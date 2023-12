TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus - Giải pháp chuyên biệt từ Nhật Bản cho người bị thoát vị đĩa đệm

Với thành phần chính là Has-II kết hợp với các hoạt chất tự nhiên khác như: Ooitadori, NAG, MSM, Vitamin D3, Canxi cacbonat... được nghiên cứu chuyên sâu và phát triển thành công bởi các nhà khoa học Nhật Bản, TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus hiện đang là giải pháp cải thiện và chăm sóc xương khớp được đông đảo người bệnh tin dùng.

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus đến từ thương hiệu nào?

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ độc quyền của Công ty Nakanihon Capsule Nhật Bản, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm của Nhật Bản. Đồng thời, các nhà máy sản xuất cũng đạt chứng nhận ISO 22000. Vì thế, khách hàng có thể an tâm lựa chọn sử dụng TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus của Nakanihon Capsule.

Tại Việt Nam, TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản bởi Công ty Soraicine và được Bộ Y Tế Việt Nam thẩm định, cấp phép lưu hành. Được biết, Công ty Soraicine hiện là một trong các công ty hàng đầu trong ngành dược phẩm Việt Nam.

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus - Bí quyết chăm sóc cơ xương khớp hiệu quả

Là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuộc nhóm hỗ trợ xương khớp, TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus được bào chế từ các dược liệu tự nhiên, phù hợp với người có bệnh lý về xương khớp như: viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, tê bì chân tay…

Về thành phần

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus có thành phần chính là hoạt chất Has-II được tạo ra từ các mô liên kết của Nankotsu Mitsu, có công dụng thúc đẩy cơ thể tự sản sinh Axit hyaluronic tự nhiên trong sụn, giúp phục hồi sụn khớp, hạn chế quá trình thoái hóa khớp gối. Đồng thời, Axit hyaluronic còn có khả năng ngăn chặn tình trạng mất nước, xẹp và thoái hóa đĩa đệm.

Mặt khác Has-II còn được hoạt hóa bằng công nghệ dây chuyền hiện đại bậc nhất giúp tăng cường khả năng hồi phục, tái tạo lại mô liên kết cấu thành nên vòng sợi. Nhờ đó giúp tăng độ đàn hồi và hỗ trợ phòng ngừa chứng phình đĩa đệm.

Bên cạnh thành phần chính là Has-II, nhằm gia tăng hiệu quả cũng như đem đến sản phẩm có độ an toàn cao cho người bệnh, các nhà khoa học Nhật Bản đã nghiên cứu và kết hợp Has-II với các thành phần tự nhiên sau:

Là loại dược liệu quý hiếm có ở vùng Hokkaido Nhật Bản, giúp giảm viêm nhanh chóng mà không gây bất kỳ phản ứng phụ nào. NAG (N-acetylglucosamin): Là một hợp chất sinh học có khả năng ức chế Enzyme alastase, hỗ trợ ngăn chặn sự phá hủy mô sụn, giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn thương khớp và làm tăng tính đàn hồi của đĩa đệm.

Được biết đến với công dụng làm giảm các triệu chứng của viêm khớp, đặc biệt là vấn đề về khớp gối. MSM còn giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cột sống, bảo vệ, tái tạo sụn khớp, hỗ trợ phòng ngừa thoát vị đĩa đệm. Chiết xuất Boswellia serrata: Axit Boswellic trong Boswellia serrata đã được chứng minh có công dụng ức chế tình trạng viêm, giảm đau đầu gối và kiềm chế sự phân hủy của các thành phần cấu tạo của khớp.

Về công dụng

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus được các tổ chức khoa học uy tín kiểm định và chứng minh đem lại các lợi ích nổi bật trong phục hồi và chăm sóc sức khỏe hệ cơ xương, cụ thể:

Hỗ trợ điều trị các bệnh lý về khớp và thoát vị đĩa đệm

Giúp giải tỏa chèn ép và xung đột giữa các dây thần kinh và đĩa đệm.

Giúp giảm đau và các triệu chứng khó chịu như đau buốt, tê bì, nhức mỏi và ngăn chặn nguy cơ bệnh tái phát.

Hỗ trợ tiết dịch nhầy, làm trơn ổ khớp, tăng tính đàn hồi, linh hoạt cho xương khớp, ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm như teo và liệt cơ.

Nhờ chứa Has II có khả năng hoạt hóa và thẩm thấu vào các mâm sụn, giúp khôi phục vòng sợi bao xơ, giảm viêm và ngăn ngừa thoái hóa.

Hướng dẫn sử dụng TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus đúng cách cho người mắc các bệnh lý xương khớp

Để TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus phát huy tối đa công dụng, người bệnh cần nắm rõ được cách sử dụng đúng của sản phẩm này.

Sử dụng trực tiếp sản phẩm với nước ấm hoặc nước lọc sau khi ăn khoảng từ 10 đến 15 phút.

Đối với bệnh nhân thoái hóa xương khớp: Cần uống TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus với liều lượng 1 viên/ngày và uống vào buổi sáng.

Đối với bệnh nhân thoát vị đĩa đệm: Cần uống TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus với liều lượng 1 viên/lần, mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và tối.

Lưu ý quan trọng:

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus chống chỉ định đối với người mẫn cảm hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Có thể thấy, TPBVSK Kyoto Has 50EX Plus hiện là sản phẩm có thể đáp ứng tốt kỳ vọng về một giải pháp có thể rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện tình trạng đau nhức mà hạn chế xâm lấn, phẫu thuật, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi: CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số: 8062/2023/ĐKSP

Trụ sở chính: Tòa Nam Cường building, Tố Hữu, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 1800 88 89 86.

Website: https://soraicine.com/san-pham/kyotohas50ex-plus

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.