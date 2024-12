Trúc Nhân một mình đấu với 33 anh trai

TPO - "Hỏa ca" và "Không ra gì" là 2 MV tiêu biểu của nhạc Việt trong năm 2024. Hai sản phẩm này có một điểm chung là đều được sản xuất dưới tay Đinh Hà Uyên Thư.

Đinh Hà Uyên Thư chắc chắn là đạo diễn thành công nhất trong năm, khi hiện diện ở một loạt MV (Music Video) có sức lan tỏa cao. Hỏa ca (Anh trai vượt ngàn chông gai), Không ra gì (Trúc Nhân), Moonlight (LUNAS), Cứ để cho em (Hồ Quỳnh Hương)... là những MV đắt đỏ có sự hiện diện của Uyên Thư. Bên cạnh đó, trong năm 2024, làng MV Việt nổi lên một ngôi sao khác là Phương Vũ.

Dấu ấn Hỏa ca

Trước khi Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi lên sóng, 2 game show trình làng các MV "bom tấn", với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ nổi danh. MV The Stars phát hành trước, gây chú ý với concept vũ trụ, sử dụng rất nhiều hiệu ứng kỹ xảo và chuyển cảnh ấn tượng.

Đến khi MV Hỏa ca lên sóng, The Stars nhanh chóng bị lu mờ.

Hỏa ca thật sự là dấu ấn để đời cho sự nghiệp làm MV của Đinh Hà Uyên Thư. Ở Hỏa ca, ê-kíp sản xuất tạo khác biệt lớn nhất so với đối thủ là đánh bật hình ảnh của trọn vẹn 33 anh tài. Mỗi người được "cân đo đong đếm" thời lượng bằng nhau, gói gọn trong chưa đến 5 phút.

Từng anh tài xuất hiện ở Hỏa ca có dấu ấn riêng. Rất nhiều set quay lớn được dựng lên trực tiếp ở phim trường, "đốt" tiền vào đạo cụ, những góc máy khó. Mạch cảm xúc MV Hỏa ca bám sát tinh thần âm nhạc, càng về cuối càng tăng dần sự hoành tráng về bối cảnh khi các anh tài hội tụ thành đội nhóm lớn.

Một MV Hỏa ca với dàn cameo đông hiếm thấy nhưng không lộn xộn, ít tính diễn xuất nhưng truyền tải cảm xúc thực tế. Ngay sau đó, chính Uyên Thư là đạo diễn cho MV Chị đẹp mùa 2, song dấu ấn để lại không được ghi nhận nhiều như Hỏa ca.

Những tháng cuối năm 2024, nhạc Việt có thêm một MV bùng nổ là Không ra gì của Trúc Nhân. Với MV này, Trúc Nhân tự tay viết kịch bản. Vai trò của Uyên Thư sẽ nghiêng hẳn về đường hình. Không ra gì được nhận định là đối thủ nặng ký nhất của Hỏa ca trong các đường đua giải thưởng về MV.

MV Không ra gì đặc sắc nhất là ở hình ảnh chỉn chu, nhiều góc máy đẹp và chuyển cảnh mượt mà. Trúc Nhân vào vai một chàng trai "không ra gì", diễn xuất khá tốt, duyên dáng. Song, kịch bản MV không quá đột phá.

Loạt MV được đầu tư trong năm còn có Cứ để cho em (Hồ Quỳnh Hương), Moonlight (LUNAS), Hop in da show (Low G ft Tlinh), Đi tìm tình yêu (Mono), Giá như (SOOBIN)... Mỗi MV đều có một thế mạnh riêng. MV của Hồ Quỳnh Hương nặng về kịch bản, đặt trọng trách lớn cho diễn xuất của H'hen Niê.

MV của Low G và Tlinh đậm chất đường phố, gây bùng nổ làng rap. Trong khi đó, Moonlight là kiểu MV khác, rất nặng về visual.

Ngoài những MV tiền tỷ, nhạc Việt có gì?

Mặt bằng sản xuất MV cũng như tất cả loại hình khác, được phân chia theo cấp độ từ cao đến thấp. Ở tốp đầu là những MV được đầu tư rất mạnh tay, kinh phí tiền tỷ kiểu như Không ra gì. Phần lớn chi phí sản xuất cho những MV tiền tỷ nằm ở bối cảnh quay phức tạp, thiết bị được đầu tư, MV có nhiều yếu tố "đốt tiền" như VFX, 3D...

Ở cấp độ thấp hơn, phần lớn nghệ sĩ sản xuất MV với chi phí khoanh vùng tính bằng trăm triệu. Họ hạn chế, hoặc gọt bỏ các yếu tố nặng về hậu kỳ để tiết kiệm kinh phí, tinh gọn bối cảnh. Những MV này sẽ là những góc máy không cần quá phô trương về hình ảnh nhưng hiệu quả ở mặt truyền tải câu chuyện. Các MV Giờ thì ai cười (Karik), Bầu trời mới (Da LAB), Từng là (Vũ Cát Tường) hay Bình Yên (Vũ) là ví dụ điển hình.

Thấp hơn nữa, một nhóm nghệ sĩ chỉ cần vài chục triệu đồng, thậm chí tính bằng triệu đồng để làm MV. Để giải được bài toán này, một chiếc điện thoại có thể là "chân ái" để thay thế cả dàn thiết bị phức tạp. Yếu tố kịch bản, đường hình được tối giản hết mức.

Nhìn lại thị trường trong năm 2024, cũng chỉ có ít nghệ sĩ hoặc những đội nhóm dám chi tiền tỷ làm MV. Họ là những gương mặt hàng đầu, tích góp lâu để làm MV, hoặc làm MV khi nhận tài trợ lớn. Thay vào đó, chiếm số lượng áp đảo vẫn là những MV có kinh phí vài trăm triệu đổ lại.

Với những nghệ sĩ trẻ, kinh phí thấp, đa số chọn phương án rẻ, an toàn hơn để phát hành sản phẩm cho YouTube là Lyrics Video và Visualizer Video. Điển hình là trường hợp của Dương Domic, gần đây có 2 sản phẩm chỉ là những bản Lyrics Video và Visualizer nhưng vẫn vượt nhiều MV để giữ top đầu "trending".

Ở hiện tại, nhạc Việt phát triển đa chiều, nghệ sĩ không còn phải áp lực quá nhiều vào chuyện phải đầu tư tất tay vào MV. 5 năm trước, điều này từng là xu hướng, MV càng đắt đỏ sẽ càng dễ được chú ý. Nhưng hiện tại, nhiều nghệ sĩ không làm MV vẫn thành công rực rỡ cả trên YouTube và nhạc số như thường.

Tất nhiên, những nghệ sĩ dám bỏ tiền tỷ vào MV cũng sẽ nhận lại những giá trị tương xứng nếu sản phẩm thành công. Họ sẽ được cộng hưởng về âm nhạc và hình ảnh trong MV đó để đưa sản phẩm đi xa. Điển hình như MV Đừng làm trái tim anh đau, visual của Sơn Tùng, những điệu nhảy trong MV là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm thành công lâu dài như vậy.

Sự khẳng định của Phương Vũ

Trong nhóm đạo diễn hoạt động lâu năm của thị trường nhạc Việt, Uyên Thư vẫn vững phong độ. Đạo diễn này nói rằng bản thân không áp đặt chuyện nghệ sĩ phải chi tiền tỷ để mời cô làm MV. Song, với cách làm đúng của Uyên Thư và ê-kíp, rõ ràng nghệ sĩ không thể mời nữ đạo diễn tham gia MV với kinh phí thấp.

Uyên Thư vẫn là cái tên được giới nghệ sĩ âm nhạc săn đón quyết liệt. Những MV Uyên Thư sản xuất trong vài năm qua, có thành công, có thất bại, nhưng đa số đều đạt thành tích tốt. Trong một năm mà Khương Vũ, Kiên Ứng, Nhu Đặng, Kawaii Tuấn Anh khá lặng tiếng, Uyên Thư được ưu ái với rất nhiều cơ hội để duy trì tầm ảnh hưởng xuyên suốt năm.

Bên cạnh một Uyên Thư "bao sân", sự bứt phá của Phương Vũ là điểm nhấn trong giới sản xuất MV năm 2024. Phương Vũ là thủ lĩnh của Antiantiart, một đội sản xuất có tiếng trong giới Rap/hip hop. Năm nay, Phương Vũ lấn sân vào Vpop nhiều hơn và góp mặt ở nhiều sản phẩm nổi bật

Đầu năm nay, Phương Vũ làm đạo diễn cho MV Pho real của nhóm rapper, gây chú ý với ý tưởng sáng tạo, hình ảnh điên rồ. Tiếp đó, anh là đạo diễn cho MV Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương. Phương Vũ đứng sau MV The Stars, gần đây khiến giới rap trầm trồ với MV Hop in da show.

Nam đạo diễn thổi làn gió mới cho các MV nhạc Việt bằng những ý tưởng sáng tạo quái dị và sự cấp tiến trong việc đưa công nghệ, những nét đột phá vào MV. Sự vươn lên và khẳng định của những đạo diễn thế hệ mới như Phương Vũ chính là tác động khiến những tiền bối đi trước có thêm động lực cạnh tranh, trước hết về chất lượng.