Trải nghiệm miễn phí xe bus 2 tầng xuyên Việt cùng BIDV

Tháng 5 này, vi vu từ Bắc vào Nam trên chuyến xe bus mang tên “Chuyến xe khúc khích” hoàn toàn miễn phí và còn có cơ hội săn giải thưởng tiền mặt trị giá lên đến 3 triệu đồng.

Chuyến xe khúc khích - Chở vạn niềm vui

Khởi hành từ Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu từ dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Chuyến xe khúc khích đã đón hàng ngàn lượt khách đi tham quan du ngoạn qua khắp các con đường, địa điểm du lịch nổi tiếng. Lần đầu tiên trên những chuyến xe bus 2 tầng màu xanh của BIDV, quý khách sẽ được giới thiệu về những công trình kiến trúc đặc sắc và những câu chuyện lịch sử đầy tự hào. Tiếp theo sau đó, các chuyến xe sẽ du ngoạn khắp các tỉnh/thành phố trải dài từ Bắc vào Nam – ghé thăm Quảng Ninh năng động, tận hưởng Đà Nẵng thân thiện, trải nghiệm những bãi biển dài quyến rũ ở Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên…những thành phố sôi động, mến khách như Cần Thơ, Vũng Tàu...

Săn thưởng quà tặng tiền mặt

Hơn cả một chuyến xe du ngoạn, với mỗi lượt chạy quanh thành phố, bạn sẽ có cơ hội được tham gia vào các chương trình minigame cực hay ho xuyên suốt chuyến đi cũng như chương trình quay số trúng thưởng trong chuyến đi tham quan. Đặc biệt, khi tham gia cả hai hoạt động, bạn sẽ có cơ hội nhận quà tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng.

Tham gia cuộc thi BIDV Check in Challenge với tổng giải thưởng lên tới 400 triệu đồng

Trên hành trình mỗi chuyến tham quan, BIDV còn đưa bạn ghé qua những địa điểm, công trình tại mỗi địa phương có sự đồng hành, tài trợ của BIDV. 65 năm hoạt động, cùng với hơn 1.000 chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp trong nước và quốc tế, BIDV đã đóng góp dựng xây từ những công trình địa phương: điện, đường, trường, trạm, các làng nghề, nông – lâm – ngư nghiệp đến những dự án văn hóa du lịch, kinh tế, xã hội mang tầm vóc quốc gia. Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập, BIDV tổ chức cuộc thi Check in Challenge với tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu đồng tiền mặt với 2 hạng mục: Giải tuần cho top 3 bài dự thi có lượt tương tác cao nhất mỗi tuần và Giải chung cuộc cho top các bài dự thi có nhiều tương tác nhất, check in được nhiều địa điểm nhất và tác phẩm truyền cảm hứng nhất do BTC bình chọn. Chuyến hành trình xe bus 2 tầng sẽ là cơ hội để quý khách hàng hiểu thêm về những công trình, địa danh do BIDV đồng hành và chụp hình checkin tại các địa điểm này ngay trên chuyến xe.

Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký tham gia chuyến xe ngay bây giờ.

“Chuyến xe khúc khích” được Ngân hàng BIDV tài trợ tổ chức Nhân dịp 65 năm thành lập nhằm kỷ niệm và truyền cảm hứng về chặng đường tự hào phát triển cùng đất nước của BIDV. Song hành cùng chuyến xe bus đặc biệt, BIDV đồng thời cho ra mắt gói sản phẩm “Đồng hành ước mơ – Đồng hành vươn xa – Đồng hành vững bước” với mong muốn được đồng hành cùng khách hàng trên hành trình cuộc đời và cùng trải qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi khách hàng (học đại học/du học, mua nhà, mua xe, đầu tư thành công và an hưởng tuổi già…). Khách hàng khi đăng ký tham gia các gói sản phẩm Đồng hành sẽ có cơ hội nhận được quà tặng tiền mặt lênđến hơn 3,2 triệu đồng và các quà tặng giá trị khác.

Cách thức đăng ký

Truy cập đường dẫn sau để đăng ký tham chuyến xe miễn phí tham quan các địa danh nổi tiếng ngay - https://www.bidv.com.vn/smartbanking/chuyenxekhuckhich/

Truy cập đường dẫn sau để tìm hiểu về gói sản phẩm đồng hành của BIDV và nhận quà tặng tiền mặt lên đến 3.2 triệu đồng/khách hàng - https://www.bidv.com.vn/bidv/ca-nhan/khuyen-mai/uu-dai-khac/dong-hanh-cung-ban-don-van-niem-vui