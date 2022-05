Về thăm mẹ, người đàn ông bị kẻ tâm thần sát hại

TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong với nhiều vết máu dưới sàn nhà, công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án trên.

Ngày 13/5, Công an huyện Hương Sơn xác nhận, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ vụ ông N.V.S (SN 1985, trú tỉnh Nghệ An) tử vong bất thường tại nhà mẹ đẻ (ở thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn).

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) là nghi phạm dùng dao sát hại ông S. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Nguyễn Ngọc Nhung mắc bệnh tâm thần, không biết chữ.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 12/5, một số người dân trên địa bàn xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện anh N.S tử vong trên giường trong nhà mẹ đẻ là bà N.T.P (trú tại thôn Lâm Trung) với nhiều vết máu dưới sàn nhà.

Ngay sau đó người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Được biết, anh N.S đang sống tại Nghệ An, thỉnh thoảng mới về nhà để thăm mẹ. Thời điểm xảy ra sự việc, bà P. không ở nhà.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.