U15 Sông Lam Nghệ An xếp nhất bảng B Vòng chung kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022

Lượt trận quyết định tấm vé vào vòng Tứ kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022 của hai bảng A, B đã khép lại và không có nhiều bất ngờ xảy ra.

Tại bảng A, vào lúc 15h là cuộc đối đầu giữa U15 TP.HCM và U15 Huế trên sân Pleiku. Hai đội nhập cuộc với thế trận chặt chẽ, không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 75, từ đường căng ngang bên cánh phải, đội trưởng Đăng Khoa ghi bàn cho U15 Huế, và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, U15 Huế xuất sắc đứng đầu bảng A dù họ nằm chung bảng với chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai vốn được đánh giá rất cao.

Ngay sau cặp đấu U15 TP.HCM - U15 Huế, cũng tại bảng A diễn ra cuộc chạm trán giữa chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai gặp U15 Cần Thơ. Không quá bất ngờ khi U15 Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi tấn công để chắc suất đi tiếp. Phút 24, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ đội trưởng Phương Nam của HAGL ra chân dứt điểm khiến thủ thành Cần Thơ không có cơ hội cản phá. Hàng thủ của Cần Thơ sau đó lại có pha phòng ngự hớ hênh, tạo điều kiện cho Khắc Lộc đột phá và chuyền bóng cho Gia Bảo ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho U15 HAGL.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U15 Cần Thơ chơi rất thiếu chắc chắn. Trong khi đó, HAGL lại có những pha phối hợp rất đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Phút thứ 54, Gia Bảo có đường kiến tạo cực ngọt cho Đắc Lộc, nhiệm vụ của cầu thủ số 9 chỉ việc đưa bóng vào lưới, gia tăng cách biệt cho U15 HAGL. Chưa dừng lại ở đó, bàn thắng tiếp tục đến với đội chủ nhà sau pha phạm lỗi của thủ môn Cần Thơ với Gia Bảo trong vòng cấm. U15 HAGL được hưởng phạt đền và Thanh Tú dễ dàng nâng tỉ số lên 4-0. U15 Cần Thơ có bàn thắng rút ngắn tỉ số sau pha bắt bóng lỗi của thủ thành Mạnh Hiếu. Hữu Lộc băng vào dứt điểm ghi bàn. Phút 92, Nay Di Đan có tình huống băng lên phá bẫy việt vị đầy khôn ngoan. Số 10 U15 HAGL dễ dàng dứt điểm và ghi bàn, ấn định tỉ số 5-1 cho đội nhà.

Kết thúc 3 lượt trận bảng A, U15 Huế xếp nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối, sau đó lần lượt là U15 HAGL 6 điểm, U15 TP.HCM 3 điểm và cuối cùng là U15 Cần Thơ không có điểm nào.

Tại bảng B, U15 SLNA có trận đại chiến với U15 Hà Nội để phân định ngôi đầu. Cả 2 đội đã chắc suất vào Tứ kết nên đều nhập cuộc với lối chơi phóng khoáng và tinh thần khát khao ghi thật nhiều bàn thắng.

U15 Hà Nội có bàn mở tỉ số do công của cầu thủ Nguyễn Quốc Khánh. Thế nhưng chỉ 4 phút sau, Nguyễn Quang Lâm của U15 SLNA có pha ghi bàn đẹp mắt, quân bình tỉ số. Sang hiệp 2, các cầu thủ xứ Nghệ chơi khoa học và sắc nét hơn, kết quả là bàn thắng ở phút 52, pha lập công là của Trương Văn Tấn Sang, 2-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. U15 Sông Lam Nghệ An có cuộc lội ngược dòng, qua đó vững vàng vị trí nhất bảng B với 3 trận toàn thắng.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại tại bảng B, U15 Đồng Tháp và U15 Nam Định đã cống hiến 90 phút mãn nhãn với cơn mưa 10 bàn thắng. Phút 11, cầu thủ Nguyễn Thế Việt có bàn thắng mở tỉ số cho Nam Định. Nhưng chỉ 2 phút sau, Nguyễn Hữu Thiện bên phía U15 Đồng Tháp gỡ hòa đưa trận đấu về vạch xuất phát. Các bàn thắng sau đó của U15 Đồng Tháp liên tục được ghi ở phút thứ 19, 28, 45+2, 77 và 88.

Các cầu thủ trẻ Nam Định cũng rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và có 4 bàn được ghi từ cú đúp của Nguyễn Tiến Việt, Vũ Hải Đăng (39’) và bàn thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của Đặng Quốc Huy. Với kết quả thua 4-6 trước U15 Đồng Tháp, U15 Nam Định chính thức rời giải với 3 trận 0 thắng. U15 Đồng Tháp hạng 3 (3 điểm, hệ số -5) và phải chờ điều thần kì ở loạt trận ngày 13/08 để biết mình có được đi tiếp hay không.

Ngày mai 13.08, vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng trong khuôn khổ bảng C. Vào lúc 15h, trên sân Hàm Rồng 4 là cuộc đối đầu giữa U15 Long An - U15 PVF và sân Hàm Rồng 5 là trận đấu U15 Viettel - U15 Đắk Lắk.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.