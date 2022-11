UAV cảm tử Nga phá hủy ca nô hải quân Ukraine

TPO - Theo Cục Quản lý Hàng không Liên Bang (FAA), dây đai an toàn đeo ở vai giảm đến 88% các chấn thương nghiêm trọng và 20% rủi ro so với dây đai đeo ở đùi. Thế nhưng tại sao các máy bay vẫn dùng dây đeo ở đùi, chứ không phải dây đeo vai giống trên ô tô?

TPO - Thầy thì mang can to, trò thì mang can nhỏ. Tranh thủ hết giờ học, thầy và trò ở điểm trường Nậm Ty (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đi xách nước để phục vụ các hoạt động thiết yếu tại điểm trường.