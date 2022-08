Trải nghiệm phong cách sống sang trọng cùng giải Golf Lexus Cup 2022

Vòng chung kết giải Golf Lexus Cup 2022 đã diễn ra thành công tại sân golf Hoiana Shores, Quảng Nam từ ngày 12/08 – 13/08/2022 với sự tham gia thi đấu của 40 Golfer xuất sắc nhất!

Sau 02 năm bị trì hoãn do dịch bệnh, Lexus Cup - giải Golf dành cho những khách hàng của Lexus đã quay trở lại. Đây là lần thứ 06 giải đấu này được tổ chức. Tọa lạc bên bờ biển tuyệt đẹp với địa hình hoang sơ tự nhiên cùng cơ sở vật chất sang trọng, Hoiana Shores - sân Golf tiêu chuẩn Championship lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đã mang đến những trải nghiệm ấn tượng mà không kém phần thử thách, biến Lexus Cup 2022 thành một mùa giải đáng nhớ.

Với cam kết hướng tới xã hội không phát thải, Lexus không chỉ tiên phong về sản phẩm Hybrid tại thị trường xe sang Việt Nam mà còn hiện thực hóa cam kết này trong các hoạt động của thương hiệu. Lexus Cup 2022 tiếp tục phát huy tinh thần đó bằng việc không sử dụng nhựa dùng một lần trong suốt giải đấu.

Các Golfer tham dự được chia theo 03 bảng, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ để chọn ra 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi bảng, 01 giải vô địch Best Gross, 01 giải Đồng Đội (Best Team) dành cho đội có thành tích tốt nhất; 05 giải kỹ thuật trong đó có 01 giải cú đánh xa nhất (Longest drive), 04 giải cú đánh gần cờ (Nearest to the Pin). Đặc biệt, giải thưởng hole-in-one năm nay là xe Lexus NX 350h – mẫu xe Hybrid đánh dấu sự chuyển mình của Lexus sang chương mới với thiết kế và công nghệ đột phá. Khép lại giải đấu, các giải thưởng đã tìm được chủ nhân.

Bên cạnh những vòng thi đấu gay cấn, Lexus Việt Nam đã đem đến những trải nghiệm ấn tượng dành tặng cho những khách hàng thân thiết, thay cho lời tri ân sâu sắc tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu Lexus. Lexus Cup 2022 là một điểm nhấn ấn tượng trong hành trình kết nối, mang lại những trải nghiệm sang trọng khó quên cho khách hàng.