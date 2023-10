Tuổi trẻ Quảng Ninh hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tuổi trẻ toàn tỉnh đã sôi nổi triển khai các công trình ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội...

Các cơ sở Đoàn đăng ký công trình, phần việc linh hoạt, thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương. Điển hình là 3 công trình thanh niên cấp tỉnh: Công trình “Cổng chào xã Thanh Lân, huyện Cô Tô” do Cụm đoàn trực thuộc đảm nhận phối hợp xã Thanh Lân, huyện Cô Tô thực hiện với tổng giá trị 500 triệu đồng, trong đó Cụm Đoàn trực thuộc đóng góp 300 triệu đồng; Công trình “Khu vui chơi cho trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời, sân bóng đá nhân tạo” do Thành Đoàn Cẩm Phả triển khai trị giá 735 triệu đồng; Công trình “Phòng học máy tính cho em” tại Trường PTDTBT TH &THCS Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) và Trường TH &THCS Kỳ Thượng (TP Hạ Long), do Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp thực hiện.

Công trình “Phòng học máy tính cho em”, Tỉnh đoàn đã trao tặng 2 phòng học máy tính trị giá 200 triệu đồng và 60 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng tại Trường PTDTBT TH &THCS Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) và Trường TH &THCS Kỳ Thượng (TP Hạ Long).

Đây là món quà ý nghĩa gửi tới các thầy, cô giáo và các em học tại các địa bàn khó khăn nhằm động viên, hỗ trợ về trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai phong trào “Vì đàn em thân yêu” gắn với công tác chuyển đổi số thời gian qua.

Tỉnh đoàn còn tổ chức các phần việc, công trình ý nghĩa tại đảo thanh niên (đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô) như: Sửa chữa hệ thống chống sét tại Cột cờ Tổ quốc; hỗ trợ xử lý chống thấm tại Nhà truyền thống trên đảo; trao tặng cờ Tổ quốc khổ lớn để thay thế tại Cột cờ; triển khai xây dựng một số biểu tượng du lịch, biểu tượng đảo thanh niên; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà cho người dân, trẻ em và lực lượng chiến sĩ đang sinh sống và làm nhiệm vụ trên đảo.

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, toàn đoàn đã triển khai thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh: tiêu biểu như công trình thanh niên “Sửa chữa các hạng mục và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại Đảo Trần - Đảo Thanh niên với tổng kinh phí 500 triệu đồng; 18/20 công trình thanh niên cấp huyện, tổng giá trị 1.670 triệu đồng; trên 500 công trình, phần việc ở cơ sở, tổng giá trị trên 3.550 triệu đồng.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” đã phát huy tác dụng tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ trong thực hiện các chương trình hành động của tổ chức Đoàn.

Nổi bật là các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Huyện đoàn Tiên Yên tổ chức chương trình ra quân cấp tỉnh Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh gắn với các hoạt động tuổi trẻ tham gia bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc; chỉ đạo Thành đoàn Cẩm Phả tổ chức chương trình ra quân cấp tỉnh Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính, ra mắt mô hình chợ 4.0...

Mỗi công trình, phần việc được triển khai đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Theo đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh: Phát huy tinh thần, sự cống hiến của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã thi đua học tập, lao động, sáng tạo, khẳng định mình bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Mỗi hoạt động, chương trình của tuổi trẻ đều được Tỉnh đoàn chỉ đạo, yêu cầu các cấp bộ Đoàn triển khai, tổ chức bài bản, cụ thể, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả rõ nét, thực sự lôi cuốn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thế hệ trẻ.

Theo đó, mỗi công trình, phần việc thanh niên được hoàn thành có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng, trở thành biểu tượng cho nhiệt huyết và sức trẻ, tạo thêm động lực, tiếp thêm niềm tin để tuổi trẻ cống hiến tài năng xây dựng quê hương.

Thời gian tới, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phấn đấu, làm nên những công trình mang dấu ấn đặc biệt của thanh niên, góp phần cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.