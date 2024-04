Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú - bài 2: Diện mạo mới nơi 'thành xưa - tích cũ'

TPO - Làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú. Hiện vùng đất Thành An Thổ xưa đang trên đà phát triển, cuộc sống người dân “thay da, đổi thịt” từng ngày.