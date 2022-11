Trước trận Real Madrid vs Cadiz, 03h30 ngày 11/11: Con mồi béo bở của Kền kền

TPO - Nhận định Real Madrid vs Cadiz - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid đang trầy trật trước thềm World Cup. Điều đó khiến họ tụt lại so với Barca ở cuộc đua vô địch. Rất may là đêm nay, Real sẽ được gặp một đội bóng rất yếu là Cadiz. Chắc chắn họ sẽ không bỏ qua "miếng mồi" béo bở này.