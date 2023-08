Vai trò của quản lý chất lượng trong hỗ trợ sinh sản

IVF Phương Châu là đơn vị Hiếm muộn đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt cùng lúc hai chứng nhận chất lượng uy tín trên thế giới là tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện (JCI) và tiêu chuẩn chất lượng trong Hỗ trợ sinh sản (RTAC).

Thụ tinh trong ống nghiệm là một quá trình điều trị phức tạp, kéo dài 2-4 tuần và có sự tham gia của nhiều nhân sự. Để đảm bảo tỷ lệ hình thành phôi, phôi được nuôi cấy và phát triển trong môi trường tối ưu, tỷ lệ sinh sống cao và giảm các rủi ro khi điều trị, trung tâm hỗ trợ sinh sản (HTSS) cần có một hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) toàn diện để kiểm soát tất cả các yếu tố liên quan.

QLCL không đơn thuần chỉ tập trung vào việc kiểm soát các trang thiết bị, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động chính xác và hiệu quả chỉ mà còn hướng tới xa hơn là xây dựng và giám sát một hệ thống quản lý dữ liệu, có tiêu chuẩn so sánh, đào tạo liên tục, đánh giá hoạt động từng cá nhân và của cả hệ thống thông qua các chỉ số đo lường (KPIs: Key performance indicators), hệ thống nhận diện và quản lý các nguy cơ/rủi ro. Từ đó gia tăng tỷ lệ hình thành phôi, tăng tỷ lệ phôi làm tổ, tỷ lệ thai sinh sống và giảm thiểu các rủi ro, biến chứng trong quá trình điều trị.

Chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực HTSS được một bên thứ 3 kiểm định, đánh giá hoạt động của một trung tâm IVF dựa trên một bộ tiêu chuẩn đã được công nhận. RTAC là bộ tiêu chuẩn uy tín hàng đầu lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội sinh sản Úc và New Zealand (FSANZ – Fertility Society of Australia and New Zealand) xây dựng, thẩm định nhằm đưa ra các yêu cầu thiết yếu và thực hành tốt mà các trung tâm thực hiện kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản (HTSS) cần đáp ứng để thực hành đúng chuẩn quốc tế, thúc đẩy việc cải tiến chất lượng trong điều trị vô sinh hiếm muộn một cách liên tục.

IVF Phương Châu không ngừng nỗ lực cố gắng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy lợi ích khách hàng làm trung tâm, tự tin mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ HTSS tiêu chuẩn quốc tế và với chi phí vô cùng hợp lý. Chúng tôi tự hào là đơn vị Hiếm muộn đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt cùng lúc hai chứng nhận chất lượng là JCI trong quản lý bệnh viện nói chung và chứng nhận RTAC trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản nói riêng. Thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố chuyên môn và dịch vụ theo quy chuẩn, chúng tôi luôn duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng nhằm mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng:

- Đảm bảo an toàn cho khách hàng, phôi, trứng và tinh trùng vì luôn được nhận diện chính xác tại mọi thời điểm.

- Đảm bảo từng giai đoạn điều trị được thực hiện theo quy trình chuẩn, đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và tay nghề đồng đều.

- Kiểm soát an toàn các biến cố bất lợi (quá kích buồng trứng, đa thai, nhầm lẫn phôi và giao tử)

- Tỉ lệ thành công cao và ổn định bằng cách liên tục đánh giá dữ liệu của trung tâm và so sánh với chuẩn quốc tế.

- Chú trọng đến những trải nghiệm khác như:

+ Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp

+ Nhân viên y tế thân thiện, tạo được sự an tâm và thoải mái khi đến thăm khám, điều trị

+ Thời gian chờ của khách hàng luôn ở mức thấp nhất.

+ Lắng nghe, ghi nhận và xử trí thỏa đáng các góp ý, tăng sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất.

Hơn 4.000 cặp vợ chồng đã chạm tay vào giấc mơ tìm con là sự khẳng định về những nỗ lực bền bỉ của IVF Phương Châu trên hành trình cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng trong hỗ trợ sinh sản. Với chúng tôi, được đồng hành và biến ước mơ của các gia đình mong con thành hiện thực luôn là một trong những động lực to lớn giúp tập thể IVF Phương Châu không ngừng cố gắng mỗi ngày, vươn xa hơn nữa để có thể đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của khách hàng.