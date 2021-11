Triển vọng đầu tư với mô hình đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng

"Cách tân Châu Á, sáng tạo tương lai" chính là nguồn cảm hứng làm nên Para Sol, phân khu đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng của quần thể KN Paradise. Trong đó, các nhà đầu tư đang đặc biệt quan tâm đến phân kỳ Sun Park – một Singapore cách tân giữa lòng Cam Ranh.

Cảm hứng văn hoá, triển vọng kinh doanh

Dù sức tăng trưởng có chậm lại do dịch bệnh, tuy nhiên triển vọng du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam vẫn rất dồi dào. Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2019 đã đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 72 lần so với kết quả tích lũy suốt 20 năm trước đó. Lượng khách tăng đột biến nhưng số BĐS nghỉ dưỡng của Việt Nam chỉ khoảng 66.000 đơn vị, bằng một nửa so với Phuket, Thái Lan. Dự báo sau dịch, thị trường nghỉ dưỡng sẽ nhanh chóng sôi động trở lại, tuy nhiên nhu cầu của cả khách du lịch và nhà đầu tư đều thay đổi khắt khe hơn. Vì vậy, các chủ đầu tư cần sáng tạo những mô hình nghỉ dưỡng khác biệt, mang nhiều đột phá, hướng đến giá trị bền vững nhằm “lấy lòng” được mọi khách hàng.

Nằm giữa thủ phủ resort Cam Ranh, phân khu đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng Para Sol (thuộc quần thể KN Paradise) đang nhận được sự quan tâm tích cực từ giới đầu tư. Lấy cảm hứng từ văn hoá, kiến trúc của các nước Châu Á, kết hợp cùng tiềm năng thương mại sầm uất, Para Sol đem tới những mô hình nhà phố hoàn hảo, được thiết kế dành riêng cho từng chủ nhân tương lai.

Theo đó, mỗi phân kỳ tại Para Sol sẽ đặc trưng với kiến trúc của những nền văn hoá Á Đông đặc sắc như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal và Việt Nam. Tất cả được quy hoạch hoàn mỹ và tinh tế, từ thiết kế ngoại thất, cho tới hệ thống tiện ích, cảnh quan, cây xanh, đảm bảo sự hài hoà, sinh động, phù hợp cho từng căn nhà, góc phố.

Phân kỳ Sun Park – Singapore cách tân giữa lòng Cam Ranh

Là phân kỳ đầu tiên nằm trong phân khu đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng Para Sol, Sun Park đem tới cái nhìn sắc nét hơn cho nhà đầu tư về tính hiệu quả của một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng văn hoá cách tân Châu Á được lấy cảm hứng từ đất nước Singapore phồn thịnh.

Phân kỳ Sun Park đem tới 2 dòng sản phẩm Mini Complex và Unique Villas. Trong đó, nhà phố Unique Villas là mô hình cách tân với gói công năng biệt thự trong giao diện nhà phố liền kề, được thiết kế với nhiều không gian độc đáo. Điểm nổi trội về công năng của các căn Unique Villas tại Sun Park là phòng ngủ được thiết kế với diện tích tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, chìa khóa riêng biệt và đều có lô gia, khiến khả năng khai thác rất linh hoạt. Khoảng lùi tùy biến trước nhà rộng lên tới 30m2 giúp chủ nhân có thể thiết kế làm vườn sinh thái, hồ cảnh quan, hồ bơi… Đặc biệt, Unique Villas còn có thêm Penstudio tại tầng 2,5 có đầy đủ sân vườn, sảnh, bể sục… là nơi phù hợp để thể hiện cá tính chủ nhân cũng có thể làm căn hộ cho thuê hạng sang.

Bên cạnh đó, nhà phố thương mại Mini Complex là tổ hợp toàn năng trong căn nhà phố đúng nghĩa. Sản phẩm với 2 mặt tiền, mỗi tầng một công năng, vừa để ở vừa cho thuê, đem tới khả năng kinh doanh đa dạng cho chủ nhân. Đặc biệt, chủ sở hữu còn có thể cho thuê từng tầng giúp tối ưu khả năng khai thác, đem lại lợi nhuận tối đa.

Hướng đến mô hình nhà phố thương mại nên từng tầng đều được thiết kế tối ưu. Tầng 1 nhà đầu tư có thể dùng để kinh doanh nhờ nằm trên các trục đường huyết mạch, nhộn nhịp và thuận tiện kết nối các đại tiện ích xung quanh. Tầng 2-3 là khu vực phòng ngủ tách khoá riêng vừa ở vừa cho thuê. Tại tầng 3,5 sẽ là Penstudio với đầy đủ tiện ích khép kín dành cho gia chủ.

Ngoài ra, Mini Complex còn sở hữu 2 mặt tiền kết hợp cầu thang độc lập cho từng tầng. Điều này giúp đa dạng loại hình kinh doanh, phục vụ tốt cho mọi nhóm đối tượng khách hàng, đáp ứng được nhu cầu riêng tư của người thuê.

Diện mạo các căn Unique Villas hay Mini Complex tại Sun Park được quy hoạch đối xứng, tạo ra các sảnh lớn, thoáng đạt và rộng rãi. Tại đây, tính kết nối không gian giữa hai căn đã được tính toán kĩ lưỡng nên có thể dễ dàng ghép cặp, hạn chế chi phí cải tạo, nâng cao giá trị khai thác mà không cần sửa đổi mặt tiền. Đồng thời, thiết kế hài hòa và sinh động đem đến sự thư thái của không gian nghỉ dưỡng cho cư dân.

Với lối kiến trúc hòa trộn đầy tinh tế của kiến trúc Phương Đông truyền thống kết hợp cùng nhịp thở hiện đại của tương lai, Para Sol nói chung và Sun Park nói riêng mở ra tiềm năng đầu tư nghỉ dưỡng, khai thác kinh doanh đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ lưu trú cho tới định cư lâu dài, đem lại lợi nhuận bền vững cho chủ nhân. Đây không chỉ là điểm đến của du khách tham quan vui chơi giải trí, mà còn là miền đất hứa sự thịnh vượng của cộng đồng cư dân toàn cầu.

