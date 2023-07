Tổng cục Hải quan tuyển dụng 543 công chức năm 2023

Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng 543 công chức theo Quyết định số 1351/QĐ-BTC ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể:

64 chỉ tiêu đối với 11 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm định hải quan, Cục Thuế XNK, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Tài vụ- Quản trị, Cục CNTT và Thống kê hải quan, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban cải cách, hiện đại hóa hải quan.

479 chỉ tiêu đối với 32 Cục Hải quan tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai- Kon Tum, Hà Giang, Hà Nam Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế.

Trong đó, các vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 10 vị trí việc làm: Kiểm tra viên hải quan (mã ngạch: 08.051) 452 chỉ tiêu; văn thư (mã ngạch: 02.007) 18 chỉ tiêu; kế toán viên (mã ngạch: 06.031) 21 chỉ tiêu; chuyên viên (công nghệ thông tin; mã ngạch 01.003) 30 chỉ tiêu; chuyên viên (xây dựng cơ bản; mã ngạch 01.003) 5 chỉ tiêu; chuyên viên (hợp tác quốc tế; mã ngạch 01.003) 2 chỉ tiêu; chuyên viên (kế hoạch tài chính; mã ngạch 01.003) 5 chỉ tiêu; chuyên viên (văn phòng; mã ngạch 01.003) 2 chỉ tiêu; chuyên viên (tổ chức cán bộ; mã ngạch 01.003) 5 chỉ tiêu; chuyên viên (cải cách hiện đại hóa; mã ngạch 01.003) 3 chỉ tiêu.

Yêu cầu thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên (không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập) có chuyên ngành đào tạo trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) hồ sơ dự tuyển tại trụ sở Tổng cục Hải quan - số 9 đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại trụ sở cục hải quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Cụ thể tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện trong 25 ngày kể từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 20/8/2023; tổ chức tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại các địa điểm nộp hồ sơ trong 5 ngày làm việc từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023

Thời gian, nội dung dự kiến tổ chức thi tuyển:

Vòng 1 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23-31/10/2023 tại TP Hà Nội hoặc tỉnh Hưng Yên (đối với khu vực thi phía Bắc) và từ ngày 20 đến 24/11/2023 tại TP Cần Thơ (đối với khu vực thi phía Nam) với phần thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy tính, nội dung gồm 2 phần liên quan đến kiến thức chung thuộc 4 lĩnh vực: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; các kiến thức về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan. Thời gian thi 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 4-13/11/2023 (đối với khu vực thi phía Bắc) và từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2023 (đối với khu vực thi phía Nam) với nội dung thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành với thang 100 điểm và thời gian thi 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Nội dung kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện: có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn) và website của cục hải quan tỉnh, thành phố có thí sinh đăng ký dự tuyển. Tổng cục Hải quan không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng tại đây:

1/Chỉ tiêu tuyển dụng

2/Chuyên ngành tuyển dụng

3/Phiếu đăng ký dự tuyển