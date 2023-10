Toyota Wigo – khi xe Nhật cạnh tranh bằng tiện nghi, an toàn

Khi phân khúc hatchback cỡ A ngày càng ít lựa chọn và thị phần chủ yếu được nắm giữ bởi xe Hàn, Toyota Wigo là sản phẩm Nhật hiếm hoi theo đuổi những giá trị đặc biệt hướng đến người dùng.

Hôm 6/6, Toyota đưa Wigo trở lại Việt Nam với một thế hệ hoàn toàn mới. Mẫu hatchback cỡ A vẫn được nhập khẩu từ Indonesia, đóng vai trò là sản phẩm dễ tiếp cận nhất của hãng xe Nhật cho khách hàng trong nước.

Hơn một năm trước đó và thời điểm hiện tại là hai bộ mặt khác nhau của phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Từ chỗ cung cấp hàng loạt sản phẩm đa dạng từ nhiều thương hiệu khác nhau, doanh số thuộc nhóm đầu toàn thị trường, nhóm xe này đến nay chỉ còn ba lựa chọn. Xe Hàn với hai đại diện là Kia Morning và Hyundai i10, còn mẫu xe Nhật duy nhất mang tên Toyota Wigo. Với riêng Wigo, nỗ lực cải tiến cả nội, ngoại thất giúp sản phẩm tạo nên chuẩn mực mới trong phân khúc.

Bình mới, rượu mới

Kể từ 2020, định hướng thiết kế sản phẩm của Toyota tại Việt Nam thay đổi. Những mẫu xe của hãng Nhật theo đuổi định hướng trẻ hóa trong tạo hình, hướng đến sự đa dụng và mang hơi thở của nhịp sống hiện đại. Corolla Cross, Camry, Altis,… là những minh chứng cho điều này khi thiết kế mang nét cá tính đặc biệt trong phân khúc. Với Wigo cũng vậy, tấm áo choàng khoác lên mẫu xe cỡ A này được may đo và thiết kế khác lạ so với bản cũ.

Người dùng có thể cảm nhận được sự khỏe khoắn, năng động trên Toyota Wigo nhờ những đường vát vuông vức ở thân xe. Đèn pha LED tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản được vuốt gọn, sắc sảo. Dải crôm vắt ngang mặt ca-lăng vừa nhấn mạnh chất hiện đại, vừa tăng chất khỏe khoắn cho mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Giống đèn pha, đèn hậu LED cũng có tạo hình mới, gọn gàng hơn. Đi kèm là la-zăng 14 inch đa chấu phong cách thể thao. Tổng thể chiếc xe cỡ A nhà Toyota trở nên cá tính hơn so với thế hệ cũ nhờ chăm chút thiết kế chi tiết.

Sự thay đổi của Wigo không chỉ ở khía cạnh tạo hình ngoại thất, mà còn nội thất. Wigo cũ và Wigo mới đem đến hai không gian khoang lái hoàn toàn khác biệt. Thực dụng, dễ điều khiển và hướng đến người dùng vẫn là triết lý thiết kế nội thất của Toyota. Nhưng cách bố trí các chi tiết và chất lượng vật liệu là những thứ tạo nên khác biệt trên Wigo mới.

Giống như nhiều mẫu xe cao cấp của Toyota, Wigo cũng sở hữu khoang lái rộng và tầm nhìn thoáng bậc nhất phân khúc. Xe có màn hình giải trí đặt nổi trên táp-lô, kết nối điện thoại thông minh. Nội thất sử dụng tông đen chủ đạo, các chi tiếp ốp vân carbon tinh tế.

Phần vô-lăng ba chấu của Wigo cũng có thiết kế mới với viền mạ crôm phong cách thể thao. Các nút bấm điều khiển được tích hợp trên vô-lăng bên trái, phía sau là đồng hồ tốc độ analog. Vị trí cần số có thêm các hộc để ly tăng tính tiện dụng cho người dùng.

