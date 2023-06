Top 5 thảo dược dành cho xương khớp phổ biến

Sử dụng thảo dược điều trị bệnh xương khớp là phương pháp được lưu truyền từ bao đời nay. Trước sự phát triển không ngừng của y học hiện đại, thảo dược vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc nhờ tính hiệu quả và độ lành tính.

Theo TTƯT.Ths.Bs. Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam), y học cổ truyền xếp viêm khớp, thoái hóa khớp vào chứng Tý với hai nguyên nhân gây bệnh. Thứ nhất là do sức đề kháng của cơ thể suy giảm tạo điều kiện cho ngoại tà là phong (gió), hàn (lạnh), thấp (ẩm) xâm nhập vào da, kinh lạc, gân, xương làm cản trở lưu thông khí huyết. Nguyên nhân thứ hai bắt nguồn từ tuổi cao, bệnh lâu ngày gây suy yếu công năng tạng phủ can thận (can chủ gân cơ, thận chủ về xương khớp).

Vì vậy, các loại thảo dược trị bệnh xương khớp cần phải có khả năng khu phong, tán hàn, trừ thấp, bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết. Từ đó giúp giảm triệu chứng, tác động vào căn nguyên nên ngăn ngừa tái phát bệnh hiệu quả. Dưới đây là 5 loại thảo dược phổ biến.

1. Hy thiêm

Cây Hy thiêm còn có tên là cỏ đĩ, chó đẻ hoa vàng, bộ phận thường được dùng làm thuốc là lá và thân cây. Hy thiêm chứa hàm lượng lớn chất darutin thuộc dẫn chất của axit salicylic và các chất đắng daturosid, orientin… có khả năng hỗ trợ giảm đau, chống viêm, thông kinh lạc, giãn cơ. Dược lý hiện đại cho rằng Hy thiêm còn có tác dụng an thần, có thể dùng để cải thiện chất lượng giấc ngủ cho người bị đau nhức xương khớp về đêm.

2. Ngưu tất

Ngưu tất có chứa saponin toàn phần, acid oleanolic, ecdysteron, inokosteron, polysaccharid, betain…hỗ trợ bổ can thận, mạnh gân cốt. Với khả năng hoạt huyết, Ngưu tất giúp tăng tưới máu cho tứ chi. Khi được sử dụng kết hợp với các vị thảo dược khác, Ngưu tất đóng vai trò hỗ trợ, dẫn thuốc xuống thắt lưng, chi dưới để tăng hiệu quả điều trị các chứng đau lưng, mỏi gối, tê bì chân...

3. Đỗ trọng

Đỗ trọng là vị thuốc được ghi đầu tiên ở Sách Bản kinh với công dụng hỗ trợ bổ can thận, ích tinh khí, mạnh gân xương, tăng cường trí nhớ. Đây là loại cây thân gỗ, chứa nhiều hoạt chất quý như alcaloids, vitamin C, gutta - percha, glycoside, potassium… Đỗ trọng là vị thuốc đầu tay trong các bài thuốc chữa đau lưng, mỏi gối, đau xương khớp, gân cơ yếu không có lực.

4. Tục đoạn

Tục đoạn là rễ phơi hay sấy khô của cây Xuân Tục đoạn hay Trụ Tục đoạn. Theo Đông y, Tục đoạn có vị đắng cay, hỗ trợ bổ can thận, mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau, liền xương. Loại thảo dược này hỗ trợ can thận hư, đau lưng, gãy xương, chân yếu, sưng đau do chấn thương.

5. Mã tiền chế

Mã tiền là hạt quả đã chín già phơi khô của cây Mã tiền, được coi như “khắc tinh” của bệnh xương khớp nhờ chứa 2 alkaloid có hoạt lực mạnh là strychnin và brucin. Hai hoạt chất này hỗ trợ giảm đau nhanh, chống viêm mạnh. Tuy nhiên, trong Mã tiền chứa độc, cần phải xử lý đặc biệt để loại bỏ độc tính mới có thể dùng làm thuốc. Mã tiền đã qua chế biến gọi là Mã tiền chế.

Mã tiền chế hỗ trợ giảm đau, giảm viêm sưng nhờ khả năng ức chế thần kinh cảm giác vùng rễ và chất trung gian gây viêm đồng thời tăng cường lưu thông khí huyết. Bên cạnh đó, loại thảo dược này còn hỗ trợ tăng trương lực cơ.

TTƯT.Ths.Bs. Nguyễn Thị Hằng lưu ý rằng quá trình chọn lựa, chế biến và sử dụng dược liệu phải được thực hiện đúng cách mới đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kiến thức, kỹ năng để làm được điều này. Thêm vào đó, để điều trị bệnh thường cần kết hợp các vị thảo dược với nhau thay vì dùng đơn độc một vị.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã sử dụng sản phẩm có thành phần thảo dược thiên nhiên. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín, được giới chuyên môn và người dùng đánh giá cao. Một trong những sản phẩm nổi bật trên thị trường phải kể tới TPBVSK Viên khớp Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, sở hữu vùng trồng đạt chuẩn GACP và nhà máy GMP.

TPBVSK Viên khớp Tâm Bình kết hợp hài hòa 5 thảo dược quý kế trên cùng các vị khác như: Đương quy, Ba kích, Độc hoạt… Đặc biệt, Dược phẩm Tâm Bình đã thành công đưa Mã tiền chế vào thành phần của Viên khớp Tâm Bình nhờ phương pháp điều chế đặc biệt giúp giảm tối đa độc tính nhưng vẫn lưu giữ đầy đủ dược tính.

Sản phẩm hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp; hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp; hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết. TPBVSK Viên khớp Tâm Bình đạt Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng…

Viên khớp Tâm Bình có giá thành hợp lý, chỉ 9.600 đồng/ngày sử dụng. Để được tư vấn miễn phí về các bệnh lý xương khớp, vui lòng liên hệ hotline 0343.44.66.99.