Tổng đài ảo tiết kiệm CloudFone vinh dự đạt giải thưởng Best Solution Awards 2021

Ngày 12/5/2022 vừa qua, giải pháp Tổng đài ảo tiết kiệm CloudFone của Công ty Cổ phần ODS đã xuất sắc đạt giải thưởng BEST SOLUTION AWARDS 2021 – giải thưởng tôn vinh các giải pháp hoặc nhóm giải pháp về tiếp thị và công nghệ số, được yêu thích và có ảnh hưởng tại Việt Nam 2021.

Best Solutions Award 2021 – bảng tham chiếu cho doanh nghiệp Việt

Best Solutions Award 2021 (BSA 2021) là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các giải pháp chuyển đổi số do Chi hội Tiếp thị và Công nghệ số (DTM) trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức.

Theo VECOM, BSA 2021 có thể xem như bảng tham chiếu uy tín dành cho cho doanh nghiệp về những giải pháp chuyển đổi số với chất lượng được kiểm chứng từ hội đồng chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM cho biết: “Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ không những trở thành vấn đề cấp thiết mà còn là giải pháp sống còn giúp doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn như hiện nay. Best Solutions phải là Best về chi phí, Best về độ tiện lợi, Best về sự lan tỏa sẽ được BTC nhìn nhận ở những khía cạnh đó và chúng tôi sẽ luôn chọn những gì mà được cộng đồng yêu mến nhất, sử dụng dễ dàng nhất và đem lại hiệu quả nhiều nhất - Đó mới gọi là Best Solutions”.

CloudFone – Tổng đài ảo tiết kiệm cho doanh nghiệp Việt

Trải qua 2 vòng dự thi, tổng đài ảo tiết kiệm CloudFone đã được bình chọn bởi đông đảo doanh nghiệp sử dụng (đại diện là các C-Class: CEO, CMO,…) và được đánh giá cao bởi Hội đồng thẩm định, qua đó xuất sắc nhận giải thưởng BSA 2021.

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất kinh doanh và tiết kiệm chi phí hiệu quả, tổng đài ảo CloudFone luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những tính năng hữu ích để triển khai đến hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc, có thể kể đến như:

• Tăng đến 90% tỷ lệ khách hàng nhận cuộc gọi tư vấn,

• Giảm 50% cước phí điện thoại hàng tháng so với tổng đài thông thường,

• Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị/ nhân sự quản lý,

• Dễ dàng tích hợp vào Website/ CRM/ ERP/ Zalo OA/ Microsoft Team,

• Tự động nhận dạng khách hàng liên hệ thông qua lịch sử giao tiếp,….

Có thể thấy chuyển đổi số là xu hướng tất yếu hiện nay của các doanh nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ bình thường mới do ảnh hưởng của Covid-19. Vì vậy nếu doanh nghiệp kịp thời chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh theo hướng số hóa sẽ được tăng sức “đề kháng”, qua đó khẳng định thương hiệu trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận bền vững.

Mừng giải thưởng BSA 2021, ODS mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn khi doanh nghiệp đăng ký Tổng đài ảo tiết kiệm CloudFone: · Tặng miễn phí đến 6 điện thoại IP Phone Yealink SIP T30 trị giá 5,400,000đ · Miễn hoàn toàn phí số đẹp: tam hoa, lục quý, số tiến,... · Miễn cước phí cam kết hàng tháng. Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại (028) 7300 7788 hoặc truy cập website: Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại (028) 7300 7788 hoặc truy cập website: https://www.ods.vn