Toyota xác nhận sản xuất đại trà 'SUV chủ tịch'

TPO - Chủ tịch Toyota Akio Toyoda cho biết mẫu SUV hiệu suất cao Century GRMN của riêng ông sẽ được đưa vào sản xuất và cung cấp tại nhiều thị trường.

Mẫu xe SUV hạng sang Toyota Century được ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2023. Ở thời điểm đó, hãng cũng hé lộ thêm cấu hình GRMN hiệu suất cao nhưng là độc bản dành riêng cho chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda.

Tuy nhiên mới đây nhất, chủ tịch Akio Toyoda đã xác nhận rằng mẫu xe này sẽ được đưa vào sản xuất đại trà để nhiều người dùng trên toàn cầu có thể tiếp cận nó. Trước mắt, Toyota Century GRMN dự kiến sẽ được cung cấp tại thị trường Trung Quốc, bên cạnh quê nhà Nhật Bản.

Tin tức này được chia sẻ trong một cuộc họp giữa ông Akio Toyoda và những chủ sở hữu Century từ Trung Quốc. Tại đây, chủ tịch của Toyota cho biết muốn tạo ra một chiếc GRMN mà nhiều người trên khắp thế giới có thể sở hữu, ở đây chính là chiếc SUV Century.

So với mẫu Century tiêu chuẩn, nguyên mẫu mang nhãn GRMN sở hữu bộ body kit được thiết kế lại, kết hợp một số chi tiết bằng sợi carbon bên ngoài. Xe cũng có tùy chọn cửa trượt và bộ vành hợp kim 22 inch màu đen hầm hố.

Toyota chưa hé lộ thông số kỹ thuật của xe, nhưng có thể kỳ vọng hãng sẽ đem tới những tinh chỉnh về hệ thống treo, phanh nâng cấp, hoặc công suất động cơ mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ nhãn GMRN thường thường đại diện cho đỉnh cao về hiệu suất và khả năng xử lý trong dòng sản phẩm của phân nhánh thể thao Toyota Gazoo Racing.

Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid bao gồm động cơ V6 3.5L và mô-tơ điện giống SUV Century tiêu chuẩn, cho ra công suất 406 mã lực qua hộp số e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh nâng cao E-Four của Toyota.

Hiệu suất của bản Century GRMN được cho là sẽ được nâng lên đáng kể nhằm cạnh tranh với các mẫu SUV hàng đầu như Aston Martin DBX707, Lamborghini Urus hay Mercedes-AMG G63.

Theo Forbes, Toyota Century GMRN sẽ có giá khoảng 220.000 USD (5,47 tỷ đồng), cao hơn 50.000 USD so với bản Century tiêu chuẩn. Con số này thấp hơn đáng kể so với các mẫu SUV siêu sang như Bentley Bentayga và Rolls-Royce Cullinan, nhưng cao hơn nhiều so với những mẫu SUV hạng sang khác.

Một số hình ảnh khác của Toyota Century GMRN: