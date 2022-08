Triển lãm “Bất động sản trung tâm” của Southern Group thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự

Triển lãm “Bất động sản trung tâm – CBD Sales Gallery” do Southern Group tổ chức ngày 27/8 vừa qua tại Gem Center đã thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Tọa đàm “Giá trị bất động sản trung tâm đến từ đâu?” với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế cùng đại diện các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Masterise Homes…

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được Southern Group tổ chức nhằm mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trải nghiệm, chia sẻ thông tin và tiếp cận cơ hội sở hữu những bất động sản trung tâm tốt nhất.

Sức nóng “bất động sản trung tâm”

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn thì ngay sau đại dịch Covid 19, Việt Nam đã chứng kiến nền kinh tế tăng tốc mạnh mẽ. Dự báo GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng trong khoảng 6-7,5%; thu hút vốn FDI tiếp tục bứt phá khi nhiều tập đoàn quốc tế đang có xu hướng chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 41%, trong khi các quốc gia phát triển lên đến 90%. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam còn rất lớn, nhất là tại những trung tâm kinh tế hàng đầu như TPHCM.

Đồng tình với nhận định nói trên, ông Niclon Noble Francis - Giám đốc Kinh doanh Masterise Homes, dự báo sắp tới TPHCM có thể chứng kiến sự bùng nổ của dòng bất động sản trung tâm. Bởi so với các đô thị lớn của thế giới thì TPHCM vẫn rất ít sản phẩm này trong khi kinh tế phát triển, giới siêu giàu tăng nhanh. Theo ông, đúng như tên gọi, “bất động sản trung tâm” phải nằm ở những vị trí thuộc lõi trung tâm thành phố và sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện nhất mà không khu vực nào so sánh được. Đặc biệt, thông lệ trên thế giới cũng như tại Việt Nam, mức giá của các bất động sản trung tâm chính là cơ sở để định giá thị trường ở các khu vực lân cận.

Trong khi đó, đề cập về sức hút của bất động sản trung tâm, ông Trần Trường Sơn, Giám đốc Kinh doanh Vùng 5 Vinhomes, kể câu chuyện dự án Vinhomes Golden River khi mở bán với giá trên dưới 80 triệu đồng/m2 bị cho là quá đắt nhưng thực tế thị trường vẫn hấp thụ ngay 80% trong tổng số hơn 3.000 căn hộ. Theo ông Sơn, hiện tại mặt bằng giá một số dự án xung quanh đã vào khoảng 200 triệu đồng/m2 nhưng vẫn thanh khoản tốt. “Thậm chí thị trường vừa xuất hiện thông tin một dự án gần Vinhomes Golden River chuẩn bị bán với giá lên đến 1 tỷ đồng/m2”, ông nói.

Ở góc độ nhà phân phối và tư vấn bất động sản, ông Bùi Hiền, Tổng giám đốc Southern Group, đưa ra định nghĩa: “Bất động sản trung tâm được xem như “trái tim của thành phố” nên luôn thu hút sự quan tâm nhiều nhất của các khách hàng bởi sự khan hiếm, đẳng cấp sang trọng và những giá trị vượt trội… được kiến tạo từ những chủ đầu tư hàng đầu trên thị trường”.

Ông Hiền cho rằng, điểm đặc biệt nhất của một bất động sản trung tâm chính là vị trí mang tính độc tôn, duy nhất mà sẽ không bao giờ xuất hiện dự án thứ hai tại cùng vị trí đó nữa. Do vậy, không thể định giá bất động sản trung tâm theo cách thức thông thường. Mặt khác, ngoài đẳng cấp và sự khác biệt so với phần còn lại của thị trường, một đặc điểm giúp sức hút của bất động sản trung tâm ngày càng lớn là tốc độ tăng giá liên tục và ổn định; kinh tế càng phát triển, đô thị hóa càng cao thì giá bất động sản trung tâm càng tăng bền vững.

Những “bất động sản trung tâm” nổi bật tại TPHCM

Trong khuôn khổ “Triển lãm bất động sản trung tâm – CBD Sales Gallery”, bên cạnh thông tin thực tế thị trường, khách tham dự cũng có cơ hội khám phá một loạt dự án bất động sản trung tâm điển hình tại TPHCM, bao gồm Vinhomes Golden River, Grand Marina Saigon, The River, The Metropole.

Được kiến tạo bên sông Sài Gòn, sở hữu vị trí kim cương ngay giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, trung tâm quận 1, Vinhomes Golden River mang đến cho khách hàng 54 căn biệt thự The Victoria. The Victoria đang thu hút rất nhiều chủ nhân thuộc giới tinh hoa bởi vị trí độc tôn, đẳng cấp thiết kế đỉnh cao, vượt trội về hệ thống tiện ích cùng môi trường sống đỉnh cao.

Cùng nằm trong khu vực Vinhomes Golden River là dự án Grand Marina Saigon - bất động sản hàng hiệu đang thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ với khách hàng Việt Nam mà cả Việt kiều và người nước ngoài. Được phát triển bởi Masterise Homes, Grand Marina Saigon sở hữu nhiều công trình chất lượng bậc nhất với sự kết hợp giữa trí tuệ, kinh nghiệm, tầm nhìn của chủ đầu tư, các đối tác và mức chi phí đầu tư cực lớn. Đặc biệt, với sự tham gia của thương hiệu Marriott, Grand Marina Saigon trở thành thỏi nam châm thu hút giới siêu giàu mong muốn sở hữu không gian sống mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt.

The Metropole là dự án đánh dấu sự chuyển mình bởi chiến lược Luxury Boutique lần đầu tiên được ứng dụng ở quy mô lớn nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp Sonkim Land. Bên cạnh vị trí chiến lược ngay trung tâm tài chính Thủ Thiêm với tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn, The Metropole còn sở hữu thiết kế đột phá và sự chỉn chu trong từng chi tiết, mang đến cho các chủ nhân không gian sống tinh tế hòa quyện với sự hiện đại và tiện nghi. Nhờ đó, The Metropole đang chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất.

Cuối cùng là dự án The River của chủ đầu tư Refico. Đây là dự án hội tụ những yếu tố hoàn mỹ với kiến trúc đỉnh cao do các kiến trúc sư tài hoa đến từ Singapore sáng tạo. Ngoài việc sở hữu hệ thống giao thông đẳng cấp, đa kết nối, The River còn mang đến cho chủ nhân không gian sống đích thực với sự kết hợp của những thương hiệu toàn cầu, tinh tế và chỉn chu trong mọi chi tiết.

