, còn “Tiến bộ” là tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát triển năng lực mỗi ngày. Cụ thể, đội ngũ quản lý luôn tạo điều kiện để CBNV nêu ý kiến, được chủ động học hỏi, trải nghiệm và đạt được thành tựu của riêng mình. Việc triển khai hàng loạt các khóa đào tạo, lộ trình công danh, đánh giá dựa trên OKR/ PMS minh bạch đã giúp nâng cao năng lực đội ngũ nội bộ. Riêng năm 2023, 80% đội ngũ quản lý Kinh doanh được bổ nhiệm từ nhân sự nội bộ; 923 cá nhân được bổ nhiệm trên toàn công ty. Đội ngũ quản lý dưới 30 tuổi chiếm 48.7% tổng số chức danh quản lý cũng thể hiện sự tạo cơ hội cho người trẻ của doanh nghiệp này.

Cũng năm 2024, F88 chủ động triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đem lại trải nghiệm và cơ hội phát triển tốt hơn cho nhân viên. Theo GPTW, 89% nhân sự thuộc các doanh nghiệp nằm trong Bảng xếp hạng “Nơi làm việc Xuất sắc nhất Châu Á” năm nay cho biết họ được khuyến khích thử nghiệm những ý tưởng, ứng dụng mới nhiều hơn 27% so với nhân viên ở những nơi làm việc khác trong khu vực. Nhờ đó, họ có khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt hơn 69% và được truyền cảm hứng để nỗ lực làm việc hơn 18% so với nhân sự của các công ty không nằm trong danh sách.

Theo một số chuyên gia, những gì F88 đang kiến tạo sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhân tài thuộc thế hệ gen Y và đầu gen Z - những người đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc, có hoài bão, có sức bật và mong muốn thể hiện mình trong một môi trường đề cao sức sáng tạo, sự đổi mới và trải nghiệm cá nhân.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F88, cho rằng việc được xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc nhất khu vực Châu Á” năm 2024 là một trong những thành quả của chiến lược phát triển doanh nghiệp theo hướng ESG mà công ty theo đuổi từ nhiều năm nay, trong đó, điều quan trọng nhất là phải trao cho nhân viên những giá trị nhân văn và tiến bộ trước khi muốn họ nỗ lực vì doanh nghiệp.