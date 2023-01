Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Tổng Công ty HUD đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD cho biết: Trong suốt hơn 33 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động HUD đã luôn nỗ lực dựng xây nên một thương hiệu HUD đầy tự hào. Tập thể cán bộ công nhân viên HUD đã được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, được tặng thưởng huân chương Độc lập, nhiều huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Tiếp bước trên con đường truyền thống vẻ vang mà các thế hệ HUD đã dựng xây, trong những năm qua, những cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty HUD đã luôn nỗ lực không biết mệt mỏi, vượt qua khó khăn và thách thức, hết lòng tận tâm cống hiến cùng sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương; sự tin tưởng, hợp tác của khách hàng, đối tác, để ngày hôm nay,HUD vô cùng vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước tiếp tục ghi nhận và trao tặng Tổng công ty phần thưởng cao quý: Huân chương lao động Hạng Nhất.

Ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định: “Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày xúc động và đáng nhớ của cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động - những người tham gia kiến tạo nên Ngôi nhà chung Tổng công ty HUD và nhất là khi tập thể HUD vừa đi qua năm 2022 với nhiều trăn trở, lo toan, khó khăn, thách thức, khép lại một năm đầy vất vả nhưng cũng là một năm gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, ấn tượng, một năm đầy ắp các hoạt động ý nghĩa với các chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt 220% so với kế hoạch và đạt hơn 500% so với thực hiện cùng kỳ. Năm 2022 thể hiện rõ HUD đang chuyển mình với những thay đổi về quản trị và văn hóa doanh nghiệp, thể hiện bản lĩnh đối mặt với khó khăn của mỗi con người HUD, từ Ban Lãnh đạo, từ mỗi cán bộ, kỹ sư, người lao động chưa bao giờ thôi nỗ lực, chưa bao giờ thôi cống hiến, những con người luôn tự hào vì một sứ mệnh: “Hiện thực hóa giấc mơ mái ấm cho mỗi gia đình Việt"

Theo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị này, năm 2023, HUD sẽ tập trung nguồn lực, triển khai các nhóm giải pháp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cơ cấu lại doanh nghiệp, chủ động trong quản lý, điều hành, tạo doanh thu, tăng tích lũy; ổn định đời sống và tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng thương hiệu HUD ngày càng vững mạnh. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, HUD xác định năm 2023 sẽ đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhất là đối với Tổng công ty khi tỷ trọng chủ yếu trong giá trị sản lượng là lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết cần sự đoàn kết nhất trí, với bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm trước các vấn đề khó khăn thách thức của mỗi đồng chí cán bộ đảng viên, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chính vì vậy, HUD xác định phương châm hành động của năm 2023 là: “Đoàn kết - Bản lĩnh - Hiệu quả” để chỉ đạo, điều hành và triển khai hoạt động Tổng công ty năm 2023.

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 từ những năm trước kéo dài đến hết Quý I, thị trường bất động diễn biến phức tạp, đầu năm tăng nóng, bắt đầu trầm lắng từ cuối Quý II/2022 vào kéo dài cho đến nay, nhưng HUD vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2021 (doanh thu tăng trưởng 131%, lợi nhuận tăng trưởng 150%; nộp NSNNtăng trưởng hơn 500% so với thực hiện 2021). Tổng công ty cũng tập trung các nguồn lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khởi công xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội là Dự án Nhà ở xã hội tại Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Dự án nhà ở xã hội An Sinh, khu đô thị mới Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích sàn hơn 130.000m2, hơn 1.500 căn hộ. Đây là các dự án nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tổng công ty HUD đang triển khai góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở xã hội.