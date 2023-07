Tưng bừng Lễ cất nóc dự án Happy One Central

Lễ cất nóc dự án Happy One Central đã tưng bừng diễn ra sáng 15/7. Đây là dự án căn hộ chất lượng cao kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc độc đáo giúp cư dân tương lai khẳng định giá trị không gian sống.

Khởi công từ cuối năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách của giai đoạn đại dịch Covid 19 cũng như sự biến động của thị trường, Vạn Xuân Group và các đối tác đã liên tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm hiện thực hóa cam kết với khách hàng.

Sự kiện cất nóc sáng ngày 15/7 cũng đánh dấu việc dự án đã hoàn thành giai đoạn kết cấu với hơn 2,2 triệu giờ công của hàng ngàn lao động, bộ phận hỗ trợ, kỹ thuật viên và các chuyên viên cấp cao tại công trường.

Lộ diện diện mạo khu căn hộ chất lượng cao ngày cất nóc

Sở hữu vị thế vàng, Khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một - Happy One Central gây ấn tượng với lễ cất nóc diễn ra tưng bừng ở độ cao hơn 140m.

Trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện kết cấu, bên cạnh vai trò và tâm huyết của Vạn Xuân Group không thể không kể đến sự hợp tác liên tục và đầy tinh thần trách nhiệm của các đối tác như: tổng thầu Central, tư vấn giám sát Artelia, đơn vị thiết kế ý tưởng Ong&Ong, tư vấn thiết kế INNO, thiết kế cảnh quan LJ-Asia, ngân hàng tài trợ MB… Do đó, buổi Lễ cất nóc dự án đã diễn ra trong không khí trang trọng và tràn đầy ý nghĩa, đồng thời minh chứng cho uy tín, năng lực của chủ đầu tư và các đối tác trong việc thực hiện cam kết với khách hàng.

Phát biểu tại lễ cất nóc, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết: “Phương châm nhất quán trong hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư là luôn giữ vững cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ xây dựng và pháp lý minh bạch. Trong quá trình triển khai dự án Happy One Central, chủ đầu tư đã cùng các đối tác nỗ lực không ngừng với mục tiêu chất lượng và an toàn là trọng tâm. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo mang đến cho khách hàng nơi an cư chất lượng xứng tầm”.

Góp mặt tại buổi lễ, ông Trần Quang Tuấn, Tổng Giám đốc - Tổng thầu Central cũng khẳng định: “Sau thời gian triển khai thi công, buổi lễ cất nóc diễn ra theo đúng theo kế hoạch cam kết giữa Central với Chủ đầu tư, cũng là minh chứng rõ nét về uy tín của Chủ đầu tư với khách hàng, thể hiện quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình”.

Tiến tới bàn giao đầu 2024

Nổi bật với thiết kế gồm 2 tòa tháp có chiều cao tổng 40 tầng cao và 3 tầng hầm. Trong đó, cầu kính trên không nối liền 02 tòa tháp ở độ cao hơn 137m sẽ góp phần tăng nhận diện và giá trị so với các dự án cùng khu vực.

Với mục tiêu bàn giao nhà vào quý I/2024, dự án quy mô 10.162m2 Happy One Central sẽ cung cấp hơn 1.300 căn hộ chất lượng cao cho hơn 5.000 cư dân về sinh sống. Trong đó, mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 34% cùng tổng diện tích tiện ích, cây xanh lên đến 1.03ha là không gian sống vô cùng lý tưởng cho những ai ưa thích lối sống xanh và thư giãn.

Song song đó, chuỗi 68 tiện ích bố trí tại tầng trệt, tầng 3, tầng 20 và tầng thượng như: khu thương mại, nhà trẻ, quảng trường ánh sáng, hồ bơi vô cực, phòng tập golf 3D, khu vui chơi trẻ em, chill sky bar, đài quan sát sẽ mang đến cho cư dân những trải nghiệm hấp dẫn và độc đáo.

Nhân dịp chào mừng sự kiện lễ cất nóc, chủ đầu tư kết hợp khai trương căn hộ thật ngay công trường dự án nhằm giúp khách hàng có được hình dung chân thật nhất về ngôi nhà tương lai của mình với chất lượng bàn giao là các thương hiệu nội thất châu Âu/Mỹ: Kohler, Dulhal, Hafele, Daikin...

Đồng thời, cũng từ ngày 15/7 một số tiện ích nổi bật và gắn liền với nhu cầu thư giãn như: Phòng tập golf 3D, phòng tập Yoga, khu vui chơi trẻ em, khu bilac/bida,… cũng được hoàn thiện và đón khách tham quan.

Bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu cùng điểm nhấn độc bản mang ý nghĩa biểu tượng và nội thất bàn giao chất lượng cao, Happy One Central còn mang đến “cơn mưa quà tặng” chưa từng có chỉ dành riêng cho dịp chào mừng lễ cất nóc này, áp dụng từ ngày 12 đến 18/07.

Tuần lễ ưu đãi mừng cất nóc dự án Happy One Central: - Nhận ngay: 350 triệu đồng - Quà tặng: 15 chỉ vàng - Hỗ trợ lãi suất 0% trong 3 năm liên tục - Rút thăm trúng ngay 100% lên đến 02 chỉ vàng - Quà tặng tùy chọn lên đến 30 triệu đồng Liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết: 0929 009 555