Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4 tại Việt Nam

TPO - Sau tháng 3 khởi sắc, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 có dấu hiệu chững lại khi hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có doanh số giảm nhẹ.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 không duy trì được đà tăng trưởng như tháng 3. Theo đó, phần lớn các mẫu xe bán chạy đều ghi nhận doanh số giảm nhẹ so với tháng trước.

Ngoại trừ Mitsubishi Xpander và Ford Ranger, không có mẫu xe nào trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 4 có doanh số vượt 1.000 chiếc. Mặt khác, Toyota cho thấy dấu hiệu trở lại khi có tới 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách.

Dưới đây là top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2024:

1. Mitsubishi Xpander (1.263 xe)

Với 1.263 xe bán ra trong tháng 4, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vững vị trí số 1 dù doanh số giảm hơn 300 xe so với tháng trước đó, tương đương 20,1%. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, mẫu MPV đến từ Nhật Bản đã có 4.771 xe được bán ra thị trường.

2. Ford Ranger (1.262 xe)

Cái tên tiếp theo duy trì được thứ hạng trong tháng 4 này là Ford Ranger. Mẫu bán tải nhà Ford ghi nhận doanh số 1.262 xe, chỉ kém 1 chiếc so với Xpander. Dẫu vậy con số này vẫn ít hơn doanh số tháng trước 277 xe, tương đương mức giảm 18%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, đã có 4.824 chiếc Ford Ranger đến tay người dùng Việt Nam, vẫn dẫn đầu toàn thị trường nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Toyota Vios (923 xe)

Mặc dù doanh số giảm nhẹ 11 chiếc so với tháng trước, Toyota Vios vẫn tăng 3 bậc lên vị trí thứ 3 nhờ 923 xe bán ra trong tháng 4, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Cộng dồn doanh số trong 4 tháng đầu năm của Vios đạt 2.680 chiếc, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước và vẫn còn cách biệt khá xa so với đối thủ cùng phân khúc là Hyundai Accent.

4. Toyota Yaris Cross (882 xe)

Xếp ngay sau Vios là người anh em cùng nhà Yaris Cross. Theo đó, mẫu SUV cỡ B của Toyota đạt doanh số 882 chiếc bán ra trong tháng 4, tăng 20,4% so với tháng trước và trở lại top 10 sau 3 tháng vắng bóng.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.037 chiếc Yaris Cross. Kết quả có được nhờ vào động thái giảm giá xe của hãng hồi đầu năm, qua đó giúp mẫu crossover đô thị phần nào lấy lại được sức hút.

5. Hyundai Accent (848 xe)

Trong tháng 4/2024, Hyundai Accent đạt doanh số 848 xe, giảm 12,3% so với tháng 3 nhưng vẫn giữ vị trí thứ 5 trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh số của Accent đạt 3.096 xe, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

6. Mitsubishi Xforce (806 xe)

Sau khi gây bất ngờ với hơn 1.300 xe bán ra trong tháng 3, Mitsubishi Xforce đã không giữ được phong độ trong tháng thứ hai mở bán tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này bán được 806 xe trong tháng 4, ít hơn 528 xe và giảm 39,5% so với tháng trước.

Kết quả này khiến Mitsubishi Xforce bị tụt 3 bậc trong top 10. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số của mẫu xe Nhật Bản là 2.140 chiếc.

7. Toyota Innova Cross (802 xe)

Trong tháng 4 vừa qua, Toyota Innova Cross đã ghi nhận doanh số cao kỷ lục với 802 xe bán ra, nhiều hơn 500 xe và tăng tới 3,5 lần so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Innova Cross đã bán được 1.074 chiếc.

Đây cũng là một trong số ít các mẫu xe giữ được nhịp tăng trưởng liên tục từ đầu năm 2024, mặc dù không nhận được bất kỳ ưu đãi hoặc giảm giá nào từ đại lý. Mẫu xe này hiện có 2 phiên bản là xăng và hybrid, với mức giá từ 810 triệu đến 990 triệu đồng.

8. Mazda CX-5 (800 xe)

Kết thúc tháng 4/2024, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số đạt 800 xe, giảm 112 xe so với tháng trước và đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, tụt 1 bậc so với tháng trước. Con số này giảm 12% so với tháng 3 và giảm nhẹ 3% so với tháng 4/2023.

Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đã đạt 3.119 xe, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, CX-5 vẫn dẫn đầu nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) tại Việt Nam.

9. Ford Everest (766 xe)

Bước sang tháng 4, Ford Everest vẫn có mặt trong top 10 nhưng tụt một bậc xuống hạng 9. Doanh số trong tháng vừa qua của Everest đạt 766 xe, giảm 133 chiếc tương đương 15% so với tháng trước.

Tính lũy kế từ đầu năm 2024, Ford Everest đã bán ra 2.801 xe, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D.

10. Honda CR-V (626 chiếc)

Không phải HR-V hay City, đại diện duy nhất của Honda góp mặt trong top 10 tháng này là CR-V. Theo đó, mẫu xe của Honda bán ra được 626 chiếc trong tháng 4, giảm 23 xe tương đương 3,5% so với tháng trước nhưng vẫn đủ để giành hạng 10.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, có tổng cộng 1.706 chiếc CR-V bán ra thị trường. Kết quả này có được nhờ vào việc Honda liên tục chạy chương trình hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ đối với mẫu CR-V VIN 2023 từ đầu năm.