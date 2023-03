Vì Sài Gòn FC rút lui, VPF làm điều hy hữu trong lịch sử bóng đá Việt Nam

TPO - Ngày 7/3, vì Sài Gòn FC gửi công văn xin rút lui tại Giải hạng nhất quốc gia, VPF quyết định tổ chức lại lễ bốc thăm Giải hạng nhất 2023, đồng thời thay đổi điều lệ thi đấu để phù hợp với giải đấu.

Giải hạng nhất 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 6/4 đến tháng 8/2023. Tuy nhiên Sài Gòn FC, sau khi chuyển giao cho Lâm Đồng bất thành, đã xin rút lui, hủy đăng ký dự các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023, Ban tổ chức đành phải tổ chức lại lễ bốc thăm vào ngày 7/3.

Theo đó, giải hạng nhất 2023 có sự tham dự của 10 CLB chuyên nghiệp, gồm: CLB Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-Công an Nhân dân, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam. Theo điều chỉnh của VPF, thay vì đá hai giai đoạn, giải đấu trở lại thể thức đá sân nhà - sân khách. Tại vòng 1, 5 cặp đấu sẽ là Huế - Long An, Phú Thọ - Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu - Quảng Nam, Hòa Bình - PVF-CAND, Phù Đổng - Bình Phước.

Đội vô địch hạng nhất được thưởng 2 tỷ đồng, đội á quân nhận 1 tỷ đồng và đội xếp thứ 3 nhận 500 triệu đồng. Căn cứ ý kiến đề xuất của các CLB hạng nhất, VPF đã tổng hợp báo cáo, trình lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc điều chỉnh suất xuống hạng của giải hạng nhất 2023, từ 1 suất xuống còn 0,5 suất.

Cũng trong cuộc họp ngày 7/3, VPF quyết định Cúp quốc gia 2023 sẽ giữ nguyên mã số bốc thăm, phương thức, kế hoạch tổ chức các trận đấu theo kết quả bốc thăm xếp lịch ngày 22/2 và áp dụng quy định "CLB thi đấu với CLB không tham dự được coi là thắng cuộc" đối với trận đấu tại vòng 16 đội giữa CLB Sài Gòn với CLB thắng tại trận đấu có mã trận 7 ở vòng loại (là trận giữa Phù Đổng và Hòa Bình). Đội thắng của trận đấu này sẽ giành quyền vào thẳng vòng tứ kết mà không cần phải thi đấu thêm 1 trận với CLB Sài Gòn ở vòng 16 đội như dự kiến do đội Sài Gòn hủy đăng ký tham dự.