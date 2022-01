Tử hình hai gã nghiện giết hại nữ sinh Học viện Ngân Hàng, dìm xác dưới sông Nhuệ

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố hai cựu Chủ tịch, một nguyên Phó Chủ tịch và năm cựu lãnh đạo sở của tỉnh này về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

TPO - Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố ông Nguyễn Hữu Phúc (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

TPO - Công an Khánh Hoà đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus, ở khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.

TPO - Sau khi chi nhiều tiền mua ma túy nhưng trúng phải “hàng giả”, Trần Anh Pháp và Lê Thị Thu (cùng ngụ tại TT-Huế) đến công an báo hoang tin bị cướp giật tài sản. Công an TP Huế sau khi vào cuộc điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan.

TPO - TIN NÓNG ngày 6/1: Nữ Giám đốc Công ty Nam Dao International bị bắt vì cáo buộc lừa đảo 1,7 triệu USD; Thu giữ hàng chục ký ma túy nguỵ trang trong quà biếu xuyên quốc gia; Bắt giam một cựu công an về tội rửa tiền;...

TPO - Chiều nay, 6/1, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.