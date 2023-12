UDIC nhận bằng khen tại lễ khánh thành Dự án mở rộng Cảng hàng không Sân bay Điện Biên

Sáng ngày 24/12 vừa qua, tại TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên đã diễn ra buổi lễ Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Sân bay Điện Biên. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH 1TV (UDIC) vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Đây là 1 trong 4 công trình giao thông quan trọng mà Bộ GT-VT đồng loạt khánh thành cùng thời điểm sáng 24/12, gồm: Cảng hàng không Điện Biên, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tại 4 điểm cầu Điện Biên, Tuyên Quang, Vĩnh Long và Tiền Giang.

Khẳng định tại lễ khánh thành sân bay Điện Biên, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết: Thực hiện lời hứa với Thủ tướng Chính phủ tại công trường, sau 22 tháng quyết liệt triển khai, ACV đã hoàn thành và đưa dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên vào khai thác.

Sân bay Điện Biên là một trong những sân bay chính của lực lượng Phòng không - Không quân tại khu vực chiến trường phía Tây Bắc, là nơi duy nhất có sân bay trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc của nước ta. Vị trí chiến lược đặc biệt này là cầu nối giữ vị trí xung yếu, then chốt; là mắt lưới rất quan trọng đối với công tác phòng thủ, bảo vệ khu vực Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung. Sân bay Điện Biên nằm trong hệ thống 21 sân bay được giao ACV quản lý, khai thác. Trước đây, do điều kiện kỹ thuật hạn chế, địa thế lòng chảo đặc biệt, sân bay Điện Biên chỉ có thể tiếp nhận được loại máy bay nhỏ ATR72 và tương đương, thường xuyên không tiếp nhận được các chuyến bay do điều kiện thời tiết.

Sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, sân bay có đường cất hạ cánh được xoay trục xây mới có chiều dài 2,4 km, rộng 45 m, sân quay 2 đầu, sân đậu máy bay mới với 4 vị trí, đồng bộ kết cấu bê-tông xi-măng; xây dựng hệ thống đèn tiếp cận CAT I... đảm bảo tiếp thu các loại máy bay thế hệ mới Airbus A320, Airbus A321 hoặc tương đương.

Dự án đã nâng cao được năng lực khai thác, tạo điều kiện kết nối hiệu quả Điện Biên với các vùng kinh tế khác trên cả nước bằng máy bay phản lực hiện đại và cũng là tiền đề cho các đường bay quốc tế trong tương lai; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Điều đáng ghi nhận, trong các gói thầu dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, UDIC thực hiện thi công nhanh, hiệu quả đảm bảo chất lượng với tiến độ hoàn thành trước gần 1 tháng so với kế hoạch gói thầu 30 gồm, nhà ga sân bay; lắp đặt thiết bị sân bay và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác với tổng vốn đầu tư xây dựng gói thầu 146,875 tỷ đồng từ nguồn vốn ACV. Nâng công suất thiết kế mở rộng nhà ga hành khách từ 300 ngàn lên 500 ngàn khách/năm, khả năng tiếp thu 1 triệu hành khách/năm.

Với những nỗ lực đó, tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng bằng khen cho 13 tập thể và 54 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện triển khai, thực hiện xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Trong đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên vinh dự nhận 01 bằng khen tập thể và 03 Bằng khen cá nhân cho: Ông Nguyễn Văn Luyến – Tổng giám đốc Tổng công ty, Ông Hoàng Ngọc Tuyến – Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 03 và Ông Lê Hồng Quang – trưởng ban Điều hành dự án.

Mặc dù, năm 2023 là một năm đầy khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng. Tuy nhiên với sự đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo, CBCNV người lao động Tổng công ty UDIC đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo nộp ngân sách đúng, đầy đủ.