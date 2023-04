Từ The Landmark tới Glory Heights - Biểu tượng tiếp nối biểu tượng

Được mệnh danh là The Landmark của thành phố Thủ Đức, Glory Heights với quỹ sản phẩm cao cấp đang là “viên kim cương” được giới đầu tư đặt niềm tin.

Sức hút của biểu tượng bứt phá giá trị

Thị trường bất động sản những ngày gần đây đang “dậy sóng” với Glory Heights - dự án căn hộ cao cấp tiếp theo tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Hội tụ tất cả những giá trị đặc biệt để kiến tạo nên đẳng cấp sống tận hưởng vượt trội dành cho tầng lớp thượng lưu mới, Glory Heights được ví như một The Landmark (Vinhomes Central Park) được tái hiện ngay giữa trung tâm khu Đông phồn thịnh.

Nhắc đến phân khu The Landmark, ông Đặng Trường Thịnh - giám đốc bán hàng sàn giao dịch NS (TP.Thủ Đức) tâm đắc chia sẻ: “Thời điểm mở bán vào năm 2015, The Landmark đã chiếm trọn sóng thị trường và được giới thượng lưu săn lùng ráo riết khi nằm tại vị trí tâm điểm của khu đô thị hoành tráng bậc nhất TP.HCM lúc bấy giờ - Vinhomes Central Park”.

Ngay từ khi ra mắt thị trường, những giỏ hàng The Landmark đã được quét sạch chóng vánh. Người mua, nhà đầu tư tinh tường đã nhìn thấy rõ tiềm năng từ tọa độ tâm điểm mà The Landmark sở hữu giúp cư dân tận hưởng tầm view triệu đô và cuộc sống nghỉ dưỡng với Công viên trung tâm, Quảng trường, hệ tiện ích cao cấp, bến thuyền đẳng cấp bên sông… Đó là lý do cho tới bây giờ, mức giá tại đây vẫn tăng không ngừng.

“Chỉ cần nhìn vào mức giá sau 8 năm giá bình quân tại các căn hộ dự án The Landmark đã đạt tương đương 120 - 150 triệu/m2, tăng gấp hơn nhiều lần cho thấy sức hút thực sự của một biểu tượng sống. Với những điểm tựa tương tự, tôi tin Glory Heights chắc chắn sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn” - ông Thịnh chốt lại.

Điểm tựa để Glory Heights tiếp bước The Landmark

Không phải ngẫu nhiên, giới đầu tư sành sỏi đánh giá Glory Heights chính là “bản sao hoàn hảo” của The Landmark. Thậm chí, trong bối cảnh hiện nay, Glory Heights còn là bản thể đẳng cấp và tinh xảo với những đổi mới tiệm cận hơn với nhu cầu sống sang, sống chất, sống tận hưởng của tầng lớp thượng lưu.

Nằm ngay trên trục đại lộ mua sắm Rodeo, kề cận TTTM Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, vị trí lõi trung tâm đại đô thị, “trung tâm của trung tâm” thành phố Thủ Đức này mang đến cuộc sống ngập tràn đặc quyền và là điểm đến định cư lý tưởng của giới thành đạt.

Nếu The Landmark sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn thì Glory Heights lại ôm trọn bức tranh hoàng hôn trên sông rực rỡ và hoành tráng, là đích đến của cuộc sống ngập tràn cảm hứng nghệ thuật và trải nghiệm.

Tận dụng lợi thế có 1-0-2 nhờ hai mặt giáp sông Đồng Nai và sông Tắc, Glory Heights sở hữu tầm nhìn hiếm có, bao quát toàn cảnh quảng trường Golden Eagle, TTTM Vincom Mega Mall, Công viên Ánh sáng và các con sông trải rộng. Đây chính là đặc quyền hưởng thụ cuộc sống không dành cho số đông.

Cùng với đó, viên kim cương Glory Heights còn sở hữu chuỗi tiện ích chăm sóc sức khoẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Grand Park với bể jacuzzi đẳng cấp, phòng sauna riêng biệt cùng khu vực karaoke gia đình. Tất cả mang lại cho cư dân một cuộc sống hưởng thụ viên mãn nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư – yếu tố đặc biệt quan trọng với giới thượng lưu.

Xứng tầm biểu tượng, toàn bộ các tòa nhà của Glory Heights đều được lắp đặt hệ thống đèn LED tiên tiến, bao gồm đèn LED Linear và LED Flood light trên phần mái, LED Flood light trên thân toà cùng dàn LED down light trong sảnh.

Với những giá trị độc tôn, được đo vẽ tỉ mỉ, vượt trên ý nghĩa là một bản sao hoàn hảo của The Landmark, Glory Heights không chỉ là nơi thỏa mãn mọi giác quan tận hưởng chất sống riêng tư đẳng cấp của những cư dân tinh hoa mà còn là “viên kim cương” đắt giá theo thời gian.

