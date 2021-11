Truyền thông thế giới: 'VinFast không thiếu tham vọng'

TPO - Xuất phát điểm là một nhà sản xuất ô tô đi sau nhưng với chiến lược vươn ra các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, truyền thông thế giới đánh giá VinFast không thiếu tham vọng.

Sáng nay (18/11), VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu xe VF e35 và e36 tại triển lãm Los Angeles (Mỹ). Đây là cột mốc đánh dấu những bước chân đầu tiên của hãng xe Việt Nam trong chiến lược vươn ra toàn cầu với tương lai đầy hứa hẹn.

Không chỉ thu hút tại Việt Nam, động thái này cũng tạo ra tiếng vang trên thị trường quốc tế, khiến giới truyền thông nước ngoài cũng phải dành sự chú ý nhất định đến màn ra mắt những mẫu xe đầu tiên của VinFast trực tiếp đến thị trường Mỹ.

Trang tin chuyên về ô tô xe máy Carscoops nhận định: "SUV VF e35 được thiết kế để trở thành đối thủ của Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 và Hyundai Ioniq 5. Xe có thiết kế ngoại thất hiện đại do Pininfarina chắp bút, nổi bật bởi đèn pha phía trước chia đôi và thanh đèn LED toàn chiều rộng".

Đối với VF e36, chuyên trang này cho biết xe "đóng vai trò là đối thủ của Tesla Model X và có kích thước tương tự BMW X7", đồng thời cũng được VinFast hợp tác thiết kế với Pininfarina. Tuy nhiên, "xe có hình dạng hộp hơn VF e35 với các thanh đèn LED tương tự ở cả phía trước và phía sau, mỗi mẫu đều sở hữu logo chữ V ở giữa. Ngoại hình VF e36 cũng nổi bật nhờ thiết kế cột C đặc biệt hấp dẫn. SUV này có màn hình thông tin giải trí 15,4 inch và được trang bị tính năng tự lái Cấp độ 3 tương tự như VF e35".

Chuyên trang Driving của Canada đánh giá: "Hãng xe Việt Nam không nhắm đến phân khúc giá rẻ của thị trường Bắc Mỹ; VF e35 là một mẫu SUV nhỏ gọn trong khi e36 lớn hơn là một SUV cỡ trung. Cả hai đều chạy bằng pin điện; trong đó, e35 sở hữu cụm pin Lithium-ion 86 kWh và cụm pin của e36 có dung lượng 90 kWh".

Do tất cả các xe điện đều sở hữu một dung lượng pin dư nhất định so với công bố từ nhà sản xuất vì việc cạn kiệt pin lithium-ion hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được. Do đó, chuyên trang này cho rằng: "Định mức 90 kWh của e36 có thể tăng lên đến khoảng từ 96 đến 100 kWh khi sử dụng. Ford và Porsche là những nhà sản xuất ô tô duy nhất đánh giá dung lượng pin xe điện theo cách này, vì vậy, hoan hô VinFast".

Kết luận cho kế hoạch của VinFast, Driving đánh giá: "Câu hỏi vẫn là liệu một công ty có vẻ nhỏ bé, lịch sử chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất ô tô như vậy có thể sánh ngang với sức mạnh của các nhà sản xuất ô tô lâu đời hay không, chưa kể đến tất cả các công ty khởi nghiệp tương tự tại Thung lũng Silicon đang nổi lên gần đây. Nhưng có một điều chắc chắn: VinFast không thiếu tham vọng".

Tờ Reuters hào hứng tiết lộ về dự định phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) của VinFast, chính giám đốc toàn cầu Michael Lohscheller cho biết nhà sản xuất ô tô Việt Nam "có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ trong vòng vài năm tới, gia nhập danh sách ngày càng nhiều các công ty khởi nghiệp xe điện nhằm tận dụng sự hào hứng của nhà đầu tư để huy động vốn".

Ngoài ra, hãng thông tấn hàng đầu này còn trích lời vị giám đốc này cho biết nhà sản xuất Việt Nam "cũng có kế hoạch bắt đầu sản xuất ô tô điện tại Hoa Kỳ vào nửa cuối năm 2024", một hành động đi ngược lại với bối cảnh hiện nay khi nước ta thường là nơi đặt nhà máy của các công ty nước ngoài.

