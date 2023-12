Từ ngôi sao Hàn Quốc nổi nhất toàn cầu đến cái chết gây sốc

TPO - Lee Sun Kyun là tài tử hạng A của giới giải trí Hàn Quốc với 22 năm hoạt động, đoạt nhiều giải thưởng danh giá, cùng những tác phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc đời của nam diễn viên trượt dốc vì bê bối đời tư.

Ngày 27/12, The Korea Times đưa tin nam diễn viên Lee Sun Kyun được tìm thấy tự tử trong một chiếc xe hơi. Ngôi sao phim Ký sinh trùng đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời khi bị điều tra về việc sử dụng ma túy, bị lộ việc ngoại tình với người phụ nữ trong hộp đêm. Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun vẫn gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc.

Vinh quang cùng Ký sinh trùng

Lee Sun Kyun được mệnh danh là "ông chú chân dài" của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên sinh năm 1975, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001. Những năm đầu, sự nghiệp của Lee Sun Kyun khá nhạt nhòa, anh chỉ được giao vai phụ. Đến năm 2007, nhờ vai diễn nam phụ trong phim Tiệm cà phê hoàng tử, tên tuổi của nam diễn viên bắt đầu được khán giả biết tới.

Danh tiếng của Lee Sun Kyun vươn xa khắp châu Á vào năm 2010, khi anh đóng chính phim truyền hình Pasta: Hương vị tình yêu. Vai diễn đầu bếp Choi Hyun Wook tài năng khó tính và tương tác ngọt ngào với bạn diễn Gong Hyo Jin giúp Pasta trở thành tác phẩm thành công bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc năm 2010.

Nhờ bộ phim A Hard Day (2014), Lee Sun Kyun đoạt giải Ảnh đế tại liên hoan phim danh giá Baeksang. Từ đó, sự nghiệp của nam diễn viên lên nhanh như diều gặp gió, thành công ở cả mảng truyền hình và điện ảnh với nhiều tác phẩm nổi bật như Hoàng thượng thần thám, Quyền lực trắng, Xác chết bí ẩn, Quý bà đặc biệt, Quan hệ bí mật, Quý ông sở thú, Yêu vợ tôi đi, Cớm bẩn, Kingmaker, Tiến Sĩ Não Bộ - Dr. Brain, Hoa hậu Hàn Quốc...

Đỉnh cao sự nghiệp của Lee Sun Kyun gắn liền với tác phẩm Ký sinh trùng (Parasite), bộ phim đoạt hơn 100 giải thưởng điện ảnh danh giá khắp thế giới, đặc biệt, giành giải Phim xuất sắc nhất tại Oscar năm 2019.

Với vai ông Park, CEO của một tập đoàn công nghệ thông tin, Lee Sun Kyun đã thể hiện được thói hợm hĩnh khinh người, cùng bản chất xấu xa dâm dục của kẻ giàu. Parasite được coi là kỳ tích của điện ảnh Hàn Quốc, cũng giúp Lee Sun Kyun nổi danh khắp thế giới. Ngoài ra, với bộ phim Dr. Brain, năm 2022, nam diễn viên còn được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Emmy quốc tế.

Trên màn ảnh, Lee Sun Kyun hiện lên là một người đàn ông lịch thiệp, hào hoa phong nhã. Nam diễn viên có lối diễn xuất tinh tế, nhẹ nhàng, nhưng cũng không ngại thử sức trong các vai diễn ngạo mạn, giễu nhại xã hội. Hình ảnh đa dạng cho thấy sức bật của Lee Sun Kyun trong các dự án phim rất lớn. Với thành công của Ký sinh trùng, khán giả đã kỳ vọng một tương lai rộng mở hơn cho tài tử 48 tuổi.

Scandal nhấn chìm sự nghiệp và sự lựa chọn đau lòng

Theo Naver, Lee Sun Kyun vốn có sự nghiệp vững chắc, danh tiếng tốt, là ngôi sao hiếm có không vướng scandal. Trước khi bị điều tra, nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên kịch Jeon Hye Jin năm 2009 và có hai con. Lee Sun Kyun vốn là người hâm mộ của bà xã.

Tuy nhiên, scandal đời tư đã khiến danh tiếng của Lee Sun Kyun sụp đổ. Khán giả bàng hoàng và thất vọng khi nam diễn viên vướng bê bối sử dụng ma túy và lừa dối vợ con.

Hậu quả, nam diễn viên đã bị các nhà sản xuất, thương hiệu hợp tác và công chúng đồng loạt quay lưng. Theo Naver, Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out. Bên cạnh đó, 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape: Project Silence, Noryang: The Sea of ​​Death đều hoãn ra mắt. Ngoài ra, các quảng cáo của Lee Sun Kyun và vợ cũng bị xóa bỏ.

Từ đầu năm nay, Lee Sun Kyun đã bị điều tra về tội sử dụng ma túy, trong đó có cần sa và ketamine, tại nhà riêng của Seoul Kim (29 tuổi, nữ), quản lý cơ sở giải trí ở Gangnam. Kết quả xét nghiệm nhanh và chuyên sâu (nước tiểu, tóc, móng tay, móng chân) của nam diễn viên cho kết quả âm tính, theo Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc.

Lee Sun Kyun liên tục phủ nhận cáo buộc trong 3 cuộc điều tra trước đây của cảnh sát, anh nói chỉ uống thuốc do Kim đưa khi biết đó là thuốc ngủ và không có ý định sử dụng ma túy. Nam diễn viên còn yêu cầu cảnh sát sử dụng máy kiểm tra nói dối cho cả hai để chứng minh sự vô tội của mình.

Đáng nói, vụ án của Lee Sun Kyun vẫn còn đang bỏ ngỏ chưa có kết quả chính thức và còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng sức ép của dư luận quá lớn khiến nam diễn viên lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện.

Thậm chí, trước đó, ngày 25/12, trang Sports Kyunghyang đã thực hiện một cuộc khảo sát với 55 phóng viên điện ảnh để tìm ra các ngôi sao có cách cư xử tệ nhất, danh tiếng bết bát, trong đó, Lee Sun Kyun cũng bị nhắc đến như một nỗi thất vọng lớn nhất năm 2023. Những tai tiếng này đã dồn nam diễn viên đến bước đường cùng.