TPBVSK An Hầu Đan Kids và Nhà thuốc Á Đông chung tay bảo vệ sức khỏe hô hấp cho trẻ em Hà Nam

Vừa qua, nhãn hàng TPBVSK An Hầu Đan Kids đã phối hợp cùng Hệ thống nhà thuốc Á Đông tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý hô hấp, tai mũi họng cho trẻ em tại Hà Nam. Chương trình đã thành công rực rỡ với đông đảo các em nhỏ được khám, nội soi tai mũi họng và tư vấn chăm sóc hệ hô hấp.

Giao mùa là thời điểm các bệnh lý về hô hấp gia tăng đột biến, đặc biệt là ở trẻ em. Nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn tiến nặng và gây ra nhiều biến chứng khó lường.

Thấu hiểu điều này, nhãn hàng TPBVSK An Hầu Đan Kids thuộc Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô, đã hợp tác cùng Hệ thống Nhà thuốc Á Đông Hà Nam tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý hô hấp, nội soi tai mũi họng cho trẻ em tại khu vực Phủ Lý, Hà Nam.

Hệ thống nhà thuốc Á Đông là một trong những đơn vị phân phối dược phẩm lớn và uy tín hàng đầu tại khu vực Hà Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, nhà thuốc Á Đông được đông đảo khách hàng tin tưởng và gắn bó. Các sản phẩm tại đây đều được nhập từ các đơn vị uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng cũng như tính hiệu quả cho người sử dụng. Đến với Nhà thuốc Á Đông Hà Nam, khách hàng luôn được tư vấn kỹ lưỡng bởi đội ngũ dược sĩ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Với tôn chỉ lấy sức khỏe và lợi ích của khách hàng làm trung tâm nên Hệ thống Nhà thuốc Á Đông đã có những bước phát triển không ngừng trong những năm qua, “phủ sóng” ở tất cả các huyện, thị trong tỉnh Hà Nam với 11 cơ sở đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt GPP.

Hơn 5 năm hợp tác phân phối sản phẩm An Hầu Đan Kids, Hệ thống Nhà thuốc Á Đông đã tư vấn cho hàng nghìn khách hàng sử dụng sản phẩm để hỗ trợ điều trị các tình trạng viêm họng, viêm amidan, ho, sưng đau họng.

TPBVSK An Hầu Đan Kids là thành quả nghiên cứu của đội ngũ các chuyên gia hàng đầu với thành phần hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên như Cúc Lục Lăng, Sơn Đậu Căn, Thăng Ma, Lược Vàng. An Hầu Đan Kids đã được chứng minh cho hiệu quả lên đến 97,56% trong các trường hợp viêm vùng hầu họng như viêm họng, viêm amidan theo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của PGS. TS Hoàng Hà.

Cùng chung mục tiêu hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe hệ hô hấp cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nhãn hàng TPBVSK An Hầu Đan Kids đã cùng kết hợp với Hệ thống nhà thuốc Á Đông tổ chức sự kiện khám nội soi tai mũi họng và tư vấn sức khỏe miễn phí tại địa chỉ: 135 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam. Tại sự kiện, các bé đã được tiến hành khám, nội soi tai mũi họng và tư vấn bởi bác sĩ Phan Việt Hùng - bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Phòng Không Không Quân Hà Nội.

Chia sẻ trong sự kiện, dược sĩ Nguyễn Huy Hoàn, chủ hệ thống nhà thuốc Á Đông cho biết: “Việc kết hợp với nhãn hàng TPBVSK An Hầu Đan Kids tổ chức sự kiện thăm khám bệnh hô hấp miễn phí đặt trọng tâm phục vụ sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu, rút ngắn khoảng cách y tế tới người dân, thông qua đó, nâng cao nhận thức về vấn đề chăm sóc hệ hô hấp cho bé, giúp cha mẹ hiểu hơn về tình trạng sức khoẻ của bé nhà mình. An Hầu Kids là sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm họng, viêm amidan đã có mặt hơn 5 năm trên thị trường. Trong thực tế bán và tư vấn cho khách hàng, phía Nhà thuốc nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định hợp tác với nhãn hàng để cùng tổ chức sự kiện ý nghĩa này.”

Đồng quan điểm với dược sĩ Nguyễn Huy Hoàn, ông Nguyễn Đăng Bằng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô, phụ trách nhãn hàng An Hầu Đan Kids chia sẻ thêm: “Sự kiện thăm khám miễn phí bệnh lý hô hấp cho trẻ em do Công ty TNHH Y Dược Kinh Đô và Nhà thuốc Á Đông hợp tác tổ chức mang ý nghĩa cộng đồng rất lớn. Chúng tôi hi vọng rằng sự kiện này sẽ góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh trong việc chăm sóc và bảo vệ hệ hô hấp cho trẻ. Trong thời gian tới, Y Dược Kinh Đô sẽ hợp tác sâu rộng hơn cùng Hệ thống nhà thuốc Á Đông tổ chức thêm nhiều sự kiện, cùng chung tay vì một thế hệ trẻ em khỏe mạnh hơn.”

Kết thúc sự kiện, đông đảo các bé đã được thăm khám miễn phí bởi bác sĩ chuyên môn và nhận về nhiều phần quà thiết thực. Thành công của sự kiện là bước đệm quan trọng cho những sự kiện hướng về cộng đồng, chia sẻ thêm nhiều giá trị thiết thực cho trẻ em, những mầm non của đất nước.