Cạnh tranh bằng tiện nghi và an toàn

Khi Toyota Wigo trở lại cũng là lúc định vị mẫu xe này ở phân khúc đã khác trước. Hãng Nhật không còn muốn cung cấp một chiếc xe thực dụng, bền bỉ nhưng sơ sài về trang bị. Thay vào đó, tiện nghi sử dụng, “option” và các trang bị an toàn của Toyota Wigo được đầu tư nhiều hơn để hướng đến nhóm khách hàng trẻ có xu hướng trải nghiệm hơn là di chuyển đơn thuần.

Xét về kích thước, Toyota Wigo có chiều dài trục cơ sở lớn nhất so với các đối thủ, ở mức 2.525 mm. Lợi thế này giúp tối ưu không gian bên trong và vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai. Không những vậy, bán kính vòng quay nhỏ nhất của Wigo ở mức 4.500 mm (phiên bản cũ 4.700 mm), so với hai đối thủ i10 và Morning lần lượt là 5.100 mm và 4.700 mm. Sự linh hoạt của Toyota Wigo trong môi trường đô thị vì thế được đánh giá cao hơn hai mẫu xe Hàn.

Để phục vụ gia đình khoảng 3-4 thành viên, khoang chứa đồ dung tích có thể mở rộng tới 276 lít của Wigo được tạo ra. Phần cốp này với khả năng chứa 1 va li cỡ lớn, 2 túi du lịch cùng nhiều phụ kiện khác. Nhờ những ưu điểm này, Wigo cho thấy thế mạnh đa dụng của một mẫu xe được thiết kế khoa học và lấy người dùng làm trung tâm.

Tuy nhiên, Toyota còn muốn Wigo hấp dẫn hơn thế bằng những trang bị đặc biệt khác. Ví dụ, khách hàng sẽ khó bắt gặp một mẫu xe cỡ A trong phân khúc có tính năng đèn vẫn sáng vài chục giây khi tắt máy để soi đường (follow me home). Hoặc chỉ cần chạm vào tay nắm để mở cửa như những mẫu xe phân khúc cao. Và những điều này có trên Toyota Wigo.

Ở động cơ, Toyota được trang bị cỗ máy 1.2 mới để tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Đặc biệt là hộp số D-CVT mới thay cho loại tự động 4 cấp của bản cũ, cho phép thiết lập phản ứng chân ga nhạy hơn, bứt tốc tốt hơn ở dải tốc độ thấp lẫn cao.

Đặc biệt, trong tháng này, khách hàng khi mua Wigo cũng được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFS), cụ thể: đối với gói vay Truyền thống, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cố định 1,99% trong 3 tháng đầu và 7,99% cho 9 tháng tiếp theo; đối với gói vay Ballon, lãi suất cố định 7,99% sẽ được áp dụng trong 12 tháng đầu và áp dụng lãi suất cố định là 7,99%/năm trong năm đầu tiên nếu khách hàng chọn gói vay 50/50.

Về công nghệ an toàn, Wigo mới còn tự mình xác lập vị thế mẫu xe đa dạng tính năng hỗ trợ lái bậc nhất phân khúc. Hai tính năng an toàn gồm cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA xuất hiện trên Toyota Wigo và cũng là đầu tiên trong phân khúc. Cùng với những trang bị khác như phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cân bằng điện tử VSC, 2 túi khí, cảm biến và camera lùi..., mẫu xe của Toyota bỏ xa các đối thủ về hàm lượng công nghệ an toàn.

Với những nâng cấp lớn về thiết kế và trang bị, Toyota Wigo được các chuyên gia đánh giá có thể tạo ra cú hích về doanh số tại Việt Nam. Điều này càng có cơ sở hơn khi giá bán Toyota Wigo thuộc hàng dễ tiếp cận nhất, ở mức 360-405 triệu đồng. Mức giá này của Wigo rẻ hơn vài chục triệu so với các đối thủ như Hyundai i10 (360-455 triệu đồng) hay Kia Morning (389-454 triệu đồng).