Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Cty chứng khoán SMES và đồng phạm lừa đảo gần 300 tỷ đồng

TPO - Chiều 10/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đi kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và tại các địa điểm tập luyện, thi đấu, lưu trú của các đoàn tham gia SEA Games 31.