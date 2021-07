Vedan Việt Nam chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trong tháng 6/2021, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã ủng hộ gần 250 triệu đồng cho công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm chung tay hỗ trợ địa phương nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn một năm qua, với sự quyết tâm của Chính phủ và nhân dân cả nước; công tác phòng - chống Covid đã thành công bước đầu và đạt được nhiều thành tựu, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 quay trở lại gần đây với những biến chủng phức tạp, công cuộc chống dịch ngày càng gian nan hơn trước.

Cũng như nhiều doanh nghiệp trong cả nước, mục tiêu kép :”Vừa nỗ lực bảo vệ chăm sóc sức khoẻ CBCNV, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh” luôn là ưu tiên hàng đầu của Vedan Việt Nam. Bên cạnh đó, đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức để chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid 19, góp phần ổn định kinh tế địa phương cũng là hoạt động xuyên suốt của Vedan Việt Nam trong thời gian qua. Rất nhiều cây gạo ATM, phiên chợ 0 đồng, quà gửi người dân có hoàn cảnh khó khăn… đã có sự hiện diện của Vedan Việt Nam.

Trong tháng 6 vừa qua, cùng với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2021, với chủ đề “San sẻ yêu thương-Chung tay vượt qua đại dịch”, Vedan đã cùng BCH Tỉnh đoàn Đồng Nai gửi hàng trăm phần quà tới các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của tác động Covid; tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai gửi các sản phẩm do công ty sản xuất đến những người dân nghèo chịu ảnh hưởng của Covid, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Không chỉ dừng lại đó, để có thêm nguồn lực, góp phần tăng cường các biện pháp phòng chữa bệnh, công ty Vedan Việt Nam đã ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, 100 triệu đồng vào quỹ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19 của UBMTTQ Việt Nam huyện Long Thành.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển (từ 1991 đến nay), với phương châm “Cảm ơn Việt Nam, vững vàng tiến bước” Vedan Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng đảm bảo chất lượng cuộc sống CBCNV, nâng cao sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm… đồng hành cùng các cơ quan ban ngành góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng và góp sức đẩy lùi dịch bệnh covid 19.