Tuổi trẻ Bệnh viện Quân Y 175 xung kích trong những tuyến đầu

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Quân Y 175 lần thứ XVII, nhiệm kỳ (2022-2027) chuẩn bị diễn ra vào thời điểm toàn Bệnh viện đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và đổi mới toàn diện các loại hình dịch vụ y tế khám chữa bệnh nâng cao chất lượng điều trị thời kỳ hậu COVID-19.

Chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn

Trong những năm qua, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Quân Y 175 đã tích cực học tập nâng cao trình độ trong hoạt động chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật trong điều trị và chăm sóc người bệnh: với tinh thần xung kích, sáng tạo và quyết tâm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp”.

Hằng năm, đoàn viên thanh niên bệnh viện đã được giao đảm nhận nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, và là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các kỹ thuật mới, các kỹ thuật cao. Nhiều đề tài, sáng kiến được thanh niên nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực, đạt kết quả cao trong tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, “Thanh niên Quân đội vươn tới đỉnh cao”, đặc biệt là Chứng nhận Vàng trong điều trị bệnh nhân đột quỵ.

Cùng với việc học tập, đoàn viên thanh niên còn xung kích thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên được tham gia vào các ca phẫu thuật lớn, phức tạp, các dự án khoa học công nghệ lớn như: dự án mổ tim, ghép tạng; bảo đảm y tế cho các sự kiện quan trọng và những giải thể thao mang tính Quốc gia; chủ động đề xuất và triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu, chăm sóc, điều trị người bệnh.

Xung kích trong hoạt động tình nguyện, chống dịch COVID-19

Những hai năm qua, Ban cán sự Đoàn cùng các chi đoàn trực thuộc đã phối hợp với các tổ chức triển khai nhanh, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm nhận các phần việc: Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc xét nghiệm SARS- CoV2… đối với cán bộ, nhân viên và người bệnh đến khám, điều trị bệnh.

Năm 2020 đoàn viên thanh niên đã trực tiếp pha chế nước sát khuẩn tay nhanh, vận động các mạnh thường quân và đơn vị kết nghĩa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 khẩu trang và kính chống giọt bắn cấp cho cán bộ, nhân viên bệnh viện; Phối hợp Đoàn cơ sở Phía Nam (thuộc Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn) tổ chức hoạt động hỗ trợ cán bộ y bác sỹ và các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại TPHCM và các tỉnh lân cận… đoàn viên thanh niên cùng các tổ chức quần chúng khác đã tham gia hoạt động tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19; Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân dân địa phương. Hàng trăm cán bộ, nhân viên đăng ký tham gia bệnh viện dã chiến và Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, thu dung và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện.

Hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng gắn với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” “Xuân biên cương - Tết hải đảo”... được tuổi trẻ Bệnh viện Quân Y 175 duy trì thực hiện có hiệu quả. Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và bệnh viện tổ chức. Các hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, tặng đồ dùng học tập, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ và tặng quà các đối tượng chính sách tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM, Trung tâm nuôi dưỡng thương binh tại Long Đất/Bà Rịa - Vũng Tàu… đã góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý dân tộc cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, củng cố xây dựng cơ sở chính trị và nâng cao uy tín của bệnh viện.

Đặc biệt hoạt động phối hợp, kết nghĩa giữa tuổi trẻ Bệnh viện Quân Y 175 với các đơn vị trong và ngoài Quân đội trong việc tổ chức phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội” được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Không những thực hiện tốt nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân nơi đất liền, các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc, tuổi trẻ bệnh viện đã xung phong lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, Nam Sudan.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên Bệnh viện Quân Y 175 còn là lực lượng nòng cốt của Trung tâm y tế Trường Sa tại đảo Trường Sa lớn gồm 3 bác sĩ chuyên khoa và 6 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên. Dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu thốn so với đất liền nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể y, bác sĩ, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu và điều trị luôn được bảo đảm thường xuyên, hiệu quả. Nhiều năm qua, lực lượng này đã thu dung điều trị cho nhiều lượt người, cấp cứu đưa bằng trực thăng về đất liền điều trị cho hàng chục bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, là chỗ dựa vững chắc của ngư dân bám biển và các người chiến sĩ đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng.