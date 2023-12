'Tú bà' điều hành 2 ổ mại dâm tại nhà riêng

TPO - Các cô gái bán dâm tại nhà và quán cà phê do Phương làm chủ đều phải đóng tiền phí 120 nghìn đồng/lần.

Ngày 20/12, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Phan Thị Trúc Phương (39 tuổi) và Mai Thị Sinh (44 tuổi) cùng ngụ TP.Thủ Đức, để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Tối 16/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức cùng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi ập vào căn nhà ở đường Đồng Văn Cống (phường Thạnh Mỹ Lợi) do Phương làm chủ và phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các cô gái khai việc mua bán dâm được Phương đồng ý, với giá 400 nghìn đồng/lần. Mỗi lần bán dâm, các cô gái phải đưa cho Phương 120 nghìn đồng.

Tối cùng ngày, công an tiếp tục kiểm tra quán cà phê ở phường Thạnh Mỹ Lợi do Phương làm chủ và phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm cũng với giá 400 nghìn đồng/lần. Các cô gái bán dâm tại quán cà phê phải đóng cho Phương 120 nghìn đồng/lần.

Quá trình điều tra, công an xác định, Phương trực tiếp thu tiền phí bán dâm từ các cô gái hoặc nhờ Sinh thu tiền giúp.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.