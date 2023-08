V-League chờ 'ngày phán xử'

TP - Như tựa đề bài hát “Save the best for last”, Night Wolf V.League 2023 cũng cần một điều để níu giữ những gì đẹp nhất cho ngày cuối cùng…

Sau giai đoạn 1 và 6 vòng đấu của giai đoạn 2, cuộc đua vô địch tại Night Wolf V-League 2023 sẽ đi đến vòng cuối vào ngày 27/8 tới. Đầu mùa giải, Đông Á Thanh Hoá không phải đội bóng được đánh giá thực sự cao, cho dù những thay đổi ở đội bóng xứ Thanh gần đây rất đáng kể, cả về hình ảnh cũng như lực lượng. Và thật kỳ lạ, Thanh Hoá đã có một mùa giải thăng hoa, thậm chí từng trở thành ứng viên cho cuộc đua ở tốp đầu. Nhưng Thanh Hoá không phải bất ngờ lớn nhất V-League mùa giải năm nay. Công an Hà Nội (CAHN) thực sự đang khiến giới chuyên môn và các tín đồ bóng đá quốc nội phải ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng từ cách đội bóng này khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, đến cuộc bứt phá trong giai đoạn 2. Ngỡ ngàng cả trong cách CAHN giành chiến thắng liên tiếp dù người đăng ký chức danh HLV trưởng, Paulo Foiani ngồi trên khán đài. Người ta nghe thấy tiếng chỉ đạo các cầu thủ CAHN thi đấu từ ông Trần Tiến Đại, một gương mặt lâu năm của bóng đá Việt Nam. CAHN đã bứt lên ở giai đoạn cần thiết nhất, và nếu như ở lượt đi họ từng thua cả Viettel lẫn CLB Hà Nội thì tại lượt về, kết quả đảo ngược. Chiến thắng trước Viettel ở lượt đấu áp chót mới đây cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra ở V-League. Đó là những bất ngờ xảy đến vào thời điểm nhiều người không ngờ nhất. Sau 20 năm, V-League lại mới đứng trước một sự kiện hiếm thấy khi một đội bóng vừa giành quyền thăng hạng đã vô địch ngay năm đầu tiên. Đó là kỳ tích HAGL của bầu Đức từng tạo ra năm 2003 với đội hình “dream team” gồm nhiều danh thủ cả Việt Nam cũng như Thái Lan. CAHN đang đứng trước cơ hội tái hiện lại thành tích trên với một dàn quân cũng là tập hợp những “hàng tuyển” chất lượng nhất. Đó là Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, Fillip Nguyễn…những cái tên đội bóng nào ở V-League cũng thèm muốn. Điều đẹp nhất cho phút cuối? Nhưng có một kịch bản khác, không ít người yêu bóng đá Việt Nam có thể nghĩ tới, đó là cuộc ngược dòng của CLB Hà Nội. Với 2 điểm cách biệt so với CAHN, Văn Quyết và các đồng đội đã không còn quyền tự quyết. Kể cả khi đánh bại Viettel, CLB Hà Nội cũng khó vô địch bởi chỉ cần hoà Thanh Hoá, CAHN có đến 99% khả năng nâng cúp. Cũng giống như ở mặt trận trụ hạng với các trận đấu diễn ra ở vòng đấu áp chót, rất nhiều người vẫn đặt ra khả năng liệu có ai đó “buông” hay không? Lịch sử V.League chứng kiến nhiều trận cầu nhạy cảm như vậy, thậm chí có cả những trận được nhìn nhận là “có mùi”, kéo theo những tác động không hay, không công bằng cho cuộc đua. Không nói đâu xa, vòng áp chót vừa qua V-League đã ồn ào trước việc Tp Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương cùng nhau cán đích bằng một trận hoà, qua đó đẩy SHB Đà Nẵng xuống hạng. Rất khó để quy kết cho Bình Dương và Tp Hồ Chí Minh, nhưng bằng cách nào đó, kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này đã đẹp với cả hai. CAHN đã bứt lên ở giai đoạn cần thiết nhất, và nếu như ở lượt đi họ từng thua cả Viettel lẫn CLB Hà Nội thì tại lượt về, kết quả đảo ngược. Chiến thắng trước Viettel ở lượt đấu áp chót mới đây cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra ở V-League. Đó là những bất ngờ xảy đến vào thời điểm nhiều người không ngờ nhất Sau trận đấu giữa CAHN và Nam Định, hội CĐV Nam Định cũng giải tán vì những eo xèo sau kết quả trận đấu. Sân Thiên Trường từng luôn là “chảo lửa” đang đứng trước những ngày tháng khó khăn. Thật không may, Thanh Hoá hiện cũng đã hết cơ hội vô địch, không còn nhiều động lực chiến đấu trước CAHN. Đội bóng của HLV Popov vô tình đóng vai “kẻ phán xử” ở vòng đấu cuối cùng. Xét cả về thực lực và động lực thi đấu, Thanh Hoá đều không có nhiều cơ sở để tạo nên một bất ngờ trước CAHN. Nhưng cũng chính điều đó khiến cho những người yêu bóng đá đẹp chờ đợi vào một kết quả ngoài mọi dự đoán. V-League đã kéo dài cuộc đua tới ngày cuối cùng, và liệu rằng đó sẽ là những gì đẹp nhất của bóng đá? Nguyên Phong