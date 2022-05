Trào lưu đồ uống Take Away quay trở lại trong năm 2022

Vào tháng 5/2022 xu hướng take-away đã chính thức quay trở lại thị trường đồ uống giải nhiệt đường phố.

Từ năm 2018 đồ uống take-away trở thành xu hướng, có rất nhiều các thương hiệu lớn như Highlands, Trung Nguyên và Vinacafe đều mở quầy cà phê bên đường hoặc cửa hàng diện tích nhỏ. Bên cạnh dịch vụ phục vụ cà phê mang đi trong cửa hàng hoặc trên ứng dụng gọi món trực tuyến, các thương hiệu cà phê này vẫn mở rộng mô hình quầy cà phê take-away ở mặt đường lớn. Mô hình này tích hợp được rất nhiều tiện ích như nhỏ gọn, tiện lợi. Để mở một hình take away không cần bỏ ra quá nhiều chi phí đầu tư. Các đồ uống sử dụng trong mô hình đều được pha chế đơn giản, nhanh chóng. Hơn thế nữa giá cả sản phẩm được pha chế sẵn lại rất phải chăng, hợp với túi tiền. Vì thế Mô hình này đã tiếp cận được rất nhiều đối tượng khách hàng.

Sang năm 2022 thương hiệu trà Cozy đã chính thức làm sống lại trào lưu đó với mô hình “trà Cozy - ly khổng lồ”. Theo tìm hiểu để sở hữu mô hình này người kinh doanh chỉ cần bỏ ra chi phí đầu tư cực kỳ phải chăng. Khi khách hàng đăng ký tham gia mô hình sẽ được cung cấp sản phẩm trà từ thương hiệu trà Cozy đã được sự tin tưởng của khách hàng trên thị trường, được cung cấp ly 1 lít và công thức pha chế đặc biệt của Cozy. Đặc biệt khách hàng còn được nhận bộ hình ảnh mô hình chuẩn, bắt mắt để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Được biết từ năm 2019, thương hiệu trà Cozy cũng đã từng làm khuấy đảo thị trường đồ uống giải nhiệt đường phố với mô hình “trà tắc khổng lồ Cozy”. Chúng ta có thể bắt gặp xe bán trà tắc khổng lồ ở bất kì đâu trên các con đường Việt Nam. Sang năm 2022 mô hình này đã xuất hiện với diện mạo mới, cải tiến hơn với tên gọi “Trà Cozy – Ly khổng lồ Take Away”.

Mô hình Take Away của thương hiệu Cozy đã tạo ra sự khác biệt rất lớn so với các mô hình Take Away của một vài thương hiệu khác nói chung và của chính mô hình “trà tắc khổng lồ Cozy” nói riêng. Đầu tiên có thể đến là menu đồ uống đã được mở rộng hơn rất nhiều không chỉ là trà tắc mà có rất nhiều hương vị khác như dâu, vải, đào,... điều này giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn khi mua đồ uống. Ngoài ra dung tích của đồ uống rất lớn, tới gần 1 lít.Chưa kể đến việc chuyển nhượng thương hiệu đã mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho khách hàng, đối tác của Cozy. Bởi lẽ việc phát triển kinh doanh bằng một thương hiệu sẽ tạo được niềm tin nhất định cho người tiêu dùng.

Hiện tại, mô hình bán hàng mang đi của Cozy đã được phủ toàn quốc, đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn. Có thể thấy mô hình "Trà Cozy – Ly khổng lồ Take Away" là một mô hình kinh doanh cực hợp lý. Vừa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng như nhanh - gọn - nhẹ - tiện lợi - giá cả thì lại rất phải chăng vừa giúp người kinh doanh thu lại lợi nhuận cao trong khoảng thời gian kinh doanh ngắn.