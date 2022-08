U15 PVF, U15 Sông Lam Nghệ An lọt vào trận chung kết giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022

Thi đấu bài bản và sắc nét, U15 PVF và U15 Sông Lam Nghệ An khẳng định đẳng cấp. Nhà đương kim vô địch U15 PVF sẽ đối đầu với đội bóng xứ Nghệ tại chung kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022 tại ngày 22/8 tới.

Chiều ngày 20.8, trên sân Pleiku đã diễn ra lượt trận bán kết giữa U15 Huế - U15 PVF và U15 Sông Lam Nghệ An - U15 Hoàng Anh Gia Lai. Lượt thi đấu bán kết 1 vào lúc 15h là cuộc đối đầu giữa đội bóng đương kim vô địch U15 PVF và U15 Huế.

Trong những phút thi đấu đầu tiên, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Đối đầu với nhà đương kim vô địch, U15 Huế duy trì đội hình và lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ.

Dưới những lớp phòng ngự dày đặc của U15 Huế, U15 PVF triển khai tấn công ở hai cánh nhiều hơn để tiếp cận với khung thành đối phương. Phút 12, từ pha phạt góc của Quang Anh, đội trưởng Quốc Khánh bật cao đánh đầu vào góc xa và bay ra ngoài. Trong khi đó, U15 Huế vẫn chưa có pha lên bóng nào nguy hiểm. Đội bóng đến từ miền Trung vẫn tuân thủ lối đá phòng ngự chắc chắn trước khung thành của thủ môn Tiến Quân.

Phút 30, sau pha đi bóng đầy ngẫu hứng của Gia Huy trong vòng vây của 3 cầu thủ áo trắng U15 Huế, Lê Phát sút xa đầy cảm giác nhưng vẫn chưa thể ghi bàn cho U15 PVF. Thế trận tấn công - phòng thủ vẫn đang diễn ra trên sân Pleiku.

Đội bóng của HLV Nguyễn Duy Đông vẫn luôn giữ quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công rất bài bản. Tình huống đáng chú ý diễn ra ở phút 40, khi cầu thủ số 11 Phùng Quang Tú có pha đánh đầu sát cột dọc sau quả tạt của Lê Phát. PVF vẫn chưa may mắn có được bàn thắng sau những uy hiếp khung thành của U15 Huế.

Pha đánh đầu đáng tiếc của Phùng Quang Tú cũng là tình huống nguy hiểm khép lại hiệp 1 trên sân Pleiku. Hai đội rời sân nghỉ giữa giờ với tỉ số hòa 0 đều.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn được diễn ra giống với kịch bản của hiệp 1. U15 PVF liên tục thực hiện các miếng đánh tấn công. Trong khi đó, U15 Huế phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. Sơ đồ 3 trung vệ của đội bóng trẻ U15 Huế đang chơi rất tập trung, cho thấy được sự hiệu quả khi khóa chặt được các mũi tấn công của đội bạn.

Đội bóng đương kim vô địch liên tục ép sân đối thủ. Phút 60, đội trưởng Quốc Khánh có pha tạt bóng vào trong cực khó chịu, Lê Anh Đức có pha đệm bóng cận thành nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho U15 PVF.

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch không chỉ dừng lại ở các đường lên bóng nguy hiểm. Bước ngoặt trận đấu diễn ra sau nhiều nỗ lực tấn công, Gia Hưng có pha đệm lòng trước khung thành của U15 Huế, mở tỉ số cho U15 PVF khi đồng hồ điểm sang phút 68. Bị dẫn bàn, đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn không có kết quả.

Bàn thắng của Gia Hưng cũng là pha bóng thành bàn duy nhất trên sân Pleiku trong cuộc đối đầu giữa U15 Huế và U15 PVF. Chiến thắng này giúp U15 PVF giành vé tiến đến trận chung kết của giải U15 Quốc gia - Next Travel.

