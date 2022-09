TPBVSK Khang Khí Linh giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm ho

Ho thường thấy phổ biến nhất là từ bệnh phổi, phế quản. Ho là phản ứng bảo vệ cơ thể, nó giúp khai thông đường thở khỏi đờm và những dị vật có khả năng cản trở hô hấp.

Theo Y học cổ truyền bệnh ho phần nhiều do phế mất đi chức năng tuyên giáng, làm cho khí nghịch lên gây ho. Ở trạng thái bình thường phế đưa khí xuống, thận nạp khí vào, phàm chứng ho lâu đều là do khí không về được nguyên chỗ (thận không nạp được khí vào). Ở chứng ho lâu có đờm là do Tỳ mất chức năng kiện vận, nên thủy thấp không hóa được nên sinh ra đờm.

Các triệu chứng ho hen khó thở, nhiều đờm dính, ngực đầy đau tức phần nhiều bệnh thuộc thuộc đờm nhiệt ẩn náu lâu ngày, phế âm tổn hại ắt sinh nội nhiệt, nhiệt quá ắt cô dịch lại thành đờm, đờm làm tắc đường, khí phải ngược lên và sinh khó thở. Đó là chứng chính khí hư và tà khí thực, hư thực lẫn lộn, phép chữa phải phù chính khu tà, chữa cả gốc lẫn ngọn của bệnh.

Đông y có nhiều kinh nghiệm phong phú trong điều trị ho, viêm phế quản, viêm phổi không chỉ “trị triệu chứng” ngọn của bệnh mà còn “trị gốc bệnh”

Bài thuốc “Tam tử dưỡng thân thang” hỗ trợ chữa rất tốt các bệnh người già ho hen, ho có đờm lâu ngày không khỏi. Đờm nhiều, ngực như tắc lại, đờm nhiều ắt khí trệ, khí uất ắt sinh hỏa. Vì vậy dùng Tô tử để giáng khí hành đờm, Bạch giới tử thông cách trừ đờm, La bạc tử tiêu thực, hóa đờm, làm cho khí thuận đờm tiêu nên hết ho. Xạ can, Cát cánh để tuyên thông phế khí tăng cường khả năng tuyên giáng của phế, giúp tiêu đờm, hỗ trợ trị ho do khí nghịch lên, giảm đau họng, tiếng nói không trong, khản tiếng; Dùng bài thuốc này để trị cái ngọn của bệnh.

TPBVSK Khang Khí Linh là sản phẩm ứng dụng tinh hoa của Y học cổ truyền, thông qua vận dụng linh hoạt bài thuốc cổ phương “Tam tử dưỡng thân thang”, gia thêm các dược liệu bổ phổi, nhuận phế, dưỡng âm như đã phân tích ở trên. Khang Khí Linh giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, đặc biệt với bệnh nhân cao tuổi bị ho, ho có đờm, viêm họng, viêm phế quản.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khang Khí Linh Công ty TNHH Dược phẩm Khang Linh Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Liên hệ: 0246.2538946/ 0982915553 Website: http://khangkhilinh.com/ Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.