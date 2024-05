Trải nghiệm thương hiệu thời trang gôn Gấu Vàng Jack Nicklaus đẳng cấp thế giới tại Việt Nam

Với triết lý “Truyền cảm hứng bởi JACK – Thiết kế cho BẠN” (Inspired by JACK – Designed for YOU), thương hiệu thời trang gôn đẳng cấp thế giới Jack Nicklaus đã và đang trở thành lựa chọn hoàn hảo của người yêu môn thể thao tinh hoa này trên toàn thế giới nhờ chất lượng vượt trội, phong cách sang trọng và cảm giác thoải mái tối đa.

Người yêu gôn tại Việt Nam giờ đây có thể dễ dàng sở hữu các sản phẩm cao cấp của thương hiệu Jack Nicklaus qua hệ thống phân phối độc quyền tại các sân gôn do BRG Golf vận hành tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam và Đà Nẵng. Không có cái tên nào đồng nghĩa với sự vĩ đại trong môn thể thao gôn hơn Jack Nicklaus, và không một người nào góp phần thay đổi bộ mặt của môn thể thao này hơn Jack Nicklaus, một gôn thủ, một nhà thiết kế, một nhà từ thiện và một đại sứ thiện chí. Với sự vĩ đại đó, thương hiệu thời trang gôn Gấu Vàng được công nhận bởi những người đam mê gôn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các bộ sưu tập mang thương hiệu Jack Nicklaus được lấy cảm hứng từ chính huyền thoại gôn thế giới này, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và hơi thở thời đại với phong cách thiết kế nổi bật, các công nghệ tiên tiến, chất lượng vượt trội pha lẫn nét cổ điển của biểu tượng Gấu Vàng. Khách hàng của thương hiệu thời trang gôn Jack Nicklaus là những người có phong cách và đẳng cấp, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm mang lại giá trị vượt trội nhằm mang lại những trải nghiệm chơi gôn đỉnh cao so với các thương hiệu thời trang khác. Phong cách thời trang kết hợp chất lượng hoàn hảo cho những người yêu gôn đầy phong cách và cá tính Sử dụng chất liệu cao cấp với công nghệ làm mát và thoáng khí ưu việt, trang phục của thương hiệu thời trang gôn Jack Nicklaus giúp người chơi luôn cảm thấy mát mẻ và khô thoáng trong thời tiết nắng nóng. Chất liệu được hãng nghiên cứu từ đặc tính của môn thể thao này, áp dụng công nghệ nhả khô, hút ẩm, loại bỏ vết mồ hôi giúp cơ thể giải phóng nhiệt độ nhanh chóng. Đồng thời, công nghệ xử lý sợi vải chỉ dành cho các sản phẩm thể thao chuyên nghiệp cao cấp giúp bay hơi ẩm, làm khô nhanh, ngăn mùi và kích ứng sẽ mang lại cảm giác tự tin, thoải mái cho người mặc trên sân suốt ngày dài. Trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, người đam mê gôn sẽ luôn được bảo vệ toàn diện khi diện trang phục thương hiệu Jack Nicklaus nhờ công nghệ "On Guard" độc quyền với nhiều tính năng vượt trội như chống thấm nước, cản gió, hút ẩm và thoáng khí. Đặc biệt, đối với người chơi thường có mặt trên sân vào ban ngày, chất liệu vải chống tia UV lên đến 95% của thương hiệu Jack Nicklaus giúp bảo vệ làn da của người chơi khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. BRG Golf là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu thời trang gôn Jack Nicklaus Sự kết hợp giữa thiết kế thông minh, chất liệu thượng hạng cùng phong cách sang trọng là lời giải đáp cho câu hỏi tại sao thương hiệu thời trang gôn đẳng cấp Jack Nicklaus lại được người yêu gôn trên thế giới ưa chuộng suốt những năm qua. Với vai trò là đơn vị vận hành gôn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, bên cạnh việc hợp tác với đối tác chiến lược Nicklaus trong việc kiến tạo các sân gôn đẳng cấp quốc tế, BRG Golf đang đưa những sản phẩm thời trang chất lượng mang thương hiệu Gấu Vàng về Việt Nam và phân phối độc quyền tại các sân gôn mà BRG Golf đang vận hành gồm Kings Island Golf Resort (Hà Nội), Legend Hill Country Club (Hà Nội), Legend Valley Country Club (Hà Nam), Ruby Tree Golf Resort (Đồ Sơn, Hải Phòng) và Legend Da Nang Golf Resort (Đà Nẵng), cùng cộng đồng yêu gôn tại Việt Nam tiếp cận những chuẩn mực cao nhất của thế giới trong môn thể thao tinh hoa gần 600 năm tuổi này.