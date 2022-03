Tức Dụp - lá chắn thành đồng bất diệt

Đồi Tức Dụp là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp thanh tú, hùng vĩ của tạo hóa nhẹ nhàng đưa du khách lạc trôi vào chốn thiên đường nơi hạ giới. Căn cứ địa cách mạng xưa kia mang trong mình nét đặc trưng của một giai đoạn lịch sử bởi những giá trị đã được định hình, nay được NĐT (nhà đầu tư) sáng tạo, phát triển thêm những nhân tố mới tạo điều kiện thuận tiện, đáp ứng thị hiếu du lịch đẳng cấp.

“Chọn mặt gửi vàng”

Dấu vết thời gian làm cho bức tranh toàn cảnh Tức Dụp tiêu điều “vắng bóng”, sau nhiều năm thất thu, chủ trương khuyến khích DN đủ bản lĩnh để đầu tư và khai thác hiệu quả hơn. Chính vì thế, UBND tỉnh An Giang đã “chọn mặt gửi vàng” trao Đồi Tức Dụp cho Tập đoàn Sao Mai với niềm tin sẽ có nhiều khởi sắc.

NĐT thực hiện sứ mệnh lan tỏa lịch sử, viết tiếp trang sử vàng để khúc khải hoàn ca một lần nữa được dịp ngân lên trên mật trận phát triển du lịch. Chủ đầu tư “mạnh tay” rót kinh phí hơn 200 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo các hạng mục quan trọng tại “pháo đài bất diệt”. Lễ khởi công vào tháng 10/2019 mốc son chói lọi tạo xung lực mới xoay chuyển cục diện du lịch lúc bấy giờ, nhận được sự đồng tình, tán dương của đông đảo người dân vùng Thất Sơn. Sức mạnh nội tại của truyền thống, bản sắc dân tộc được chọn làm “nền móng” cho sự nâng tầm cao mới những vẫn giữ được kết cấu tự nhiên của đồi Tức Dụp.

Trong công cuộc đại trùng tu, Đài tưởng niệm Tức Dụp được sự chấp thuận hẳn hoi của Sở Xây Dựng - UBND tỉnh An Giang đã cấp “Giấy phép xây dựng số:25/GPXD” [1] vào tháng 06/2018. Công trình tâm linh mang ý nghĩa văn hóa - lịch sử có chiều sâu, thờ phụng tôn nghiêm sưởi ấm hương hồn của các AHLS. Chủ nghĩa yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được thắp sáng thể hiện lòng thành tri ân những người lính can trường, quả cảm đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Từ cổ chí kim, tư tưởng “văn dĩ tải đạo” luôn hiện hữu nhắc nhớ văn chương là những lời hoa, truyền tải thông điệp triết lý nhân sinh, hướng con người ta chạm đến chân - thiện - mỹ. Đành rằng văn chương cũng là công cụ phản ánh thực tại thế nhưng phải khách quan “đúng và trúng”.

Ngược lại, nếu dùng ngòi bút để “thêu dệt” những điều vô căn cứ, đôi khi phán xét vội vàng, với luận điệu cá nhân hồng đánh đổ những công trình thờ phụng - tâm linh thì chắc rất có “tội” với hương hồn nghĩa sĩ.

Luật di sản văn hóa “không cấm” công tác duy tu, tôn tạo di tích

Đồi Tức Dụp là một “kỳ quan về nghệ thuật quân sự” độc đáo của Việt Nam, thể hiện ý chí kiên trung, bất khuất của con người vùng đất thép. Mỗi hạng mục duy tu tại ngọn đồi thiêng đều mang tính kế thừa trên đa phương diện góp phần tôn vinh biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Căn cứ tại điều 4 khoảng Khoảng 13 Luật di sản văn hóa “không cấm” công tác duy tu, tôn tạo di tích:“Phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã bị huỷ hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đó”. Đặc biệt, phục dựng theo lối tái hiện về mặt nghệ thuật quân sự, những sáng tạo kiệt xuất giăng thiên la địa võng phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, vô hiệu hóa được nhiều loại vũ khí hiện đại nhất và làm thất bại âm mưu của địch.

Với tầm nhìn vĩ mô, cách làm du lịch bền vững không để những giá trị lịch sử bị “bào mòn” mai một theo thời gian. Thực hiện theo đúng tinh thần Luật di sản, điển hình tại điều 4, Khoảng 12 “Tu bổ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh” nhằm khắc họa đậm nét chứng tích vàng son, như sống dậy không gian một thời oanh liệt. Thế nên, có nhập nhằng về khái niệm “di sản” và “phế sản”, hay chăng góc nhìn đời bằng “cặp kính chua ngoa” phiến diện dẫn đến sự khập khiển trong văn phong.

Gia đình chị Yến Phương đến từ Cần Thơ chia sẻ: Chúng tôi có thể dẫn trẻ con theo để cùng trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp huyền bí tại Đồi Tức Dụp, nếu đến đây mà không vào hang động thì rất tiếc. Trước đây vì sợ bọn trẻ hiếu kỳ, tinh nghịch chạy nhảy sẽ trơn trượt, nay thì tôi yên tâm hơn vì ở một số điểm nhiêu khê đã được lát đá phẳng hơn, nhỡ khách có đến vào mùa mưa để ngắm thảm rêu phong sinh sôi mạnh mẽ thì cũng không còn e ngại”. Thế nên, việc duy tu bảo dưỡng, xây dựng thêm các công trình phụ là chuyện mà NĐT có trách nhiệm phải làm trên tinh thần bảo vệ và phát huy không làm ảnh hưởng đến môi sinh.

Mục tiêu phát triển loại hình du lịch đa trải nghiệm, chiều lòng từ khách nhí đến các vị khách cao niên đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối, thuận tiện trong việc di chuyển đơn vị đã bổ sung lan can bảo vệ, tay vịn, một vài bậc thềm ở vị thế cao dốc, trắc trở để khách có thể chinh phục hệ thống hang động. Bên cạnh đó, tạo bệ đỡ bằng sắt - bê tông phía dưới sạp tre nứa mới đủ an toàn trong những đợt cao điểm, đoàn khách học sinh - sinh viên đổ về trong chuyến du khảo, ngồi san sát vào nhau say sưa nghe thuyết minh huyền thoại Đồi Tức Dụp là điều tất yếu.

Tức Dụp nay vừa nơi mang đậm nét du lịch văn hóa tâm linh - lịch sử chứa đựng hào khí dân tộc trường tồn, vừa là khu du lịch nổi tiếng làm đẹp lòng du khách muôn phương. Cũng chính vì thế, Tức Dụp ngày nay với diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn riêng dịp cuối tuần thu hút mỗi ngày hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, thưởng ngoạn.