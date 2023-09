Trường ĐH Cần Thơ bị tuýt còi vì tuyển sinh vượt chỉ tiêu

TPO - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường Đại học Cần Thơ.

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTr ngày 30/3 của Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT về việc Thanh tra hành chính Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, từ ngày 6/4 đến ngày 6/6, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường.

Trường ĐH Cần Thơ hiện có 20 đơn vị gồm 5 trường, 10 khoa, 3 viện, 1 trung tâm và 1 Trường THPT thông.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra Bộ GD&ĐT đối với công tác tuyển sinh đào tạo Trường ĐH Cần Thơ còn những hạn chế như chưa quy định đầy đủ khối lượng học tập bằng tín chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT

Cụ thể đối với công tác tuyển sinh ĐH, Thanh tra Bộ cho biết Trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2022 vượt số lượng quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh liên thông quy đổi đối với 3 ngành: Kế toán, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật xây dựng.

Cụ thể, chỉ tiêu ngành Kế toán là 16 nhưng trường đã xác định và công bố là 20.

Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật điện là 10 nhưng xác định và công bố là 30, vượt 20 người.

Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật xây dựng là 12 nhưng xác định và công bố là 25, vượt 13 người.

Cũng đối với hệ vừa làm vừa học, Trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu với hình thức đào tạo liên thông năm 2022 đối với 2 ngành (Kỹ thuật xây dựng và Luật) so với chỉ tiêu do trường tự xác định. Cụ thể, ngành Kỹ thuật xây dựng trường đã tuyển 27 người/12 chỉ tiêu (vượt 125%), ngành Luật đã tuyển 166 người/75 chỉ tiêu (vượt 121%).

Trường đã tuyển 139/130 chỉ tiêu công bố tại Đề án tuyển sinh (6,9%) ở lĩnh vực Thú y.

Thông báo tuyển sinh năm 2022 có tới 3/4 đợt của trường không có thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, không tuân thủ quy định.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hệ từ xa chưa thống nhất với chương trình đào tạo đại học chính quy tương ứng của trường.

Đối với đào tạo Sư phạm, Thanh tra Bộ cho biết năm 2022 so với văn bản giao chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT ngành Sư phạm Hoá học tuyển vượt 1 sinh viên, tương ứng 6,6% so với chỉ tiêu được giao; tuyển ngành Sư phạm Lịch sử vượt 3 sinh viên, tương ứng 20% so với chỉ tiêu được giao.

Trường tổ chức đào tạo tại Hậu Giang nhưng chưa hoàn tất thủ tục thành lập phân hiệu.

Chưa quản lí chặt việc đưa người đi đào tạo tiến sĩ

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng chỉ ra một số sai phạm khác của Trường ĐH Cần Thơ như đối với công tác cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài, Trường chưa đưa vào danh sách bồi hoàn theo quy định đối với 2 du học sinh đã hết thời hạn học tập; 6 du học sinh báo cáo tình hình học tập không đúng mẫu và không có xác nhận của cơ sở đào tạo, không có bản sao kết quả học tập theo quy định... Hoặc trường tiếp nhận viên chức về công tác khi người đó chưa có giấy biên nhận nộp luận án tiến sĩ tại Thư viện quốc gia hoặc Thư viện tổng hợp TPHCM.

Về quan hệ quốc tế, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2023, trường tiếp nhận 5 giảng viên/nhà nghiên cứu và người lao động nước ngoài đến giảng dạy, làm việc, trong đó có 2 chuyên gia người Nhật Bản không có thông tin về trình độ đào tạo.

Kết luận thanh tra nêu rõ, để xảy ra những thiếu sót, hạn chế, vi phạm như trên trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị có liên quan trong nhà trường.

Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường phải thường xuyên rà soát, có kế hoạch ban hành mới, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chế của Bộ, nhất là đối với các quy định có liên quan đến quản lý tuyển sinh, đào tạo, trước mắt sớm ban hành kế hoạch triển khai.

Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường cho phù hợp.

Tổ chức tuyển sinh đối với các ngành học ở trình độ đại học đảm bảo theo chỉ tiêu đã đăng ký, đảm bảo chỉ tiêu do Bộ GD&ĐT giao, rà soát lại công tác liên kết đào tạo và công tác báo cáo bảo đảm theo đúng quy định....