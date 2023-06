Tuấn Tú Packing đạt chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 22 tháng 5 năm 2023 đã trở thành một cột mốc quan trọng của Tuấn Tú Packing, khi công ty đã đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, do Hiệp hội Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) xác lập.

Chứng chỉ ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Việc đạt được chứng chỉ này không chỉ chứng tỏ Tuấn Tú Packing tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, mà còn phản ánh cam kết không ngừng của công ty trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.

Cụ thể Tuấn Tú Packing áp dụng ISO 9001:2015 vào quy trình kiểm soát chất lượng qua các yếu tố sau:

Quản lý nguồn nguyên liệu: ISO 9001:2015 đòi hỏi doanh nghiệp xác định, kiểm soát và quản lý nguồn nguyên liệu. Tuấn Tú Packing đã phải đảm bảo rằng nguồn nguyên liệu được kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trước khi sử dụng. Quy trình này giúp loại bỏ nguy cơ sử dụng nguyên liệu không đạt yêu cầu và đảm bảo chỉ sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao trong quy trình sản xuất.

Độ chuẩn màu: Độ chuẩn màu là yếu tố quan trọng trong sản xuất thùng carton, đặc biệt đối với các đơn hàng yêu cầu màu sắc chính xác. Tuấn Tú Packing sử dụng các thiết bị và công cụ đo màu chuyên dụng để đảm bảo sự chính xác và nhất quán trong việc đo và so sánh màu sắc. Nhân viên kiểm tra chất lượng được đào tạo về việc đọc và đánh giá sự khớp màu sắc và kiểm tra mẫu thùng carton để đảm bảo màu sắc đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu.

Độ chính xác layout: Độ chính xác layout đảm bảo rằng các chi tiết như hình ảnh, văn bản, logo và biểu đồ được đặt đúng vị trí và cách bố trí đúng như yêu cầu. Tuấn Tú Packing sử dụng các công cụ đo lường và kỹ thuật đảm bảo tính chính xác của layout. Nhân viên kiểm tra chất lượng thực hiện kiểm tra trực quan và so sánh layout với các tiêu chuẩn được quy định. Bất kỳ sai sót nào về layout sẽ được phát hiện và điều chỉnh để đảm bảo chất lượng và sự nhất quán của thùng carton.

Độ chồng màu (độ lé): Độ chồng màu, còn được gọi là độ lé, đo lường sự tương phản và chồng lớp màu trong quá trình in thùng carton. Tuấn Tú Packing sử dụng các công cụ đo đạc và quy trình kiểm tra để đảm bảo độ chồng màu đáp ứng yêu cầu. Độ chồng màu được kiểm tra và so sánh với tiêu chuẩn định trước để đảm bảo sự nhất quán và đúng chuẩn trong quá trình in ấn.

Yếu tố cán lằn: Yếu tố cán lằn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hình thùng giấy. Tuấn Tú Packing sử dụng các máy móc và công nghệ hiện đại để thực hiện quá trình cán lằn chính xác. Nhân viên công ty được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cán lằn và thực hiện kiểm tra chất lượng cán lằn. Điều này đảm bảo rằng các thùng giấy được tạo hình có độ chính xác cao, không có sai lệch và đảm bảo tính nhất quán của sản phẩm.

Kiểm tra tính đúng đắn về quy cách phủ bì và lọt lòng: Quy cách phủ bì và lọt lòng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự chính xác về kích thước của thùng giấy. Tuấn Tú Packing thực hiện kiểm tra tính đúng đắn về quy cách bằng cách sử dụng các công cụ đo lường và quy trình kiểm tra. Nhân viên kiểm tra chất lượng đảm bảo rằng quy cách đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quy định của thùng giấy.

Như vậy, thông qua các quá trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ bên trên cho thấy được sự chuyên nghiệp của Tuấn Tú Packing, mặt khác còn giảm thiểu tối đa sai sót của sản phẩm khi đến được tay của khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm công ty sản xuất và in thùng carton đạt chuẩn ISO 9001:2015 thì đừng ngần ngại liên hệ với Tuấn Tú Packing theo thông tin bên dưới đây.

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Giấy Tuấn Tú

48/13 Khu Phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

Hotline: 0835 380 380 - 0876 540 540 - 0842 640 640 - 0876 940 940

Website: https://tuantu.com.vn

Email: tuantupacking@gmail.com