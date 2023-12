Vegas LVIII Pregame Warm Up 2023 thu hút nhiều nghệ sĩ và doanh nghiệp Việt đồng hành

Ngày 7/12/2023 vừa qua, buổi họp báo giới thiệu về sự kiện Vegas LVIII Pregame Warm Up Event & Tết Celebration ở Mỹ đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo khách mời, báo chí, giới nghệ sĩ và các doanh nghiệp Việt.

Đặc biệt, đến dự buổi họp báo có ông Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể Thao – Du lịch; Ông Phùng Công Dũng - Bí thư chi bộ, Nguyên Chủ nhiêm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM; Ông Lê Văn Thu – Chủ tịch Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài TP.HCM…

Vegas LVIII Pregame Warm Up & Tết Celebration diễn ra vào ngày 09 tháng 02 năm 2024 tại TP Las Vegas, là sự kiện khởi động cho Super Bowl – Trận Chung kết Bóng bầu dục Mỹ (diễn ra hai ngày sau đó), còn được xem là một “National Holiday” của người dân xứ sở cờ hoa. Do diễn ra trùng thời gian Tết Nguyên Đán của người Châu Á, nên năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 58 năm của Super Bowl, Đất nước - Con Người - Văn hóa - Thời trang và Âm nhạc Việt Nam (VN) đã được lựa chọn làm chủ đề chính và xuất hiện xuyên suốt trong sự kiện.

"Với cá nhân tôi đánh giá đây là sự kiện rất đặc biệt. Với Việt Nam thì nhất bóng đá, còn bên Mỹ thì Super Bowl là số 1. Việc được xuất hiện, biểu diễn trong khuôn khổ của sự kiện này là dịp quan trọng để phía VN quảng bá hình ảnh của quốc gia đến đông đảo bạn bè quốc tế, xa hơn là kích cầu du lịch" - ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu tại buổi họp báo.

Là môn thể thao số 1 của Mỹ, cũng là một nét văn hóa đặc trưng của người dân Mỹ, Super Bowl - Giải Bóng bầu dục được diễn ra hằng năm từ 1967 với quy mô rất lớn cùng các sự kiện bên lề được tổ chức hoành tráng tại thành phố đăng cai. Đây là sự kiện được theo dõi nhiều nhất trên sóng truyền hình tại Mỹ trong nhiều năm. Rất nhiều ca sĩ quốc tế nổi tiếng từng biểu diễn trước và giữa trận đấu Chung kết Super Bowl như Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston, Katy Perry, Lady Gaga...

Tại buổi họp báo, bà Natalie Nguyễn, Giám đốc Phát triển của Tập đoàn Rocket Buffalo – Đơn vị giữ quyền tổ chức sự kiện Tailgate Pregame năm nay, và đại diện đối tác đồng tổ chức là ông Đạt Nguyễn chia sẻ chính tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất mẹ đã tạo động lực để “team VN” nỗ lực và giành chiến thắng trong việc thuyết phục lựa chọn VN thay vì một quốc gia châu Á nào khác.

“Với mong muốn gắn kết và thể hiện niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Mỹ, cũng như tạo ra cơ hội để các nghệ sĩ Việt, các thương hiệu Việt và hơn hết là tinh thần, văn hóa, con người VN được quảng bá mạnh mẽ tại một trong những sự kiện hoành tráng nhất của nước Mỹ, tôi và các cộng sự đã mất hơn 6 tháng ròng rã, làm việc cật lực, thuyết phục và kết nối các bên ở cả Mỹ và VN để có được buổi họp báo diễn ra ngày hôm nay” – bà Natalie chia sẻ.

Chúc mừng thành quả của Ban tổ chức (BTC), ông Phùng Công Dũng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về người VN ở nước ngoài TP.HCM, phát biểu tại buổi họp báo: "Với tư cách cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng BTC đã tổ chức thành công sự kiện họp báo này, và sắp tới sẽ tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Super Bowl tại Mỹ. Một công ty, một tập đoàn hay một tổ chức nào hướng đến cộng đồng người Việt ở các nước thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và ủng hộ. Tôi mong rằng sự kiện này sẽ được nhiều giới truyền thông quan tâm hơn và BTC sẽ gặt hái được những nội dung mình đặt ra và trong thời gian tới sẽ luôn phát triển và tổ chức được nhều sự kiện thành công hơn nữa".