Diễn ra ngay sau đó là cuộc đối đầu giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn bùng nổ của hai lò đào trẻ trứ danh hàng đầu Việt Nam.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội nhập cuộc với lối chơi đầy cởi mở. U15 Sông Lam Nghệ An cho thấy đẳng cấp vượt trội của mình khi liên tục triển khai các đường tấn công rất bài bản. Và đẳng cấp của đội bóng xứ Nghệ đã được chuyển hóa thành bàn thắng sớm ở phút thứ 8.

Từ một tình huống triển khai đá phạt góc, Nguyễn Tấn Minh có đường chuyền tạt vào trong, cầu thủ số 7 Vương Văn Tùng đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Mạnh Hiếu, không cho thủ môn U15 Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn, đội bóng Phố Núi dồn lên tấn công và nhanh chóng để lộ sơ hở ở phần sân nhà. Điều này dẫn đến một pha tấn công cực kỳ nguy hiểm giành cho đội bóng trẻ xứ Nghệ ở phút 19. Quốc Hòa có pha bứt tốc đầy ấn tượng từ giữa sân, cầu thủ trẻ hoàn toàn loại bỏ được 2 chiếc bóng áo trắng đội bạn và bấm bóng vượt qua cả thủ môn Hoàng Anh Gia Lai. May mắn cho đội chủ nhà khi quả bóng của Quốc Hòa đã đi chệch cột dọc.

Đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng hoàn toàn chơi lấn lướt đội trẻ U15 Hoàng Anh Gia Lai. Các tình huống tấn công sắc nét và rất bài bản. Đáng chú ý ở phút 26, Vương Văn Tùng có pha đột phá rất hay từ hành lang cánh trái. Sau đó là một đường chuyền như đặt vào trong của Trần Quốc Hòa cho Quang Lâm dứt điểm. Đáng tiếc là cú đặt lòng của cầu thủ số 18 chưa thể đánh bại được sự xuất sắc trong khung gỗ của thủ môn Mạnh Hiếu.

U15 Hoàng Anh Gia Lai đang bị cuốn theo lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn và pressing tầm cao của đội bóng áo vàng đang cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Những phút sau đó, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang liên tục tìm cách để xâm nhập vào vòng cấm của U15 Sông Lam Nghệ An nhưng không có tình huống nào nguy hiểm được tạo ra.

Bàn thắng duy nhất của Vương Văn Tùng đã khép lại hiệp 1 giữa cuộc đối đầu U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà sân Pleiku chơi tấn công nhiều hơn. Phút 49, U15 Hoàng Anh Gia Lai có đường lên bóng rất nguy hiểm bên phía phần sân đối phương. Bảo Đức tung ra pha sút xa bật đất rất khó chịu, thủ môn Bảo Ngọc đã chơi không tập trung nhưng may mắn bóng bật trúng người và bay ra ngoài.

Pha bóng của Bảo Đức đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có một thế chơi chủ động hơn ở những phút sau đó.

Trái ngược với sự năng nổ trong lối chơi của đội bóng Phố Núi, U15 Sông Lam Nghệ An có phần chơi chậm rãi hơn, các cầu thủ trẻ chủ động phòng ngự nhiều hơn để bảo toàn tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, cái duyên ghi bàn của đội bóng HLV Đinh Văn Dũng chưa dừng lại ở đó. Dù chơi tập trung phòng ngự nhưng các cầu thủ áo vàng vẫn có được cơ hội ghi bàn ấn tượng.

Phút 65, U15 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn đã giải quyết trận đấu với pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Mạnh Hiếu. Hàng thủ đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi mất tập trung khi để Tấn Sang tung ra cú dứt điểm đầy uy lực, nâng tỉ số 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Với kết quả này, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U15 PVF tại trận chung kết tranh chức vô địch. Một trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng “làm mưa làm gió” trong suốt mùa giải, hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ tại lượt trận đấu cùng này. Thất bại trước U15 Sông Lam Nghệ An, U15 Hoàng Anh Gia Lai kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3, đồng hạng cùng với đội bóng U15 Huế.

Trận chung kết sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 22/08 tới đây trên sân Pleiku và sẽ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng Fanpage & Youtube Next Sports.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.