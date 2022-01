Tứ trụ đẳng cấp làm nên vị thế Grand Bay Halong Villas

Khu phức hợp Halong Marina nằm tại tâm điểm của khu vực Tây Nam thành phố Hạ Long, nơi được định vị là thủ phủ phát triển du lịch và thương mại trong quy hoạch tới năm 2030 tầm nhìn 2050. Chính vì vậy, có thể khẳng định sở hữu một BĐS tại đây chính là một tài sản nằm ở tâm điểm sáng giá của điểm đến du lịch hàng đầu miền Bắc.

Chủ đầu tư BIM Land đã ưu ái vị trí đắc địa nhất tại Bán đảo 3 Halong Marina để phát triển Grand Bay Halong Villas. Đây là vị trí mặt tiền biển hiếm hoi và gần như là cuối cùng không chỉ tại Halong Marina mà trên toàn bộ thị trường Hạ Long hiện nay.

Bao quanh khu dinh thự là 475m đường bờ biển cát trắng với tầm nhìn trực diện ra Vịnh Hạ Long và 300m hồ điều hòa. Cùng với công viên rộng 2.300m2 sát vịnh và 2 hồ nhân tạo với cảnh quan đậm chất resrot hoàn thiện hệ sinh thái lý tưởng, khiến cho các dinh thự như được thiên nhiên ôm trọn.

Để kiến tạo nên những tòa dinh thự xứng tầm vị trí hiếm có, CĐT đã mời WATG - đơn vị tư vấn kiến trúc với 70 năm kinh nghiệm thiết kế những khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên khắp thế giới. Cảm hứng phong cách miền Nam California tạo nên bản thiết các căn dinh thự bề thế và uy nghi nhưng vẫn toát lên sự sang trọng nhất quán với không gian sống mang đậm chất resort.

Đặc trưng của âm hưởng kiến trúc vượt thời gian thể hiện qua những ô cửa vòm lớn, hệ cột trụ trang trí, những đường gờ hoa văn dưới mái nhà, cùng với mái đua và ban công trang trí hoa văn sắt uốn nghệ thuật. Hai gam màu xám và trắng chủ đạo hài hòa với bầu không khí trong lành nơi vịnh biển, khẳng định thẩm mỹ thanh lịch và tinh tế của gia chủ.

Minh chứng cho thiết kế đẳng cấp của dự án là năm 2020, Grand Bay Halong Villas đã được nhận 2 giải thưởng Khu phức hợp có Kiến túc đẹp nhất Việt Nam (Best Mixed Use Development Vietnam) và Khu phức hợp có Kiến túc đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương (Best Mixed Use Development Asia Pacific).

Chính thức trở thành một thành viên của Rosewood Hotel Group từ năm 2011, thương hiệu New World Hotels & Resorts thuộc phân khúc khách sạn và nghỉ dưỡng thượng lưu. Với chiến lược hiện diện mạnh mẽ tại Trung Hoa đại lục và châu Á, hiện nay New World có 11 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong khu vực. Tại Việt Nam, thương hiệu New World lần đầu tiên được biết đến với khách sạn New World Sài Gòn – nơi 3 lần đón Tổng thống Mỹ George H W Bush, Bill Clinton và George W Bush khi đến thăm Việt Nam, lần lượt vào các năm 1995, 2000 và 2006. Tiếp đó là New World Hoiana Hotel tại Hội An, khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm thượng lưu cho các chủ nhân dinh thự Grand Bay Halong Villas, Chủ đầu tư BIM Land đã lựa chọn thương hiệu New World phụ trách quản lý vận hành Clubhouse trung tâm và các khu vực chung như đường giao thông, cảnh quan, công viên.

Chủ nhân các dinh thự Grand Bay được nhận đặc quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ quản gia do đội ngũ nhân viên New World đảm nhiệm. Với tổng diện tích gần 5,000m2 cùng sân vườn cảnh quan rộng, Clubhouse là nơi cư dân trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp với bể bơi bốn mùa cho người lớn và trẻ em, phòng tập gym, kid club, nhà hàng, phòng họp và sân tập golf trong nhà. Bên cạnh đó, các chủ nhân còn được tận hưởng đặc quyền sử dụng các tiện ích ẩm thực – nghỉ dưỡng – giải trí tại khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu New World kế cận.

Đại dịch Covid-19 bùng phát chứng kiến xu hướng những gia chủ có điều kiện tài chính vững vàng tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng tìm về những “trung tâm mới” như nơi trú ẩn an toàn và trong lành, có thể nhanh chóng di chuyển và đầy đủ các điều kiện tốt nhất để yên tâm lưu trú lâu dài.

Grand Bay Halong Villas dễ dàng tiếp cận nội tỉnh và liên tỉnh: 150km từ Hà Nội, 60km từ Hải Phòng, 50km từ sân bay Vân Đồn, 180km đến cửa khẩu Móng Cái. Trong bán kính chưa đến 5km quanh dự án là cụm tiện ích dân sinh: Lotte Mart, Chợ Cái Dăm, BV Đa khoa Bãi Cháy, Trường quốc tế SIS…

Đặc biệt để đảm bảo yếu tố biệt lập của toàn bộ dự án, CĐT BIM Land xây dựng hệ thống an ninh hoàn hảo nhất cho khu dinh thự và được vận hành bởi đội ngũ New World. Grand Bay Halong Villas có cổng vào và hàng rào cảnh quan khép kín cùng hệ thống camera an ninh hoạt động 24/7. Ngoài ra, khi đi vào vận hành, tại đây sẽ có đội ngũ bảo vệ được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp. An ninh đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu rất cao về sự riêng tư và kín tiếng của những chủ nhân thượng lưu.

Diện tích (285-1,489m2) và thiết kế của từng loại dinh thự cũng như hệ thống tiện ích nội khu hoàn toàn phù hợp với những gia đình 2-3 thế hệ thậm chí một đại gia đình với nhiều lứa tuổi đều sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu.

Sở hữu một tòa dinh thự Grand Bay Halong Villas chính là sở hữu và thụ hưởng một kiệt tác sống bên vịnh di sản. Đó là làm chủ không gian sống riêng tư và sang trọng tại vị trí được khao khát bậc nhất Hạ Long, để tận hưởng kỳ nghỉ trọn đời với tầm nhìn phóng khoáng ra vịnh biển độc nhất, và hệ thống tiện ích đặc quyền được cung cấp bởi thương hiệu khách sạn 5 sao quốc tế.