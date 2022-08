U15 PVF, U15 Hoàng Anh Gia Lai lọt vào bán kết giải U15 Quốc Gia - Next Travel 2022

Sau lượt trận cuối của vòng tứ kết giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022 đã xác định được 2 cái tên còn lại bước tiếp vào vòng bán kết đó là U15 PVF và U15 Hoàng Anh Gia Lai. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 20/08 tới đây với các cặp đối đầu: U15 Huế - U15 PVF và U15 Sông Lam Nghệ An - U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Trên sân Hàm Rồng 5, U15 Hoàng Anh Gia Lai và U15 Viettel nhập cuộc đầy tin. Hai đội chơi phòng ngự chắc chắn chờ cơ hội đột phá tấn công.

U15 Hoàng Anh Gia Lai cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tạo ra những cơ hội tốt hơn U15 Viettel. Đội bóng áo lính tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công nên chưa có được nhiều tình huống nguy hiểm.

Bước ngoặt đến từ phút thứ 40 của trận đấu, thủ môn Vũ Tuấn Anh có pha phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U15 Hoàng Anh Gia Lai. Trên chấm 11m, Đắc Lộc thực hiện cú đá không thành công nhưng trọng tài đã cho các cầu thủ HAGL thực hiện lại do thủ môn Viettel sai vị trí. Nguyễn Bảo Đức là người thay Đắc Lộc thực hiện quả đá phạt đền và anh dễ dàng mang về bàn thắng cho đội bóng của mình.

Có bàn thắng dẫn trước, các học trò HLV Đinh Thế Quang chơi thoải mái và năng nổ hơn. Bàn thắng của Nguyễn Bảo Đức cũng là bàn thắng duy nhất khép lại hiệp 1.

Sang hiệp 2, khi khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ thì U15 Hoàng Anh Gia Lai đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Từ một pha phối hợp rất bài bản ở trung lộ, Bảo Đức có đường chuyền từ cánh trái vào trong cho Gia Bảo. Cầu thủ số 24 có pha cứa lòng rất thoáng, đánh bại thủ môn Vũ Tuấn Anh.

Chỉ 3 phút sau, Trần Đắc Lộc có pha đột phá vượt qua các hậu vệ U15 Viettel và tung ra cú dứt điểm, nới rộng cách biệt cho U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút sau đó, hai đội cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt. U15 Viettel đã bắt nhịp được trận đấu một cách sắc nét hơn. Bàn thắng rút ngắn tỉ số đến với đội bóng áo lính ở phút 76, Thành An có cú sút vô cùng đẹp mắt, làm tung lưới cầu môn U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 86, từ một pha phạm lỗi của đội bạn, U15 Viettel được hưởng một quả phạt đền. Trần Hồng Kiên là người thực hiện quả 11m nhưng anh đã không thành công.

3-1 cũng là tỉ số kết thúc trận đấu giữa cuộc đối đầu của U15 Hoàng Anh Gia Lai và U15 Viettel.

Ở trận đấu cùng giờ, U15 PVF có cuộc chạm trán với U15 Hà Nội. Ngay ở phút thứ 6, U15 Hà Nội đã có bàn mở tỷ số do công của cầu thủ số 19 Phạm Anh Tuấn. Những phút sau đó, đương kim vô địch U15 PVF cho thấy một lối chơi tấn công bài bản và sắc nét hơn. Bàn thắng gỡ hòa cho PVF đến ở phút 29, người ghi bàn là Đào Quang Anh.

U15 PVF có bàn thắng lội ngược dòng và nâng tỉ số lên 2-1 sau tình huống mắc sai lầm của thủ môn Nguyễn Hoàng Nam. Sức mạnh của nhà đương kim vô địch chưa dừng lại ở đó khi ngôi sao bên U15 PVF Trần Anh Đức đã có pha đệm bóng cận thành làm tung lưới U15 Hà Nội. 3-1 cùng là tỉ số khép lại hiệp 1 trong cuộc đối đầu giữa U15 PVF và U15 Hà Nội.

Những phút đầu hiệp 2, U15 PVF cho thấy đẳng cấp và sức mạnh vượt trội hơn với bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Gia Huy. Cầu thủ mang áo số 2 đã có pha cứa lòng vào lưới U15 Hà Nội, nâng tỉ số trận đấu lên 4-1.

Với kết quả này, hai cái tên cuối cùng lọt vào vòng bán kết giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022 là U15 PVF và U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Vòng bán kết được diễn ra vào 20/08 trên sân Pleiku với hai cặp đấu: U15 Huế - U15 PVF và U15 Sông Lam Nghệ An - U15 Hoàng Anh Gia Lai. Hai trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh truyền hình On Sports+ của VTVcab và hệ thống Fanpage & Youtube Next Sports.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.