Trong khi đó, CNN thận trọng trích lời nhà phân tích Stephanie Brinley của IHS Mark, đánh giá Vinfast đang "phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các công ty như Rivian và Lucid, chưa kể Tesla", nhưng bà cho biết "những công ty này cũng có thể mở ra con đường cho một công ty mới gia nhập như Vinfast; khách hàng, đặc biệt là những người tìm hiểu về xe điện, giờ đã quen với việc nhìn thấy tên thương hiệu xa lạ".

Việc tuyển dụng những nhân sự cấp cao có kinh nghiệm trong ngành cùng được bà đánh giá là bước đi đúng đắn, CNN cho biết: "Vinfast đã thuê một số giám đốc điều hành, kỹ sư và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới và điều đó sẽ giúp họ hiểu người tiêu dùng ở các thị trường như Hoa Kỳ và châu Âu".

Tuy nhiên, ông Lohscheller cho biết Vinfast hiện không có kế hoạch thâm nhập vào Trung Quốc, một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Theo đó, hãng xe Việt Nam đang học hỏi theo các nhà sản xuất ô tô châu Á khác, gia nhập thị trường Mỹ có tính cạnh tranh cao.

Trong đó, Hyundai và Kia, hai thương hiệu Hàn Quốc, lần lượt bán ô tô tại Mỹ vào năm 1986 và 1992, với những chiếc xe nhỏ gọn giá rẻ. Trong khi các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda và Subaru đã bắt đầu kinh doanh tại đây với chiến lược tương tự trước đó hàng chục năm.

Trích lời bà Brinley, CNN cho biết: "Dù những chiếc xe mà Vinfast đang mang đến Mỹ không giống như những mẫu xe giá rẻ, nhưng ở một mức độ nào đó, công ty vẫn đi theo mô hình của những người tiền nhiệm ở châu Á. Hyundai và Kia đã thành công khi cho các khách hàng thấy rằng họ có thể nhận được một SUV 3 hàng ghế được trang bị độc đáo và sang trọng với mức giá tương đương một chiếc xe nhỏ hơn của một thương hiệu hạng sang".

Cuối cùng, CNN cho biết Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc VinFast Mỹ - chia sẻ, hãng sẽ bắt đầu bán các mẫu SUV chạy điện của mình vào năm tới tại California thông qua 60 cửa hàng thuộc sở hữu của công ty thay vì thông qua các đại lý độc lập, tương tự như chiến lược đang được Rivian và Tesla thực hiện.

Trong khi đó, Finacial Times đánh giá: "Việc VinFast chọn khu vực Playa Vista "Silicon Beach" (Los Angeles) làm trụ sở chính tại Mỹ là một tin vui đối với ngành công nghiệp ô tô ở bang California sau khi Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, cho biết ông sẽ chuyển trụ sở đến Texas. Trước đây, Toyota cũng chuyển trụ sở chính ở Mỹ từ California đến Texas". Đây có thể là một trong những lý do chính để chính quyền bang California hỗ trợ VinFast khoản tín dụng thuế trị giá 20,5 triệu USD, hãng xe Việt Nam cũng cam kết tạo ra 1.000 việc làm tại bang này.

Ngoài ra, tờ báo chuyên về tài chính cũng cho biết: "Các nhà phân tích mô tả việc VinFast tiến vào Mỹ - một trong những thị trường xe cạnh tranh nhất thế giới - là một hành động mạo hiểm đối với một thương hiệu không tên tuổi. Châu Á đã sản sinh ra các nhà sản xuất ô tô 'vô địch quốc gia' khác, gồm cả Proton của Malaysia, cố gắng tạo dựng các doanh nghiệp kinh doanh ở nước ngoài".

Có thể nói, ấn tượng mà VinFast mang lại khi ra mắt hai mẫu xe VF e35 và e36 rất mạnh. Dù có nhiều đánh giá cả hai chiều nhưng tất cả giới truyền thông quốc tế đều cho rằng VinFast rất tham vọng và đi đúng hướng cho đến hiện tại.