Top 10 SUV phù hợp cho tài xế mới lái

TPO - Dưới đây là những SUV phù hợp cho tài xế mới hoặc người mua xe lần đầu. Chúng có xếp hạng an toàn cao, chi phí bảo dưỡng thấp và độ tin cậy tốt.

Toyota Highlander 2023

Theo Consumer Reports, Toyota Highlander có các tính năng an toàn tốt hơn mức trung bình trong ngành, mang lại cảm giác lái thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn rộng rãi cho không gian chở hàng.

Vị trí ngồi cao mang lại tầm nhìn tốt, phù hợp cho những người mới lái xe. Chiếc SUV này cũng dễ dàng bảo dưỡng, vì tổ chức dữ liệu về sửa chữa xe hơi RepairPal đánh giá nó ở mức điểm 4/5 khi xét đến độ tin cậy.

Acura MDX 2023

Acura MDX là một chiếc SUV rất phù hợp dành cho thanh thiếu niên và những người mua xe lần đầu nhờ các tính năng hỗ trợ người lái hiện đại. Bắt đầu từ mức giá 50.745 USD, MDX 2023 vượt trội về mặt an toàn. Chiếc xe được Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) đánh giá là "Lựa chọn an toàn hàng đầu".

MDX đạt tiêu chuẩn với phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giữ làn đường và giám sát điểm mù. Nếu khách hàng nâng cấp, sử dụng gói Technology thì xe sẽ sở hữu thêm các tính năng khác như cảm biến đỗ xe và cần gạt nước tự động có cảm biến mưa, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng đối với những tài xế mới và thanh thiếu niên.

Toyota RAV4 2022

Toyota RAV4 có giá phải chăng với mức khởi điểm 28.445 USD. Nó cũng là một trong những chiếc xe bán chạy nhất bởi đáp ứng nhu cầu về thiết kế, độ tin cậy, khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Sau khi thử nghiệm RAV4, IIHS đã đánh giá mẫu SUV có các tính năng an toàn vượt trội và xếp nó trong danh mục Top Safety Picks. Chiếc SUV này có thể hoạt động tốt trong việc ngăn ngừa va chạm phía trước đối với cả tai nạn giữa xe với xe và giữa xe với người đi bộ.

Toyota Venza 2022

Toyota Venza vượt qua các bài kiểm tra an toàn do IIHS đưa ra. Tất cả các phiên bản đều có xếp hạng vượt trội ở hệ thống ngăn ngừa va chạm. Toyota Venza 2022 nổi bật với kiểu dáng bóng bẩy, giá hợp lý trong khoảng 32.890 - 40.380 USD, đi kèm nhiều công nghệ phù hợp với nhu cầu của người lái. Đồng thời, hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0 có trên Venza rất tốt để bảo vệ người lái và hành khách.

Subaru Forester 2022

Subaru đã trang bị cho Forester 2022 các công nghệ bảo vệ và tránh va chạm hiện đại nhất. Forester là sản phẩm để hãng xe Nhật Bản thể hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông tới mức tối đa của Subaru.

Một tính năng đáng chú ý là Công nghệ hỗ trợ người lái Eyesight của Subaru, giúp người lái dễ dàng điều khiển chiếc xe hơn. Phần mềm này sẽ nhận dạng các đối tượng, chướng ngại vật xung quanh xe, giúp lái xe an toàn hơn ngay cả đối với những người mới lái.

Mazda CX-5 2022

Mazda CX-5 2022 là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ an toàn nhất và đã nhận được giải thưởng "Top Safety Pick+" từ IIHS. Chiếc xe này cung cấp tất cả lợi thế của dòng SUV. Với tầm nhìn và vị trí ngồi phù hợp, người lái có thể dễ dàng lái xe hơn trong những lần đầu.

Honda CR-V 2023

Giống như Mazda CX-5, Honda CR-V 2023 đạt điểm vượt trội về độ tin cậy 4,5/5 do IIHS đánh giá. Nó cũng có chi phí sửa chữa bảo dưỡng và dịch vụ trung bình thấp nhất, khiến CR-V trở thành một lựa chọn ấn tượng đối với thanh thiếu niên và những người mới lái xe.

Kia Sportage 2023

Kia Sportage được trang bị loạt hệ thống an toàn tiên tiến bao gồm kiểm soát ổn định điện tử, chống bó cứng phanh, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm điểm mù, cảm biến lật xe và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phát hiện người đi bộ. Với những tính năng này và hơn thế nữa, những người chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe có thể tự tin điều khiển phương tiện hơn.

Chevrolet Equinox 2022

Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã xếp hạng tổng thể 5 sao cho Chevrolet Equinox 2022 về độ an toàn. Chiếc xe sử dụng các công nghệ được khuyến khích áp dụng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động khi sắp xảy ra va chạm. Điều này giúp việc lái Chevy Equinox an toàn trở thành một nhiệm vụ dễ dàng ngay cả đối với những người mới lái.

Subaru Ascent 2023

Subaru Ascent 2023 có giá khởi điểm 33.895 USD sẽ cung cấp một lựa chọn đáng tin cậy cho những người mới lái xe. Với số điểm tin cậy ấn tượng 90/100 từ J.D. Power, chiếc SUV này có chi phí bảo dưỡng rất thấp, giúp tạo nên sự thoải mái cho những chủ sở hữu lần đầu có xe.