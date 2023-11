Vì sao cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc ngưng đón khách trong thời gian 2 tháng?

Tuyến cáp treo Hòn Thơm dự kiến sẽ mở cửa trở lại từ 15/12 tới, sau đợt bảo trì định kỳ công phu và toàn diện nhất từ trước đến nay, dưới sự giám sát và thực hiện của đội ngũ chuyên gia của Doppelmayr – Garaventa, hãng cáp treo hàng đầu thế giới tại Thụy Sĩ.

Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 11/2023, ngay trước “mùa vàng” du lịch của đảo ngọc Phú Quốc, tuyến cáp treo Hòn Thơm đã ngưng đón khách, để tiến hành đợt bảo trì kỹ thuật định kỳ lớn nhất trong các năm qua, nhằm đảm bảo mang tới cho du khách những trải nghiệm chất lượng và an toàn nhất.

Tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tại Sun World Hon Thom, được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group và sản xuất, thi công bởi Doppelmayr – Garaventa, hãng cáp treo hàng đầu thế giới tại Thụy Sĩ. Không chỉ kết nối thị trấn An Thới đến với quần thể vui chơi giải trí biển trên đảo Hòn Thơm, tuyến cáp treo còn “khai sinh” một trải nghiệm hấp dẫn và đẳng cấp chưa từng có cho du khách khi đến với Phú Quốc. Đây cũng là tuyến cáp được du khách quốc tế và giới truyền thông thế giới đặc biệt ấn tượng.

Đây cũng là công trình đòi hỏi kỹ thuật vận hành tương đối phức tạp với độ an toàn cao, do đó tuyến cáp treo Hòn Thơm thường xuyên được bảo trì kỹ thuật, bởi đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế. Và theo đại diện của Sun World Hon Thom- đơn vị sở hữu và vận hành tuyến cáp này, định kỳ 6 năm một lần, đội ngũ chuyên gia quốc tế Doppelmayr – Garaventa sẽ tiến hành bảo trì đợt bảo trì lớn toàn diện. Theo đánh giá của các chuyên gia hàng đầu thế giới, công tác bảo trì, kiểm tra hệ thống cáp treo định kỳ có vai trò quan trọng, quyết định quá trình vận hành trơn tru và tuổi thọ của công trình. Đồng thời, việc bảo dưỡng định kỳ cũng cho phép đội ngũ chuyên gia đưa ra phương án thay thế trang thiết bị nhập khẩu từ châu Âu phù hợp và kịp thời, để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho hệ thống cáp treo.

Đợt bảo trì kỹ thuật định kỳ lần này tại tuyến cáp Hòn Thơm có sự tham gia của 6 chuyên gia cáp treo hàng đầu thế giới cùng 20 kỹ sư Việt Nam từ đội bảo trì của tổ hợp Sun World Hon Thom. Tất cả các hạng mục của công trình như cáp tải, puly đỡ cáp, các tạ khử rung trên các sợi cáp tải tương ứng, cabin cáp treo… sẽ được kiểm tra đồng bộ, bảo trì sửa chữa hoặc thay mới nếu cần.

Đại diện Sun World Hon Thom cho biết, quy trình bảo trì cáp treo đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, thực hiện công phu với chi phí lớn. Toàn bộ thiết bị chuyên dụng sử dụng cho tuyến cáp treo không sản xuất tại Việt Nam, không có hàng sẵn để thay thế, vì vậy 18 tấn thiết bị và tời cáp đều nhập khẩu hoàn toàn từ Áo, Thụy Sĩ và vận chuyển bằng máy bay.

Đại diện Sun World Hon Thom chia sẻ: “Đợt bảo trì kỹ thuật định kỳ lớn nhất kể từ khi tuyến cáp đi vào vận hành đòi hỏi hệ thống cáp treo phải tạm ngừng đón khách trong thời gian hơn 2 tháng, gây sụt giảm không nhỏ về doanh thu cho Sun World Hon Thom. Song xác định an toàn và sự hài lòng của du khách là yếu tố ưu tiên hàng đầu, Sun World Hon Thom quyết tâm phải thực hiện bằng được công việc ngốn cả nhân lực lẫn vật lực và tài chính này, với mục tiêu lớn nhất là nhằm đảm bảo khi đón khách trở lại, tuyến cáp sẽ tiếp tục mang tới những ấn tượng sâu sắc với khách tham quan về một điểm đến Phú Quốc an toàn, thân thiện và mến khách với những trải nghiệm không đâu có”.

Quá trình vận chuyển thiết bị đến các chân trụ được đánh giá là một thử thách của sự dũng cảm và lòng kiên trì của các kỹ sư, bởi độ khó của địa hình biển và đồi núi. Tuyến cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, với tổng chiều dài lên tới gần 7.900m, vượt qua biển và 6 trụ cáp tại các hòn đảo, trong đó trụ cao nhất lên tới 174m. Đặc biệt, đường tiếp cận các trụ cáp có diện tích hạn chế, do yêu cầu cao về việc bảo vệ thiên nhiên, không làm tổn hại tới cây rừng và cảnh quan. Hơn thế nữa, sức gió và thời tiết của vùng biển Nam đảo Phú Quốc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo trì trên độ cao lớn như vậy. “Chính vì thế, thời gian bảo trì kỹ thuật cho toàn tuyến cáp đã kéo dài hơn dự kiến”, đại diện Sun World Hon Thom cho biết thêm.

Dự kiến tuyến cáp treo sẽ đón khách trở lại trong tháng 12, cùng sự kết hợp của công viên nước hàng đầu châu Á – Aquatopia do World Travel Awards vinh danh và phân khu trò chơi đầy thử thách Exotica, Sun World Hon Thom hứa hẹn tiếp tục mang tới du khách những trải nghiệm bùng nổ và đầy thú vị, trong hành trình khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm.

Sử dụng công nghệ cáp treo 3 dây được đánh giá hiện đại và an toàn nhất thế giới hiện nay, hệ thống cáp treo tại Sun World Hon Thom và các công trình mà Sun Group đầu tư trên cả nước cũng nhận được sự công nhận của truyền thông quốc tế. Mới đây, tờ New York Times của Mỹ đã thể hiện sự ấn tượng với những tuyến cáp treo kỷ lục thế giới tại Phú Quốc, Sa Pa, Bà Nà…, nhận định đây là minh chứng cho biến chuyển ngoạn mục của nền kinh tế và ngành du lịch Việt Nam./.