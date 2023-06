Từ 1/6, người dân Hà Nội tha hồ thưởng thức đặc sản Sơn La

Tối 1/6, Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – cho biết, đây là một sự kiện quan trọng, cơ hội tốt đưa sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn của tỉnh vào thị trường Thủ đô và các tỉnh từ đó kết nối với các thị trường trong nước và xuất khẩu; tạo đột phá trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 thu hút sự tham gia của 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu và trưng bày các sản sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản an toàn và đặc trưng có thế mạnh của tỉnh Sơn La.

Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 được khai mạc ngay tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, Hà Nội. Đây là dịp để người dân Thủ đô Hà Nội trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm VietGAP, GlobalGAP, OCOP, Organic của tỉnh Sơn La như: Mận hậu, xoài, mít, nhãn, thanh long…

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail – chia sẻ, hiện nay, tại Hệ thống bán lẻ thực phẩm của Central Retail (GO!, Big C, Tops Market), các sản phẩm của tỉnh Sơn La được khách hàng rất ưa chuộng và được đánh giá khá cao bởi chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GolbalGAP, Organic....

Điều này được thể hiện thông qua 60 mặt hàng nông sản các loại của tỉnh Sơn La được bày bán thường xuyên trên kệ hàng của hệ thống 18 siêu thị GO!, Big C, Tops Market khu vực miền Bắc.

Năm 2022 vừa qua, sản lượng sản phẩm nông sản Sơn La tại các siêu thị của Central Retail đạt mức tăng trưởng gấp 20 lần, thậm chí có những mặt hàng như Bắp cải tăng trưởng 80 lần.

Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 5/6/2023.