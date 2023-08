V (BTS) ẩn ý về chuyện tình với Jennie (BlackPink)?

TPO - V là thành viên cuối của BTS tung sản phẩm solo. Lời nhạc trong ca khúc mới của nam thần tượng được cho là ẩn ý liên quan đến Jennie (BlackPink).

Tung MV Love me again một cách bất ngờ, V (BTS) mang đến ca khúc R&B nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn với giọng baritone đặc trưng. Đây là MV đầu trong chuỗi 5 MV solo thuộc album Layover của nam thần tượng sinh năm 1995.

Bối cảnh chính của MV được quay trong hang động tại Las Cuevas de Nerja ở Mallorca, Tây Ban Nha. Điểm nhấn là những bộ trang phục lấp lánh, phản chiếu trong khung cảnh thiếu ánh sáng. Thành viên BTS mặc hai chiếc áo cổ lọ thêu sequin, một chiếc màu đỏ rực rỡ và chiếc còn lại dài tay màu vàng kim.

V hát về tình yêu đã mất, khao khát được người tình trong quá khứ chú ý một lần nữa. Đứng trong bóng tối của hang động, nhưng trang phục của anh tỏa sáng trong khoảng không gian ấy.

“Những chiếc áo được đính sequin lấp lánh và tỏa sáng ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, thu hút sự chú ý, phản ánh cảm xúc thô sơ và sự tổn thương được thể hiện trong bài hát” – Koreaboo bình luận về ý nghĩa trang phục của V trong Love me again.

“Mang kỷ niệm đi theo cùng em/ Anh không thể để em rời xa…”, “Anh lạc lối khi không có em kề cạnh/Ước gì em sẽ lại yêu anh/Anh chẳng cần thêm một ai khác”.

Bên cạnh đó, lời ca khúc For us trong album solo đầu tay của V cũng gây chú ý: "Now you're in California. I'm still waiting for us. Will you change your mind. I would give it all up. For us" (Tạm dịch: Bây giờ em đang ở California, anh vẫn đang đợi chờ đôi ta. Em sẽ đổi ý chứ. Anh sẽ từ bỏ tất cả. Vì chúng ta).

Khi lời hát được tiết lộ, nhiều ý kiến cho rằng V đang ẩn ý nhắc đến mối quan hệ của anh và Jennie (BlackPink). Nhiều bằng chứng trước đó cho thấy cả hai đang hẹn hò, tuy vậy, công ty chủ quản của cặp sao không lên tiếng xác nhận.

Trong bức hình được lan truyền có ảnh V đang thả mình trong bể bơi. Vị trí, hình ảnh bể bơi trùng khớp với ngôi nhà tại California của Jennie chia sẻ trước đó.

Những ý kiến này mới chỉ là suy đoán áp đặt của một bộ phận khán giả, chưa rõ thành viên BTS có tham gia sản xuất, viết lời hay không.

Hồi tháng 5, một vài hình ảnh và clip hẹn hò của Jennie và V được paparazzi đăng tải lên mạng xã hội. Cả hai không ngần ngại nắm tay nhau đi dạo bờ sông, theo sau họ là quản lý. Khi có người phát hiện, gọi tên, V quay người lại nhìn và được Jennie kéo tay đi. Osen đưa tin tài khoản @Gurumiharibo khẳng định V và Jennie đang trong mối quan hệ yêu đương khi tung nhiều hình ảnh hình ảnh thân mật của cả hai tại đảo Jeju (Hàn Quốc) hay ở cùng nhau tại nơi làm tóc, nhà riêng của nam thần BTS…

V tên thật là Kim Tae Hyung, là thành viên nhóm nhóm nhạc ảnh hưởng toàn cầu của Hàn Quốc – BTS. Nam thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo, từng nhiều lần lọt vào danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Thành viên BTS đang trong quá trình ra mắt từng MV cho album solo vào tháng 9.