Theo bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Trợ lý Tập đoàn Rocket Buffalo, “Phù thủy sân khấu” - đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm sẽ đảm vai trò tổng đạo diễn của sự kiện và đang phối hợp rất ăn ý cùng giám đốc âm nhạc là Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để tạo dấu ấn cho âm nhạc nói riêng và văn hóa VN nói chung trong sự kiện này. Đến nay, sự kiện đã có sự xác nhận góp mặt của dàn Sao Việt đình đám gồm ca sĩ Lương Chí Cường, ca sĩ Hà Ngọc Vân, Ca sĩ Hồng Ngọc, Quỳnh Vi, Huy Vũ, Triệu Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Đan Uyên, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Mi Vân, Hoàng Long và các rapper Seachains, Dế Choắt, Blacka, LăngLD, SMO, Voltalk, Mikelodic, Lil Wyn, RIC, Thái VG, Kwin, Kwzzzy… Trong đó, rapper gốc Việt nổi tiếng Thái VG sẽ dẫn dắt dàn rapper đại diện Việt Nam ra sân khấu lớn tầm cỡ thế giới.

Còn nhà thiết kế (NTK) Tuấn Hải cho biết anh sẽ mang bộ sưu tập áo dài truyền thống với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi” trình diễn tại sự kiện với tham vọng mang đến một hình ảnh Việt Nam lung linh tỏa sáng và tự hào với bạn bè quốc tế. Trong khi NTK Quỳnh Paris sẽ giới thiệu BST “Hương sen Phương Đông” với áo dài và dạ hội được lấy cảm hứng sáng tạo từ hoa sen trên nền chất liệu từ xơ sen, xơ dừa, tre… được làm thủ công, dệt sấy tạo độ sắc nếp nhưng không kém phần sáng tạo, sang trọng.

Ngoài việc đề cao văn hóa, sự kiện này còn là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp, sản phẩm Việt được xuất hiện và quảng bá thương hiệu khắp các nước, thông qua hàng loạt các chiến lược, tiếp thị tương tác được triển khai. Chính vì vậy, ngay tại buổi họp báo, BTC Vegas LVIII Pregame Warm Up & Tết Celebration đã nhanh chóng có sự đồng hành và tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp Việt mong muốn được quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến thị trường Mỹ đầy tiềm năng như: King Coffee, Đôi Dép, Thiên Long…

Là một trong những doanh nghiệp Việt đầu tiên xác nhận đồng hành cùng sự kiện, bà Lê Hoàng Diệp Thảo – CEO của King Coffee chia sẻ: “Đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi lan tỏa, nâng tầm “Thương hiệu Việt” tại thị trường Mỹ và quốc tế bởi sự kiện Super Bowl Pregame Tailgate hằng năm đều thu hút sự quan tâm, theo dõi rất lớn của người dân Mỹ nói riêng và của khán giả khắp thế giới nói chung”.

Theo bà Dương Thị Hữu Phiên, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Rocket Buffalo tại Việt Nam, đây là cơ hội để các nghệ sĩ và doanh nhân Việt thể hiện những phẩm chất văn hóa của VN và xây dựng mối quan hệ quốc tế. Là cơ hội tốt để ngành du lịch và các doanh nghiệp VN có thể quảng bá thương hiệu, hình ảnh của mình đến với thị trường Mỹ rộng lớn và nhiều tiềm năng. Đồng thời cũng tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh, thúc đẩy Thương mại. “Các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành có thể kết nối với hàng chục triệu người qua các phương tiện truyền thông của Mỹ và các nền tảng truyền thông xã hội toán cầu, cũng như sự ủng hộ từ những người nổi tiếng, các ngôi sao thế giới. Sự kiện Tailgate Pregame năm ngoái đã thu hút đến hơn 573 triệu lượt theo dõi” – bà Phiên cho biết.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo: